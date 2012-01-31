- 2012年01月31日到2013年底，基本完成对现行食品国家标准和食品行业标准中强制执行内容的清理，根据标准清理结果，提出现行标准继续有效、整合和废止相关标准或技术指标的清理意见
- 2012年01月31日由于受春节假期的影响，上周20个主要城市土地市场持续走低，供应量大幅下跌，成交量更是跌至为零。
- 2012年01月31日民进党智库副执行长萧美琴当面向薄瑞光表达抗议，直指部分现任及卸任官员支持特定政党的言行，违反美国政府一再保证对台湾“大选”采取中立的原则，民进党感到遗憾
- 2012年01月31日2012年将有4次存款准备金率下调，其中3次下调将出现在上半年。
- 2012年01月31日去年10月中旬，德国SolarWorld在美国的分公司与其他六家未具名公司组成的美国光伏制造商联盟，向美国商务部和美国国际贸易委员会提交申诉，指责中国制造商在美国倾销太阳能电池板。
- 2012年01月31日整体来看，基金认为2012年上半年可能仍是A股探底、筑底的过程，其间股指或许会创出新低
- 2012年01月31日劳尔·卡斯特罗去年提出，有必要在古共内部推进“政治体制改革”，例如废除公职官员职务终身制，减少党委干预政府日常行政工作，集中力量抓好党建、努力培养后备年轻干部
- 2012年01月31日上海的房地产市场出现一些松动信号，一些中资银行首套房贷利率已逐步回归“基准利率”；同时，部分外资银行甚至出现优惠利率折扣。对此，有专家表示，这并不代表调控放松。
- 2012年01月31日若险资仓位达到2007年牛市中的25%上限，则意味着将有近7000亿元新增资金入市空间。
- 2012年01月31日虽然博纳影院提出的观影分级制，并非通常意义上的电影分级制，但仍然得到业内人士和观众的力挺
- 2012年01月31日江苏一公司非法制售“农药废渣盐”14000吨，流入全国12个省、市盐业市场，该公司并无盐品生产经营资质，其生产原料来自镇江江南化工有限公司生产农药后产生的废渣
- 2012年01月31日去年房地产贷款增速总体回落，其中保障性住房开发贷款增量占比提高。
- 2012年01月31日“从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设”的政策将在近期进入实实在在的法规条文中。
- 2012年01月31日中信证券和申银万国证券均为研究水平一流券商，对公募基金等机构影响较大，巨大分歧的观点将对后市反弹平添阻力。
- 2012年01月31日有关人士透露，为落实国务院领导的指示精神，证监会正在全面研讨发行工作，以充分、完整、准确的信息披露为中心，改进发行审核制度
- 2012年01月31日269家创业板公司发布了2011年业绩预告，其中180家预增，16家预平，73家预降，预增占比为63.18%
- 2012年01月31日美国总统奥巴马近日宣布建立一个贸易执法部门，专门负责调查所谓像中国这样的 国家的 “ 不公平贸易行为”。
- 2012年01月31日杨基珍表示，如果经过各方最终协商，康菲公司赔偿的金额不能满足当地186户扇贝养殖户的要求，他们将会再通过法律诉讼的途径索赔。
- 2012年01月31日身兼“国家队”和投资者双重身份的汇金公司，每次增持四大行都颇受市场瞩目。去年10月10日汇金斥资1.97亿增持四大行，此后分别投入1.62亿、4.62亿增持工行、中行。
- 2012年01月31日入市比例上限可能会达到30%，最多约有5800亿元资金可进入证券市场
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