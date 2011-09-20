全球复苏新风险凸显合作重要性 2011年09月20日 世行行长罗伯特·佐利克19日指出，当前全球经济复苏面临欧美债务危机、新兴经济体受债务危机外溢效应冲击、食品价格上涨和就业危机等民生挑战这三大风险点，他强调应对这些风险离不开各国政策制定者采取协调行动

美国处方药致死人数首度超过交通事故 2011年09月20日 《财经》综合报道 洛杉矶县负责处方药相关犯罪的警官Steve Opferman说，从某些方面看，处方药比毒品更危险。因为，它更容易放松人们对药物过敏及毒副作用的警惕