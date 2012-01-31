- 2012年01月31日完成工商变更后，京东方仅是鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司的一个小股东，探矿权证的获得只是时间问题
- 2012年01月31日本次中国交建A股市场50亿元募资，将主要用于公司购置疏浚船舶、购置工程船舶和机械设备，投资建设交通基础设施的BOT项目
- 2012年01月31日公司第一大股东中恒实业将在未来三个月内增持公司股份，着眼于维护中恒集团在二级市场股价的稳定
- 2012年01月31日目前北京银行股价仍低于定向增发价格
- 2012年01月31日RBS两周前以73亿美元的价格，将旗下世界第七大租赁公司RBS Aviation Capital出售给了三井住友金融集团
- 2012年01月31日张曙光表示，现行办法的首要目的不在于建立起一套地方发行债券的制度规则，而在于解决地方资金紧张问题，目前也很难建立地方自行发债的机制
- 2012年01月31日深交所指出，练卫飞接受媒体采访时回答问题不审慎，含有误导信息，导致媒体报道后公司股价异常波动
- 2012年01月31日在过去的3个月时间里，市场分析师纷纷上调百度的每股收益预期
- 2012年01月31日如果苹果同时与中国电信和中国移动合作，保守预计，苹果将获得2400万至2600万新增的iPhone用户
- 2012年01月31日沪指报2289.43点，涨4.39点，涨幅0.19%，成交量252.0亿元。深成指报9291.74点，涨16.89点，涨幅0.18%，成交量210.8亿元。
- 2012年01月31日截至2011年年底，全年共有4051款集合信托产品成立，同比增幅高达121.73%；合计募集资金规模高达7086.70亿元，同比增长104.74%
- 2012年01月31日本次非公开发行是自北京银行2007年IPO后的首次再融资，发行对象为华泰汽车、中信证券、泰康人寿、中国恒天等九家投资者，筹集资金总额不超过118亿元，发行价格经除息调整后为10.67元/股
- 2012年01月31日欧洲理事会常任主席范龙佩在峰会结束后举行的新闻发布会上宣布，欧盟领导人就如何应对危机达成四点一致。以下是协议的主要内容
- 2012年01月31日“最可怜的是3岁的孩子！”小女孩亲眼目睹了这幕人间惨剧，吓得哇哇大哭，哭声唤醒了老李的理智，他放下尖刀，把孙女带到卧室，连骗带劝将她哄睡着了
- 2012年01月31日据乌克兰媒体30日报道，乌克兰近期遭遇严寒，导致在过去的一周内18人死亡，其中12人冻死在街头。过去一周，由于持续降雪和随之而来的大幅降温，乌克兰境内气温骤降，其东部和北部地区甚至出现了零下18摄氏度的低温
- 2012年01月31日博纳星光方面表示，博纳影院即将推行的“观影分级制”，是对现行准许公映的影片进行内部分级，是对儿童观众和老年观众购票前的一种温馨提示。
- 2012年01月31日欧盟领导人还批准了欧盟外长会23日对叙利亚作出的制裁决定，同时呼吁联合国安理会迅速对叙利亚局势作出反应，以期立即制止暴力。范龙佩说：“当前迫切需要安理会对叙利亚作出迅速反应。”
- 2012年01月31日声明称，2012年1月至3月，财政部计划发行净适销债务4440亿美元，预计到3月底的现金余额为300亿美元。这一发债规模与去年10月份预测的5410亿美元相比，减少了970亿美元
- 2012年01月31日主要分为三个等级，90分以上的，等级为优，环境适宜性最好。80分~90分的，等级为良，以此类推。
- 2012年01月31日这份报告以过去20年间全球参与毒品、禁运武器等军事装备走私的百吨级以上船舶为样本展开分析。结果显示，德国商业航运企业旗下船舶所占比例最高，达19.5%；其次是希腊和美国企业所属船舶，分别占10.6%和7.8%
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