河北饶阳农户一家三代60年坚持照顾抗日老兵 2012年01月30日 沙永增，90岁，北京房山人，曾在冀中回民支队立下战功，负伤后留在河北饶阳郭村，被村民尹景山像亲兄弟般照顾，从此再未离开

网站技术男骚扰女编辑遭曝光 上门报复持刀伤人 2012年01月30日 有新浪员工称，伤人男子系该公司员工，去年毕业，刚到新浪公司工作半年。而事件中的女主角系爱卡汽车网的女编辑。其公司员工证实，女编辑“并无大碍，只是下巴被划伤”

原开封市长周以忠悔过书曝光 称案发后母亲哭瞎眼 2012年01月30日 西平县原县委书记王廷军的悔过书：当一副冰冷的手铐铐住我双手的时候，我才如梦初醒，认识到给我送钱的人所谓的“啥时候也不会说出去”的承诺是靠不住的