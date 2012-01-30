- 2012年01月30日对父母和兄弟姐妹中没有糖尿病患者的人来说，睡眠时间不足5小时的人与超过7小时的人相比，其糖尿病风险约相当于后者的5.4倍
- 2012年01月30日萨科齐在采访中表示，法国正经历着历史上最严重的经济危机。虽然目前情况有所改善，欧洲正在走出危机漩涡，但法国必须进行改革，在削减债务的同时采取有效措施，增强“法国制造”的竞争力，重振法国经济
- 2012年01月30日连续第三次在大满贯决赛中碰上纳达尔，并且连续三次击败了对手。焦科维奇用卫冕澳网冠军表示，2011年他光芒四射的演出还将会在新的赛季继续进行
- 2012年01月30日国际原子能机构高级代表团29日抵达伊朗首都德黑兰，同伊方讨论伊核计划中的争议问题。同日，伊朗外交部长萨利希表示，伊朗已经做好准备，解答国际原子能机构的任何疑虑
- 2012年01月30日逊尼派和什叶派政治势力的矛盾上升使得伊拉克安全形势出现恶化趋势，引起国际社会与伊拉克民众的极大忧虑。各方势力计划近期举行全国大会，借助协商手段解决争端
- 2012年01月30日这是一场大满贯历史上费时最长的决赛，而此前的纪录是在1988年的美网决赛上，当时维兰德用时4小时54分钟击败伦德尔而夺冠
- 2012年01月30日该集团及属下北非区域总部、苏丹项目部等加强了与我国外交部、驻苏丹使馆、苏丹政府部门等各种渠道的协调联系，正在千方百计营救失踪员工。同时，集团已下发通知要求各子公司海外项目部加强安全措施，防止发生类似事件
- 2012年01月30日对新刺激措施的预期正从另一方面提振市场信心。上周美联储发布的最新货币政策声明表示，将把超低利率至少维持到2014年，并暗示可能出台新刺激措施
- 2012年01月30日法国总统萨科齐说，法国将从8月开始征收0.1%的金融交易税，法国将因此成为欧盟第一个征收这一税种的国家
- 2012年01月30日上交所强调，公司2011年无论盈利与否，均需在2012年1月31日之前进行业绩预告；如预计公司2011年将继续亏损，应在2012年1月31日之前发布股票可能被暂停上市的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再发布两次风险提示公告。
- 2012年01月30日沪指下跌7.42点，报2311.7点，跌幅0.32%，成交309.4亿元；深成指下跌60.12点，报9406.02点，跌幅0.64%，成交264.7亿元
- 2012年01月30日庄心一表示，两年多的方案论证和前期准备工作还丰富了证监会对“分道制”作用的认识，它的准备和实施必然要带动财务顾问资格管理、持续督导制度的落实，带动证监会提高日常监管质量
- 2012年01月30日该匿名消息称，他们已经亲眼尽到了苹果电视的预产机型，它“非常薄、漂亮”，使用OLED面板，屏幕尺寸为42英寸。如果消息属实，苹果推出的电视将是目前消费市场上最大的OLED高清电视。
- 2012年01月30日截止周一上午11：03，当前重庆啤酒(600132)逆市大涨逾7%。
- 2012年01月30日北京市公安局治安管理总队相关负责人强调，管制刀具相关管理规定并非最新出台
- 2012年01月30日数据显示，2011年中国第三方网上支付行业持续保持强劲增长，整体交易规模突破2万亿元大关，达到22038亿元。
- 2012年01月30日亚西尔·阿尔曼在接受CNTV记者采访时表示，苏丹人民解放运动(北方局)绝不会反对中国和中国人，并保证中国工人的安全并释放他们
- 2012年01月30日很显然，俄罗斯正纠结于如何利用远东空闲农地又不致引发社会、政治问题的两难选择
- 2012年01月30日当被问到这是否意味着美国将采取军事行动，帕内塔说：“没有什么选项不可以考虑。”
- 2012年01月30日三亚市工商局表示，专案组已前往消费者指认的问题海鲜排档开展查处工作，封存了该店近期的销售台账。同时，依据春节前辖区工商所与该店签订的责任状，督促该店立即自行停业，进行内部整顿，听候进一步处理
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