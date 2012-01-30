河北警方披露秦皇岛除夕灭门案嫌犯抓捕过程 2012年01月30日 1月22日晚，秦皇岛市北戴河区东坨头村发生一起命案，村民纪某、任某夫妇及其年仅4岁的孙子被杀死在家中。当地警方专案组通过现场勘验和调查访问，锁定被害人家前女婿江乐书有重大作案嫌疑