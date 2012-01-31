苏格兰皇家银行拒绝国开行收购其飞机租赁业务 2012年01月31日 《财经》综合报道 RBS两周前以73亿美元的价格，将旗下世界第七大租赁公司RBS Aviation Capital出售给了三井住友金融集团

欧盟峰会达成应对欧债危机四点一致 2012年01月31日 欧洲理事会常任主席范龙佩在峰会结束后举行的新闻发布会上宣布，欧盟领导人就如何应对危机达成四点一致。以下是协议的主要内容

国际新闻早报 2012年01月31日 据乌克兰媒体30日报道，乌克兰近期遭遇严寒，导致在过去的一周内18人死亡，其中12人冻死在街头。过去一周，由于持续降雪和随之而来的大幅降温，乌克兰境内气温骤降，其东部和北部地区甚至出现了零下18摄氏度的低温

欧盟领导人同意制裁伊朗和叙利亚 2012年01月31日 欧盟领导人还批准了欧盟外长会23日对叙利亚作出的制裁决定，同时呼吁联合国安理会迅速对叙利亚局势作出反应，以期立即制止暴力。范龙佩说：“当前迫切需要安理会对叙利亚作出迅速反应。”

美国财政部预计未来半年发债6440亿美元 2012年01月31日 声明称，2012年1月至3月，财政部计划发行净适销债务4440亿美元，预计到3月底的现金余额为300亿美元。这一发债规模与去年10月份预测的5410亿美元相比，减少了970亿美元