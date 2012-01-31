国务院发布28处新建国家级自然保护区名单 2012年01月31日 河北青崖寨等28处国家级自然保护区主要保护对象的典型性、稀有性、濒危性、代表性较强，在保护生物多样性和生物资源、维持生态系统良性循环等方面具有重要作用

国际财经早报 2012年01月31日 德国提议希腊应将财政预算权交由外部机构来监管，对此欧盟成员国意见分歧，法国、奥地利等表示反对，而瑞典表示支持

欧洲议会议长支持开征金融交易税 2012年01月31日 舒尔茨当天在会晤参加欧盟领导人非正式会晤的欧盟及其各成员国领导人时表示，欧洲议会建议按0.05%的税率征收金融交易税，“这每年可以为欧盟带来2000亿欧元的收入”。

欧盟领导人对派专员控制希腊预算观点不一 2012年01月31日 奥地利总理法伊曼在抵达峰会会场时对媒体说：“让一个专员专门监管一个国家的预算，我认为不是一个好主意。我更希望欧盟委员会能够对接受援助的所有国家一视同仁，对它们的预算进行严格监督。”

国际财经简讯 2012年01月31日 智利国家统计局发布数据显示，该国2011年工业产值比前一年增长5.4%，创近6年来最高纪录，其中贡献最大的行业为食品饮料加工和造纸业

多数瑞典在华企业计划扩大投资 2012年01月31日 《瑞典日报》30日援引这一报告说，目前在中国的瑞典企业有近500家，其中近40%从事工业产品制造，30%从事服务业，10%涉及销售业和消费品制造