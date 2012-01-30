法国总统宣布多项改革措施以期重振经济 2012年01月30日 萨科齐在采访中表示，法国正经历着历史上最严重的经济危机。虽然目前情况有所改善，欧洲正在走出危机漩涡，但法国必须进行改革，在削减债务的同时采取有效措施，增强“法国制造”的竞争力，重振法国经济

国际新闻早报 2012年01月30日 国际原子能机构高级代表团29日抵达伊朗首都德黑兰，同伊方讨论伊核计划中的争议问题。同日，伊朗外交部长萨利希表示，伊朗已经做好准备，解答国际原子能机构的任何疑虑

伊拉克逊尼派阵营决定结束抵制议会 2012年01月30日 逊尼派和什叶派政治势力的矛盾上升使得伊拉克安全形势出现恶化趋势，引起国际社会与伊拉克民众的极大忧虑。各方势力计划近期举行全国大会，借助协商手段解决争端

焦科维奇捧起澳网第100座男单奖杯 2012年01月30日 这是一场大满贯历史上费时最长的决赛，而此前的纪录是在1988年的美网决赛上，当时维兰德用时4小时54分钟击败伦德尔而夺冠

中国电建启动应急机制营救在苏丹失踪工人 2012年01月30日 该集团及属下北非区域总部、苏丹项目部等加强了与我国外交部、驻苏丹使馆、苏丹政府部门等各种渠道的协调联系，正在千方百计营救失踪员工。同时，集团已下发通知要求各子公司海外项目部加强安全措施，防止发生类似事件

新宽松政策提振美股 中概股势头看好 2012年01月30日 对新刺激措施的预期正从另一方面提振市场信心。上周美联储发布的最新货币政策声明表示，将把超低利率至少维持到2014年，并暗示可能出台新刺激措施