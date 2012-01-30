- 2012年01月30日春节期间多地出现楼市冰封休眠，多城市成交量跌至谷底，不足百套；另外第4周9成城市成交量同比下跌。
- 2012年01月30日中国驻苏丹大使馆官员也说，29名被劫持中国工人目前依然被反政府武装控制
- 2012年01月30日释永信表示，少林寺是一个传统寺院，这么多年来，我们一直在恢复传承，保持传统。努力维护佛教界的尊严，维护民族的尊严。少林寺的文化是一种信仰文化，生活是一种修行生活。少林寺传承的是一种优秀的传统文化，这个是永远不会改变的
- 2012年01月30日探究丹纳赫的成长战略，基本可以概括为：在高利基细分子行业中，寻找可收购公司，收购后运用其独有的DBS系统进行整合，创造附加价值，实现共同成长
- 2012年01月30日针对全球最大的集装箱企业中集集团（000039.SZ），1月30日，华泰联合证券发布研报指出，伴随着2013年集装箱行业反弹，逆向投资之门已经半开
- 2012年01月30日2011年，中国并购市场在中国经济的强劲发展和产业整合的加速的大环境下，实现了火爆增长的态势，并购活跃度和并购金额创下六年以来的历史新高
- 2012年01月30日数据显示，2011年中国创投市场投资活跃度及投资规模继续增长，超过2010年再次达到历史新高。不过，从分季度数据来看，2011年第三、四季度创业投资规模连续下滑，中国创投市场呈现出明显的降温态势
- 2012年01月30日大成基金指出，总体而言，如果政策没有大的调整，今年市场比较平淡，预计全年将有小幅正收益，结构性分化继续存在，投资上应回避出口占比较高的行业，对投资品相对谨慎，精选内需成长股
- 2012年01月30日检方认为，身为国务总理室外交安保政策官的金殷石主导了2010年12月17日外交部发布的报道资料，而这成为CNK股价暴涨的源头。
- 2012年01月30日中国经济上半年低迷，下半年会转好，但仍会受到增长方式转型的挑战，过度依赖投资拉动的可持续性越来越靠不住。中国经济今年仍将面临最大挑战是民营经济萎缩。
- 2012年01月30日“开门红”落空，似乎是一种预兆：受累于多重不确定因素，在经济增速下滑和流动性紧缩中低迷已久的A股，在龙年或仍难摆脱困局而步履蹒跚。
- 2012年01月30日加油站的店主丽莎·彼得里奇声称，顾客不能从垃圾桶里捡彩票，她和管理人员早就约定好，垃圾桶里的这些彩票归她所有。垃圾桶上还有“不要带走”的标识
- 2012年01月30日日前，发改委正式印发《“十二五”时期上海国际金融中心建设规划》（以下简称《规划》）
- 2012年01月30日北京市“十二五”城乡经济社会一体化发展规划要求，北京将深化破除二元户籍制度改革研究，启动改革试点。条件成熟时，全面推进二元户籍管理制度向居民统一户籍登记管理制度的平稳过渡。
- 2012年01月30日根据预测，2012年我国社会物流总额和物流业增加值的增幅将为11%和13%
- 2012年01月30日民族证券表示，随着市场的调整，海航增发价格也出现大幅下降
- 2012年01月30日《“十二五”时期上海国际金融中心建设规划》确定了四个方面的预期性指标，其中包括，到2015年，上海金融市场交易额达到1000万亿元左右；上海金融市场直接融资额占社会融资规模比重达到22%左右；管理资产规模达到30万亿元等。
- 2012年01月30日去年至今销售的5个项目获得资金近40亿元，至于瑞银披露公司今年还将出售的4个项目，公司声明“还没有谈成之前无法确认。”
- 2012年01月30日《“十二五”时期上海国际金融中心建设规划》提出，进一步发展沪港金融的互补、互助、互动关系，完善沪港金融合作机制，加强沪港在金融市场、机构、产品、业务、人才等方面的交流合作，支持沪港金融市场产品互挂。
- 2012年01月30日中东地区是世界最重要的能源“基地”，每天经由霍尔木兹海峡输送的石油量高达1700万桶，约占世界石油需求量的五分之一，西方国家应努力避免因一味对伊朗实施制裁引发全球性的经济灾难
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富