重大经济犯罪嫌疑人李东哲潜逃加拿大7年后回国投案自首 2012年01月30日 李东哲在2000年至2004年间，伙同他人采取不法手段，骗取多家受害单位的巨额资金，涉嫌票据诈骗犯罪。案发前，李东哲及相关涉案人员于2004年12月潜逃境外

陕西省33个二级公路收费站停止收费 2012年01月30日 本次撤并的33个收费站在按时停止收费的同时，已开展并实施了拆除收费设施（标志、标牌）、移交收费设备和票证等工作。同时，一些地市组织收费站正式编制人员在等待安置前，队伍不解散，由站领导带队进行学习，保证了职工队伍的稳定

广西龙江镉浓度超标5倍以上的水体长达100公里 2012年01月30日 龙江镉污染的污染物已进入柳州市饮水水源保护地，柳州市河西水厂取水口上游数公里内水体一度接近国家标准临界值，但情况尚在控制范围内