韩国军方在白翎岛和延坪岛附近海域进行射击训练 2012年01月26日 根据计划，白翎岛和延坪岛的海军陆战队部队当天动用K9自行火炮、20毫米“火神”防空炮、81毫米迫击炮等武器，在海上进行约两个小时的演习，演习将于当天下午结束

春运返程高峰在即 南方再迎大范围雨雪 2012年01月26日 中央气象台预计，27日至30日，西南地区东部及其以东大部地区将有一次降水天气过程，长江以南大部地区以降雨为主，长江中下游沿江部分地区有小到中雪或雨夹雪

美联储宣布将维持超低利率至2014年 2012年01月26日 美联储预测，2012年美国经济增速将在2．2％至2．7％之间，低于去年11月份预测的2．5％至2．9％；2012年美国失业率将维持在8．2％至8．5％之间，低于去年11月份预测的8．5％至8．7％

伊朗议会正考虑停止向欧盟供油 2012年01月26日 伊朗议会部分议员正寻求通过一项提案，根据该提案，所有同意制裁伊朗石油出口的欧洲国家将无法从伊朗购买“一滴原油”，以便这些欧洲国家“不再玩火”。

韩国2011年经济增速创两年新低 2012年01月26日 去年全年韩国制造业产值比上一年增长7．1％，服务业产值增长2．6％，但农林渔业产值减少1．0％，建筑业产值减少5．6％