- 2012年01月31日舒尔茨说：“欧洲议会从一开始就明确反对修改欧盟条约。之所以反对，首先是因为我们认为没有必要；其次，我们担心修约会打开潘多拉盒子。”
- 2012年01月31日河北青崖寨等28处国家级自然保护区主要保护对象的典型性、稀有性、濒危性、代表性较强，在保护生物多样性和生物资源、维持生态系统良性循环等方面具有重要作用
- 2012年01月31日根据“财政契约”中的自动惩罚规定，欧盟最高司法机构欧洲法院将有权对结构性赤字超过国内生产总值0.5%的国家进行处罚，最高金额不超过该国国内生产总值的0.1%
- 2012年01月31日德国提议希腊应将财政预算权交由外部机构来监管，对此欧盟成员国意见分歧，法国、奥地利等表示反对，而瑞典表示支持
- 2012年01月31日舒尔茨当天在会晤参加欧盟领导人非正式会晤的欧盟及其各成员国领导人时表示，欧洲议会建议按0.05%的税率征收金融交易税，“这每年可以为欧盟带来2000亿欧元的收入”。
- 2012年01月31日奥地利总理法伊曼在抵达峰会会场时对媒体说：“让一个专员专门监管一个国家的预算，我认为不是一个好主意。我更希望欧盟委员会能够对接受援助的所有国家一视同仁，对它们的预算进行严格监督。”
- 2012年01月31日智利国家统计局发布数据显示，该国2011年工业产值比前一年增长5.4%，创近6年来最高纪录，其中贡献最大的行业为食品饮料加工和造纸业
- 2012年01月31日《瑞典日报》30日援引这一报告说，目前在中国的瑞典企业有近500家，其中近40%从事工业产品制造，30%从事服务业，10%涉及销售业和消费品制造
- 2012年01月31日调查人员又找到被举报出资建别墅的4人，但他们均矢口否认，“凭什么说是我们建的，拿出证据来！”
- 2012年01月31日赫斯特曾宣称，他2008年进入苏格兰皇家银行，借助革新使这家银行“更加安全”，有资格领取这笔奖金。不过，他又于30日宣布放弃领取奖金
- 2012年01月31日受国际油价支撑，国内三地原油变化率至今已连续十五个交易日走高，成品油调价窗口隐现。专家认为，如果国际油价继续维持高位运行，近期国内成品油价可能面临上调的风险
- 2012年01月31日目前，第一批警察招录工作正在抓紧进行，公安机关为合理做好新招录民警到位前的过渡，通过警力下沉、抽调机关干部、返聘具备能力的退休民警等多种办法，组织3000名民警充实警务室
- 2012年01月31日受春节黄金周假期、市场低迷等多重因素影响，20个主要城市总成交量同比跌幅达81%。
- 2012年01月31日“我们所需支付的是一级开发成本、建安成本等基础成本”在获得上述政策优惠的同时，中天城投还可以享有租金收入和商业物业收入。
- 2012年01月31日尽管股价有了企稳迹象，但是珠江啤酒仍然在不到一个月的时间内下调了定增价格。
- 2012年01月31日现在还有中方人员下落不明，另有一些人员遭到反政府武装劫持，希望苏丹政府继续尽最大努力，尽早使这些失踪和遭到劫持的中方人员平安回来
- 2012年01月31日神马股份发布的2011年业绩快报显示，公司2011年营业收入为152.65亿元，同比增长22.36%；净利润为2496.21万元，同比下滑44.80%；每股收益为0.06元
- 2012年01月31日通过这种方式进行的委托贷款从始至终就是不合法的，监管机构一直就没有允许过担保公司从事委托贷款业务
- 2012年01月31日2011年1-11月，我国外贸进出口总额33096.2亿美元，增长23.6%。
- 2012年01月31日他说，经过中苏双方的大力营救，我们有17人终于脱险。令人遗憾的是，我们18人中有一人被流弹击中，迄今下落不明
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