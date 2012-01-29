- 2012年01月30日目前俄罗斯人正在考虑将远东地区的几百万公顷土地长期出租给外国投资者。
- 2012年01月30日截至目前尚无其他地方宣布跟进房产税改革。专家认为，今年不排除部分城市进行“空转”。
- 2012年01月30日造成房价下调的最主要原因是成交结构出现明显变化。而在成交量前10项目中，除逸翠尚府外，全部为远郊区项目。
- 2012年01月30日《通知》称，此举旨在进一步规范电信业务经营者收费行为，方便用户及时了解自身通信消费状况。
- 2012年01月30日认为房地产绑架中国实体经济的“常识”有两点错误，第一，房地产行业有太多的“水分”，包括土地、税费和开发商利润等；第二，房地产总被认为是经济周期的先导性行业，问题是，中国的房地产周期(如果有的话)，并不能直接套用正常商业
- 2012年01月30日他指出美国的取态是只有欧洲对危机防火墙作出更多承诺，IMF才能在欧债危机中扮演支持和建设性的角色，相信届时IMF主要股东和新兴市场国家将支持IMF行动
- 2012年01月30日欧洲需要更大的一体化，欧元区需要开发一个财政上的整合的契约
- 2012年01月30日北京打车难最主要的原因是出租车定价太低，造成供不应求。
- 2012年01月30日据铁道部统计，春节黄金周期间，铁路部门共发售客票3197.3万张，其中通过互联网购票和电话订票650.3万张，占全国铁路售票总量的20.3%。
- 2012年01月30日国际货币基金组织总裁拉加德在会上警告说，若不加以控制，欧债危机可能扩散到其他经济体，没有哪个国家或经济体能置身事外
- 2012年01月30日欧债问题之所以成为达沃斯论坛的焦点，一是因为该问题已成为影响全球经济走向的最重要因素；二是有代表认为，欧债危机折射出西方发达国家经济增长模式的弊端，乃至资本主义制度的一些根本性局限
- 2012年01月30日
- 2012年01月29日虽然今年黄金零售价较去年每克贵了60多元，但依旧压制不住市民的购金热情。
- 2012年01月29日内地与香港因历史原因存在文化差异，有时甚至看不顺眼，但贵在包容。“香港是国际都会，我们应该包容共济，互相关心、互相帮助。”
- 2012年01月29日除夕至正月初六，全国重点零售和餐饮企业销售额4700亿元，比2011年春节增长16.2%。
- 2012年01月29日汉王科技(002362.SZ)1月29日晚发布业绩预告修正公告称，预计全年将产生4.25亿元至4.35亿元的净亏损
- 2012年01月29日目前，全国猪肉价格仍远高于2011年同期，1月29日猪后臀尖肉、猪五花肉价格同比涨幅均接近30％。
- 2012年01月29日，当地时间1月28日清晨日本富士山脚下发生5级地震后，部分居民家中温泉颜色发生变化，有民众担心富士山的火山活动加剧，引起了当地民众的恐慌
- 2012年01月29日2012年1月26日下午，紫金矿业全资子公司紫金铜业有限公司制酸车间尾气脱硫工序活性焦罐发生堵塞。
- 2012年01月29日重庆市工商局经济技术开发区分局副局长汪路表示，在查处中发现，有的假冒伪劣红酒进货价格仅需4块8毛钱一瓶。
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