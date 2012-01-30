- 2012年01月31日世界贸易组织（WTO）称中国不公平地限制了九种原材料的出口，为国内制造商提供了保护。
- 2012年01月31日范龙佩当天召开新闻发布会称，欧盟27个成员国中只有英国与捷克共和国不支持建立这个基金。他表示，在经过12个国家的批准后，该基金将正式生效
- 2012年01月31日欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)称，欧盟27个成员国中有25个都将签字同意建立永久性的援助基金“欧洲稳定机制”(ESM)。
- 2012年01月31日2010年，三一重工海外收入为21.3亿元，远低于2008年的34.64亿元。在收购了普茨迈斯特之后，其在欧美地区的销售额可能会上扬。
- 2012年01月30日为确保万一柳江水质出现超标情况时仍可向居民提供合格的自来水，柳州市在自来水厂针对除镉调整了处理工艺，加强了水质处理过程中的监测
- 2012年01月30日中国交通建设股份有限公司(以下简称“中交股份”)发布公告称将发行不超过16亿股，融资不超过50亿元
- 2012年01月30日钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中国对此拥有无可争辩的主权。中方已就日方拟对钓鱼岛附属岛礁命名事向日方提出严正交涉
- 2012年01月30日广西壮族自治区党委、政府提出，要动用一切力量、一切手段、一切办法、一切措施，做到“三个确保”：确保柳州市取水口水质达标；确保柳州市不停水；确保柳州市供水达标
- 2012年01月30日根据最新的欧盟财政公约草案，欧洲法院将被授权对那些违反财政公约的国家进行制裁。上述新的协议得到了欧盟大多数国家的支持
- 2012年01月30日春节期间，全国鸡蛋价格基本止降企稳，近日价格重拾降势，且降速较快。七成多省区市鸡蛋价格下降，其中北京降幅居前。分析称，由于2011年上半年鸡蛋价格高位运行，养殖户补栏蛋鸡积极性较高，导致当前鸡蛋供应量大，价格下降。
- 2012年01月30日30日下午，广西壮族自治区龙江河突发环境事件应急指挥部召开媒体通气会表示，目前，已对涉嫌违法排污的金城江鸿泉立德粉材料厂等相关企业的7名相关责任人依法刑事拘留
- 2012年01月30日5000年来，华人社会从来没有一刻像此刻的台湾这么民主、这么自由，相信在世界各地的华人，都会为台湾民主的成就感到欣慰、骄傲，我们踏出的每一步，都会代表着华人社会是不是能够在民主这个领域当中更向前迈进。
- 2012年01月30日其中，城商行总资产同比增27.1%，增幅居银行业金融机构之首。
- 2012年01月30日根据清科研究中心的数据，在2010年到2011年两年间，上市公司作为并购方主导的并购占全部案例数的45.3%，接近总数的一半；从并购金额来看，上市公司作为并购方的交易金额占总金额的38.1%.
- 2012年01月30日星巴克公司在2011年11月上调了在美国部分地区的价格，官方的理由是因为咖啡豆以及牛奶价格的上涨
- 2012年01月30日北京银行（601169）非公开发行方案日前获得证监会批复。本次非公开发行是自北京银行2007年IPO后的首次再融资，发行对象为华泰汽车、中信证券、泰康人寿、中国恒天等九家投资者，筹集资金总额不超过118亿元
- 2012年01月30日1月30日，一则有关“热烈祝贺新邵县成功纳入国家集中连片特困地区，成为新时期国家扶贫攻坚的主战场——中共新邵县委、新邵人民政府宣”的微博图片在网上引发疯狂转载
- 2012年01月30日广告牌电子显示屏写着：“热烈祝贺新邵县成功纳入国家集中连片特困地区，成为新时期国家扶贫攻坚的主战场——中共新邵县委、新邵人民政府宣”。
- 2012年01月30日中国人民银行发布的《2011年金融机构贷款投向统计报告》指出，去年我国工业和服务业中长期贷款增速有所放缓。
- 2012年01月30日农历新年期间，有已办理投资移民申请的温州商人组团赴温哥华考察和买楼。一个钱姓温州商人在看过一幢价值近500万元的独立屋豪宅后说："折合人民币才5000万，这种装潢材质的房子，在上海少说要价上亿，真是够便宜。"
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富