- 2012年01月29日“对，我们抓获了他们。”洛迪说道，“我现在向你保证，他们落在可靠的人的手里。”洛迪同时还表示，中国工人并未被绑架，而且其中也没有人受伤。他说，这些中国工人主要负责该地区的道路建设，目前在苏丹的努巴山地区。
- 2012年01月29日香港2012年gdp增长约为4.3％，比2011年低0.9个百分点，增幅主要来自内部需求和服务出口的增长。
- 2012年01月29日2011年全年农行累计发放小型微型企业贷款5281亿元，小型微型企业年度贷款增量突破1000亿元
- 2012年01月29日随着龙年春节的到来，中国消费者在海外再次展现惊人的购买力。英国、日本、加拿大、韩国和美国等地媒体都报道了中国游客在当地“血拼”、消费的盛况。外媒称花钱大方的中国消费者为“天使”，甚至认为“只有中国人才能救世界”
- 2012年01月29日尽管希腊上下反对财政主权的呼声日益高涨，但残酷现实和希腊权力布局，决定希腊此次让渡财政主权给欧盟的概率非常大。
- 2012年01月29日住建部日前表态，要求2012年6月底前，全国40个主要城市的个人住房信息联网。截至今天上午，据不完全统计，40个城市中已有半数明确表态“正在进行”或“已经完成”个人住房信息系统建设，并与住房和城乡建设部联网
- 2012年01月29日截至2011年末，该行向小微企业客户提供的网络融资余额已近1800亿元，较年初新增906亿元，增幅达101%
- 2012年01月29日美国和以色列的最终目的是要迫使伊朗放弃铀浓缩计划，从而彻底消除伊朗发展核武器的可能性，确保美国和以色列在中东的利益
- 2012年01月29日分析人士认为，尽管日俄对协商领土争端表现出积极姿态，但在北方四岛（俄方称南千岛群岛）归属问题上仍各持己见，这个制约日俄关系发展的“死结”能否解开，前景不容乐观
- 2012年01月29日经过几天的采访，记者发现，达沃斯论坛作为一个民间论坛，氛围虽然相对轻松，但讨论中也充满了力量角逐和不同意识形态、利益集团的矛盾冲突
- 2012年01月29日苹果ｉＰａｄ去年第四季度销量为1540万部，仍在市场上占据比较稳固的领先位置，但市场份额从一年前的约68%降至58%。此外，调查显示，采用微软“视窗”操作系统的平板电脑该季度所占市场份额仅有1.5%
- 2012年01月29日据悉，机翼裂缝问题已经促使欧盟航空安全局上周下令对A380进行检查。
- 2012年01月29日我国自产铁矿石原矿量13.27亿吨，较2010年增加2.83亿吨，同比增长27.15%。
- 2012年01月29日
- 2012年01月29日据悉，团宝网上线于2010年3月，是国内最早的团购网站之一。
- 2012年01月29日此外，据商务部重点监测零售企业数据显示，服装、金银珠宝、食品销售额同比分别增长18.7%、16.4%和16.2%。
- 2012年01月29日苹果公司去年第四季度iPhone手机的销售量为3,700万部，略高于三星电子3,650万部的出货量。
- 2012年01月29日虽然雷诺日产联盟2011年销量为739万辆，暂居第四位，但是如果加上即将取得经营权的俄罗斯伏尔加汽车公司，雷诺日产联盟的销量将达到803万辆，进而超过丰田汽车。韩国现代汽车奋起直追，销量增幅高达14.8%，为659万辆，位居第五。
- 2012年01月29日用电量增速一旦回落，最直接的影响是困扰经济的用电高峰出现电荒现象或会有所缓解。
- 2012年01月29日《通知》中所指的中央厨房，指由餐饮连锁企业建立的，具有独立场所及设备设施，集中完成食品成品或半成品加工制作，并直接配送给本餐饮连锁企业所属餐饮服务提供者的单位。
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