- 2012年01月31日权威部门有关人士透露，对合格境外机头投资者(QFII)征税草案确实有，并在业内展开征求意见，但相关细节并未被透露
- 2012年01月31日智利外交部30日发布消息说，智利外交部国际经济关系司代表团正在香港与特区政府就签署自由贸易协定展开首轮谈判。
- 2012年01月31日受阿基诺总统去年访华推动，菲律宾正努力寻求在诸如旅游、贸易等领域加强与中国的合作关系
- 2012年01月31日2012年1月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.3115元，较30日的6.3056元贬值59个基点。
- 2012年01月31日据执法人员介绍，该窝点的主要加工过程是将用氯化铵、嫩肉粉、染色剂浸泡过的鸭皮、鸭肉经搅拌机搅拌后，添注于羊排肉铺底的塑料方盒内，冷冻成型，并在成品包装上标注上“新西兰羊排A级”
- 2012年01月31日香港特区旅发局主席田北俊关注近日港人与内地旅客有争拗，他呼吁双方克制。他认为内地旅客到访香港时，应入乡随俗，遵守香港法规，不应在港铁食面或者随处便溺
- 2012年01月31日2012年1月20日，中国青年报以《山东金乡：老支书遭蹊跷超期羁押》为题，报道了此事，该事件引起强烈社会反响。见报当天，孙超家人就接到了通知，告知第二天来办理取保候审事宜
- 2012年01月31日京东方今日公告，将2011年预计归属上市公司股东的净利润由去年三季报的亏损30亿至32亿元，修正为盈利3亿至5亿元。而造成这一戏剧性变化的，是公司处置了一份来自鄂尔多斯政府的"大礼"。
- 2012年01月31日业内人士估计，理论上基金手中可入市资金大约为千亿元左右，这部分资金对A股市场而言仍显不足。基金后续入市资金相对更看好低估值周期性板块
- 2012年01月31日昨日市场有传言称，游资选在股东大会召开前夕进驻该股，就是为了抢得尽可能的投票表决权，以在临时股东大会上行使权利
- 2012年01月31日国家海洋局2011年披露，我国海岛正以惊人的速度消失，且资源破坏严重，炸岛炸礁、填海连岛、采石挖砂、乱围乱垦等活动大规模改变海岛地形、地貌，甚至造成部分海岛灭失
- 2012年01月31日香港恒生银行30日宣布将推出首只以人民币计价的黄金交易所买卖基金(ETF)，该基金将于2月14日在港交所挂牌上市
- 2012年01月31日美国是世界上最大的移民国，移民人口总数为4281.3万，远远领先与世界上其他国家；俄罗斯联邦1227万；德国1075.8万
- 2012年01月31日如果没有改革，未来几十年许多G20国家的医保成本都将变得无法持续。
- 2012年01月31日前三次减持使得凯雷集团得以套现近284亿港元，若再加上本次减持，凯雷集团减持中国太保H股套现总计达到约287亿港元
- 2012年01月31日如果能够推动科技创新和结构性改革，未来二十年中国应该能够保持每年8%左右的实质经济增速。
- 2012年01月31日从单个机构参与情况来看，4家机构参与了其中17只以上新股的报价，江海证券参与了其中18只新股的网下询价，国泰君安证券、渤海证券和富国基金分别参与了其中17只新股的网下询价。
- 2012年01月31日1月29日，新浪实名认证的微博“吴旭新”发微博，向儿希会质疑益益的死因。该微博附了两张图，一张为吴旭新此前去寄养点探视孩子的照片，另一张为益益的解剖现场图
- 2012年01月31日2012年房价在全国范围内将平均下跌5%-10%，其中部分一线城市跌幅可能达到15%-20%。但是，出现楼市崩盘的可能性不大，政府有能力避免房价大跌。
- 2012年01月31日截至2011年12月末，银行业金融机构总资产为111.5万亿元，同比增长18.3%；总负债为104.3万亿元，同比增长18%
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