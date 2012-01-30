环保部门称能把大部分污染拦削在龙江 确保柳州供水安全 2012年01月30日 为确保万一柳江水质出现超标情况时仍可向居民提供合格的自来水，柳州市在自来水厂针对除镉调整了处理工艺，加强了水质处理过程中的监测

龙江镉浓度峰值从超标约80倍降至近25倍 2012年01月30日 广西壮族自治区党委、政府提出，要动用一切力量、一切手段、一切办法、一切措施，做到“三个确保”：确保柳州市取水口水质达标；确保柳州市不停水；确保柳州市供水达标