- 2012年01月31日1月31日，从农业银行获悉，2011年该行年度此类贷款增量首次突破1000亿元大关，增速高于农行平均贷款增速近12个百分点
- 2012年01月31日由于春节假日因素影响结束及翘尾因素将有较大幅度回落，我们预计2月份CPI同比涨幅将出现较大幅度的回落
- 2012年01月31日国家外汇管理局日前公布了中国国际投资头寸表显示，2011年9月末，我国对外金融资产46653亿美元，对外金融负债27761亿美元，对外金融净资产18893亿美元。
- 2012年01月31日要继续搞好宏观调控。巩固房地产市场调控成果。继续严格执行并逐步完善抑制投机投资性需求的政策措施，促进房价合理回归。
- 2012年01月31日南方食品今日开盘报6.57元，低开近6%，截止收盘，南方食品报6.40元，大跌8.31%，换手9.2%
- 2012年01月31日2012年中国经济增长出现“硬着陆”的风险很小，只要政策合理，调控适当，经济应该会保持合理的增速并呈现前低后高的走势。
- 2012年01月31日温州国家金融综合改革示范区方案目前已上报国务院，近期有望获得批准。
- 2012年01月31日目前兰州市争取到利用住房公积金支持保障房建设试点项目贷款5亿元，已经发放贷款4.2亿元以支持城区内多处保障房建设项目。在2012年，甘肃省将在兰州作为试点城市的基础上，再力争2至3个城市纳入试点范围。
- 2012年01月31日年初以来国内地产开发商获得银行贷款的渠道正在变宽。
- 2012年01月31日以facebook上市后750至1000亿美元的市值推算，facebook上市后李嘉诚股权账面值会暴升4至5.7倍，账面获利37亿至53亿港元。
- 2012年01月31日1月30日，三一重工（600031.SH）宣布联合中信产业投资基金，斥资3.6亿欧元收购德国工程机械企业普茨迈斯特的100%股权。其中，三一重工子公司三一德国出资3.24亿欧元，占股90%；中信产业基金出资3600万欧元，占股10%
- 2012年01月31日2011年，中国IPO、再融资、增发、可转债、并购重组等共424家企业上会，其中累计被取消审核及被否企业占比约为20%
- 2012年01月31日中国太保(601601.SH/2601.HK)30日晚间发布简式权益变动报告书，称其股东凯雷集团旗下管理的基金所控制的投资实体Parallel Investors Holdings Limited（下称Parallel Investors）于1月18日减持其1800万股H股
- 2012年01月31日收盘前半小时，传媒板块、酒类板块和房地产板块盘中拉升，一定程度上激发了市场做多热情
- 2012年01月31日沪指报2292.61点，涨7.57点，涨幅0.33%，成交437亿元；深成指报9303.65点，涨28.8点，涨幅0.31%，成交354亿元。
- 2012年01月31日截止收盘沪指报2292.61点，涨7.57点，涨幅0.33%，成交量437.8亿元。深成指报9303.65点，涨28.08点，涨幅0.31%，成交量354.9亿元。盘面上，钢铁、汽车、黄金概念股等跌幅较大，ST股、传媒娱乐、酿酒行业等少数板块上涨
- 2012年01月31日央行营业管理部31日发布最新数据，2011年北京保障性住房开发贷款增长势头强劲，个人住房贷款下降明显。用于购买新房的个人住房贷款比年初减少7.7亿元。
- 2012年01月31日IMF亚太部主管阿努普·辛格说，即使风险升级，亚洲经济体仍有足够的政策空间应对挑战。许多经济体财政政策方面的空间更大。《世界经济展望》预测亚洲新兴经济体今明两年经济增长率分别为7.3%和7.8%。
- 2012年01月31日在2012年各项审计中，审计机关将突出对财政资金的分配和使用、工程建设中的招投标和物资采购、土地出让中的招拍挂和异地置换等方面的审计监督。
- 2012年01月31日四季度的巨额亏损令鞍钢股份全年亏损21.51亿元
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