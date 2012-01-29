达沃斯论坛落幕 欧债危机仍难解 2012年01月30日 欧债问题之所以成为达沃斯论坛的焦点，一是因为该问题已成为影响全球经济走向的最重要因素；二是有代表认为，欧债危机折射出西方发达国家经济增长模式的弊端，乃至资本主义制度的一些根本性局限

春节黄金周全国实现旅游收入1014亿元 2012年01月30日