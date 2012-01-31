甘肃将扩大利用公积金贷款支持保障房试点 2012年01月31日 目前兰州市争取到利用住房公积金支持保障房建设试点项目贷款5亿元，已经发放贷款4.2亿元以支持城区内多处保障房建设项目。在2012年，甘肃省将在兰州作为试点城市的基础上，再力争2至3个城市纳入试点范围。

凯雷再度减持中国太保 2012年01月31日 【财经网专稿】记者 黎钦 中国太保(601601.SH/2601.HK)30日晚间发布简式权益变动报告书，称其股东凯雷集团旗下管理的基金所控制的投资实体Parallel Investors Holdings Limited（下称Parallel Investors）于1月18日减持其1800万股H股