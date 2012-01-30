- 2012年01月30日《“十二五”时期上海国际金融中心建设规划》提出上海国际金融中心建设的发展目标是：力争到2015年基本确立上海的全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位。
- 2012年01月30日李东哲在2000年至2004年间，伙同他人采取不法手段，骗取多家受害单位的巨额资金，涉嫌票据诈骗犯罪。案发前，李东哲及相关涉案人员于2004年12月潜逃境外
- 2012年01月30日央行1月30日并未实施公开市场需求的例行申报，意味着本周将继续暂停央票及正回购对冲操作
- 2012年01月30日房地产调控在房价下跌20%的时候，将可能产生“方向性”转变。
- 2012年01月30日分析人士告诉记者，伊朗石油危机最大的输家可能是中国，未来5年中国通货膨胀可能达到两位数，在华的海外投资积累的大量盈利可能顺势起浪，要求中国全面开放金融市场，实行自由兑换，盈利从而流出中国。
- 2012年01月30日宁波港将以担保贷款方式，向远东码头公司提供贷款，金额为5亿元，期限为三年
- 2012年01月30日截止收盘，沪指大跌32.97点报2286.15点，跌幅1.42%，成交518.7亿元；深成指跌191.29点报9274.85点，跌幅2.02%，成交433.1亿元
- 2012年01月30日，各大基金公司认为询价制度改革依然是核心问题。中海基金、万家基金、华安基金都建议引入美国式招标，彻底改变博弈模式，从根本上治理新股高价发行的问题
- 2012年01月30日奥巴马在3年前实施这项政策，但300万至400万项抵押贷款的初始调整目标至今仍未实现
- 2012年01月30日这是去年下半年至今发生在惠州的第三起持枪抢劫金行案件。此前，分别发生在惠城区小金口街道办一购物商场和仲恺高新区的两单持枪抢劫金行案，涉案金额均上百万元，目前已破案
- 2012年01月30日重庆啤酒冲击涨停
- 2012年01月30日重庆啤酒节前发布业绩预告，预计2011年度公司的净利润同比降幅接近50%左右。节后第一个交易日，重庆啤酒高开高走，尾盘冲击涨停。成交量有所放大
- 2012年01月30日本次撤并的33个收费站在按时停止收费的同时，已开展并实施了拆除收费设施（标志、标牌）、移交收费设备和票证等工作。同时，一些地市组织收费站正式编制人员在等待安置前，队伍不解散，由站领导带队进行学习，保证了职工队伍的稳定
- 2012年01月30日西南证券（600369.SH）1月30日公告称，近日中国证监会向银华基金下发了相关变更股权的批复，核准山西海鑫实业股份有限公司将其持有的银华基金20%股权转让给西南证券
- 2012年01月30日龙江镉污染的污染物已进入柳州市饮水水源保护地，柳州市河西水厂取水口上游数公里内水体一度接近国家标准临界值，但情况尚在控制范围内
- 2012年01月30日今年陕西省全年计划开工43.6万套保障房建设，任务量居全国第二位。陕西省2011年保障性住房建设的各项指标位居全国前列，全年完成建筑总面积达3000万平方米，竣工20.1万套。
- 2012年01月30日反政府武装称，绝不会反对中国和中国人，并保证中国工人的安全并释放他们
- 2012年01月30日2012年春节期间新建商品住宅仅成交9套，7天的总成交量不足春节假期前一日的成交量。业内指出，大部分开发商仍在观望，楼盘价格未呈现骤减态势。，购房者的观望气氛同样浓厚，加上春节期间大多忙于走亲访友，楼市成交陷入低谷。
- 2012年01月30日其中，股票型基金亏损940.17亿元，混合型基金亏损391.7亿元，债券型、货币型、保本型和QDII基金均实现正利润
- 2012年01月30日公司称，此次整改工作要求补办4万吨环氧乙烷项目环评手续，考虑到环保手续的办理需要一定时间，此次整改将对公司环氧乙烷项目工程进度造成一定影响
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