- 2012年01月30日工信部表示，该司正在编制《稀有金属产业发展规划》，因此，在本《规划》中没有涉及相关内容。
- 2012年01月30日2012年春节期间(除夕至正月初六)，银联卡境内跨行交易金额达1029亿元，同比增长32%，境外交易金额同比增长39%
- 2012年01月30日虽然中国已着手调整人民币汇率，但人民币仍被低估。因此，未来人民币不仅应兑美元升值，还应兑全球其他主要货币升值，例如欧元和日元。
- 2012年01月30日介绍，此笔交易是中国公司收购家族所有、专注于利基市场的德国工程集团的最大收购交易之一。
- 2012年01月30日沙永增，90岁，北京房山人，曾在冀中回民支队立下战功，负伤后留在河北饶阳郭村，被村民尹景山像亲兄弟般照顾，从此再未离开
- 2012年01月30日在农村集体建设用地上建设租赁住房，应该符合土地利用规划和城市总体规划，土地权属清晰，“这是农村集体资产，不可分割。在房地产交易中心，产权完全不可能分割出售，这就能杜绝‘小产权房’的产生。”
- 2012年01月30日有新浪员工称，伤人男子系该公司员工，去年毕业，刚到新浪公司工作半年。而事件中的女主角系爱卡汽车网的女编辑。其公司员工证实，女编辑“并无大碍，只是下巴被划伤”
- 2012年01月30日西平县原县委书记王廷军的悔过书：当一副冰冷的手铐铐住我双手的时候，我才如梦初醒，认识到给我送钱的人所谓的“啥时候也不会说出去”的承诺是靠不住的
- 2012年01月30日最突出的问题是，相当比例的资金没有进入实体经济，而是流入“钱生钱”的投机性利益链条中。
- 2012年01月30日证监副主席姚刚表示，研究扩大RQFII额度，并且透过有关额度在港发行A股ETF。本港证监会副行政总裁张灼华早前表示，期盼本港会有A股实物ETF出现。
- 2012年01月30日1美元对人民币6.3056元，较前一交易日涨82基点，前一交易日报6.3138。
- 2012年01月30日面对惨淡的销量和日益紧绷的资金链，房地产开发企业要想在新春开始之际开启楼市的“小阳春”，降价促销似乎已经成为了不可避免的选择。
- 2012年01月30日以当地投资银行家麦克尔•菲为首的财团和一些当地农场主准备通过法律诉讼，阻挠这个过几天就将完成的牧场交易。他们希望以更低的价格买下这些牧场
- 2012年01月30日紫金矿业今日公告了春节期间子公司发生的一起事故。目前紫金铜业已全面停止试生产。
- 2012年01月30日上述趋势包括：主权信用可靠程度不断恶化，尤其是欧元区；经济不确定性加剧；当多家银行面临大量债务到期时，融资成本上升，而市场渠道却在减少
- 2012年01月30日中国的房价已逆转，因为中国当局刻意阻止房价上涨。
- 2012年01月30日预计到2015年底，北京将建成由6座大型集中充电站、250座充换电站、210座小型配送站组成的电动汽车充换电三级服务网络。
- 2012年01月30日《问题与解答》明确，借壳重组标准与IPO趋同，是指证监会按照《上市公司重大资产重组管理办法》审核借壳重组，同时参照《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定。
- 2012年01月30日即将被梅花伞纳入旗下的江西天宝的资产质量并不"实在"--收购中最具诱惑力的采矿权并未真正到手，另外，在注入梅花伞之前，江西天宝甚至已经被原大股东"洗劫"。
- 2012年01月30日“从今天开始，凡是发现法院干警收‘红包’的，一律先停职，是领导干部的，一律先免职。如果在春节期间已经收‘红包’的，请主动去纪检部门登记，等候宽大处理。”
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