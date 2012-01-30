- 2012年01月30日随着劳动力等成本的上升，中国一般制造业对外资的吸引力有所下降。
- 2012年01月30日北京晨报记者昨天走访了沃尔玛建国路店、乐购大成东店、家乐福双井店和京客隆甜水园店四家超市。在这四家超市里，记者没有看到对即将到保质期食品作出的任何提示
- 2012年01月30日截至2012年1月20日，共计9家基金系公司和12家证券系公司“分享”了RQFII初期试点的200亿元额度
- 2012年01月30日而在长达10天的春节打烊期结束后，大多数网商将于今日迎来龙年首个工作日。而积压了10天的订单考验着网商和物流的承受能力。
- 2012年01月30日截至去年12月31日，基金前十大重仓股为贵州茅台、招商银行、五粮液、伊利股份、民生银行、国电南瑞、中国平安、泸州老窖、兴业银行、格力电器
- 2012年01月30日三亚市政府新闻办回应称，今年春节黄金周在食品卫生、诚信经营等方面三亚没有接到一个投诉、举报电话。但是，海南省工商局12315消费者投诉举报指挥中心的数据显示，今年春节期间，三亚地区的消费申诉举报共44宗，几乎占了全
- 2012年01月30日从2010年到2011年，股市连续两年大幅调整。尤其是2011年，上证综指跌幅超过两成，在历史上也不多见。这其中，市场外部环境的一些不确定因素超出预期，是造成市场大幅下跌的重要原因。
- 2012年01月30日非洲联盟第十八届国家元首和政府首脑会议开幕式29日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴新落成的由中国援建的非盟会议中心举行，贾庆林应邀出席并发表了题为《加强中非团结合作 携手共创美好未来》的演讲
- 2012年01月30日71家IPO未过会的公司中，有约70%的公司因持续盈利能力不确定而被否
- 2012年01月30日2010年至2012年，省财政安排专项并统筹中央奖补资金和高校自筹资金，化解高校债务总额的70%左右，将高校债务风险降至合理区间
- 2012年01月30日统计数据显示，本周解禁的40家公司中，1月30日25家上市公司合计解禁市值为347.62亿元，占到全周解禁市值的73.45%，解禁压力十分集中
- 2012年01月30日纳入统计的64家基金管理公司旗下872只基金(A/B/C级及分级基金均合并计算，含联接基金)2011年四季度亏损1235.28亿元，较去年三季度减少50.8%
- 2012年01月30日2012年首月，新股发行市盈率再次呈现下降趋势。唯一1家主板上市公司江南嘉捷市盈率为24.8倍；3家创业板上市公司平均市盈率为41.9倍；中小板上市公司平均市盈率约为25.8倍，1月19日登陆中小板的扬子新材首发市盈率仅为18.7倍。
- 2012年01月30日由于药监局要求目前市场上未取得医疗器械注册证书的彩色平光隐形眼镜，除暂停生产、销售外，还必须面对取得医疗器械注册证书的注册关口，而这都将在短时间内，为强生“美瞳”腾出更大的市场空间。
- 2012年01月30日春节后的第一周，上证指数上涨的概率升至75%；春节后的两个月内，上证指数的上涨概率更上升至83%
- 2012年01月30日今年，湖北省委、省政府召开的全省会议数量将在2011年基础上减少10%，今后每年以此为基数适度调减；省直部门召开的全省工作会议，每部门每年原则上不超过一次。此外还要求严格控制会议的规格、规模、时间，实行“无会月”制度
- 2012年01月30日中国的景区门票相较国外而言会高出很多。
- 2012年01月30日1月22日晚，秦皇岛市北戴河区东坨头村发生一起命案，村民纪某、任某夫妇及其年仅4岁的孙子被杀死在家中。当地警方专案组通过现场勘验和调查访问，锁定被害人家前女婿江乐书有重大作案嫌疑
- 2012年01月30日2011年，2011年国内进口原油2.54亿吨，同比增长6%，创历史记录。但专家预计，我国的原油对外依存存将继续上升，2013年将超60%。
- 2012年01月30日近年来，彩票销售规模稳步扩大。2011年，全国彩票销售规模首次突破了2000亿元，达到2215亿元，彩票公益金筹集量达634亿元
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