- 2011年09月20日沈丹阳表示，经过30年的改革开放，中国已经完成由计划经济向市场经济的转轨，但是欧盟至今不承认中国完全市场经济地位，中方对此非常失望。
- 2011年09月20日证监会向国务院提交报告，建议政府取缔VIE模式。建议这些公司应该先获得商务部的批准许可才能用这个模式在境外上市
- 2011年09月20日广东和浙江的企业虽然面临很多困难，但是总体上还是在健康发展。广东1-8月份出口同比增长24%，比全国平均水平还略高一些；浙江省出口同比增长22%，比全国的平均水平略低一些。
- 2011年09月20日世行行长罗伯特·佐利克19日指出，当前全球经济复苏面临欧美债务危机、新兴经济体受债务危机外溢效应冲击、食品价格上涨和就业危机等民生挑战这三大风险点，他强调应对这些风险离不开各国政策制定者采取协调行动
- 2011年09月20日空客在9月19日上调了对全球市场的长期预期。理由是淘汰旧飞机以及人口增加催生市场需求，同时新兴市场需求也大幅增加
- 2011年09月20日他说，我们没有任何理由不让更多中国的公司到美国投资，赚取利润，给中国人民带来好处。这也是在美国创造就业机会
- 2011年09月20日我国1-8月累计实现非金融类对外直接投资342亿美元，同比增长6.9%。以并购方式实现的直接投资112亿美元，占同期投资总额的32.8%。
- 2011年09月20日投资者做多美元迹象明显，而对冲基金在买入美元的同时，减少大宗商品市场的多头头寸，来对冲市场风险
- 2011年09月20日数据显示，1-8月，我国出口平均价格上涨10.3%，高于去年同期9.1个百分点；出口数量增长12.1%，低于去年同期21.8个百分点。
- 2011年09月20日他表示，亩产过1000公斤，肯定难度很大，亩产700、800公斤的目标实现均用了4年时间，900公斤用了7年时间，亩产1000公斤准备用10年时间来实现
- 2011年09月20日1-8月，全国进出口23525.3亿美元，同比增长25.4%，增速低于去年同期14.6个百分点。
- 2011年09月20日1-8月份，社会消费品零售总额114946亿元，同比增长16.9%。
- 2011年09月20日张云峰提出四个标准：首先要考量是否有核心技术。其次，是否有相应的成熟产品。再次，成长性是否清晰。最后，必须要有利润支撑
- 2011年09月20日河南省中小企业知识产权质押融资贷款发放仪式在郑州举行。郑州两家民营企业通过专利质押获得2000万元贷款。
- 2011年09月20日全体会议正式召开前，世行和国际货币基金组织已经和将要发布多份重要报告，其中最引人注目的是国际货币基金组织的《世界经济展望》报告、《全球金融稳定报告》和《财政监测报告》
- 2011年09月20日预计受枯水期以及缺煤影响，今冬大面积缺电情况可能再度发生。
- 2011年09月20日制度设计和政策因素影响也更为凸显。户籍等制度阻碍了农村劳动力向城市工业部门转移。如果劳动力流动更为自由，城乡间差距就不会那么大
- 2011年09月20日近期汇丰、花旗、渣打、星展等外资银行相继提高外币存款利率。分析认为，此次外资银行大幅提高外币存款利率，主要是为了吸引短期资金，冲刺存贷比达标
- 2011年09月20日据报道，生于苏丹的小姐妹丽塔尔和丽塔格目前才11个月大，一出生两人的头盖骨便连接在一起，属于颅连体。据介绍，在所有类型的连体婴儿中，这种情况约占2%，十分罕见
- 2011年09月20日洛杉矶县负责处方药相关犯罪的警官Steve Opferman说，从某些方面看，处方药比毒品更危险。因为，它更容易放松人们对药物过敏及毒副作用的警惕
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