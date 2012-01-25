- 2012年01月27日40个重点城市楼市销量、资金流向、房屋空置率等等相关因素，都将纳入住建部的实时监控范围内，为房地产调控提供最基础的数据支持。个人在不同城市间的购房信息将被“一网打尽”，异地炒房不会再“漏网”。
- 2012年01月27日美国总统奥巴马在24日发表的国情咨文中提出，年收入超过100万美元的富人至少应交税30％
- 2012年01月26日朗央行还对民众表示，伊朗人仅应在出行时购买美元，不要囤积美元规避经济不确定性
- 2012年01月26日
- 2012年01月26日报道称，今年以来，韩国多次在朝鲜西海附近岛屿加强与美军的战术讨论、地形侦察和海上射击训练，侵朝野心昭然若揭
- 2012年01月26日根据计划，白翎岛和延坪岛的海军陆战队部队当天动用K9自行火炮、20毫米“火神”防空炮、81毫米迫击炮等武器，在海上进行约两个小时的演习，演习将于当天下午结束
- 2012年01月26日中央气象台预计，27日至30日，西南地区东部及其以东大部地区将有一次降水天气过程，长江以南大部地区以降雨为主，长江中下游沿江部分地区有小到中雪或雨夹雪
- 2012年01月26日10亿元赔偿资金是针对河北、辽宁省所有受到影响的渔民的赔偿，还是针对部分之前寻求政府帮助的渔民的赔偿？这笔资金地方政府将如何发放给渔民？以及多大额度发放给渔民？对这些细节问题，目前都没有公布
- 2012年01月26日8架必须在本月27日前完成检查，另外12架在6个星期内接受检查
- 2012年01月26日过去相当长的一个阶段主要靠出口来刺激经济增长的做法已不适应新兴经济体目前所面临的内外环境。2008年爆发的国际金融危机和仍看不到曙光的欧债危机大幅削减了发达国家对中国产品的进口需求
- 2012年01月26日美联储预测，2012年美国经济增速将在2．2％至2．7％之间，低于去年11月份预测的2．5％至2．9％；2012年美国失业率将维持在8．2％至8．5％之间，低于去年11月份预测的8．5％至8．7％
- 2012年01月26日伊朗议会部分议员正寻求通过一项提案，根据该提案，所有同意制裁伊朗石油出口的欧洲国家将无法从伊朗购买“一滴原油”，以便这些欧洲国家“不再玩火”。
- 2012年01月26日英国财政部发言人表示，这是过去几年政府举债无度造成的后果，现在必须大力削减财政赤字
- 2012年01月26日去年全年韩国制造业产值比上一年增长7．1％，服务业产值增长2．6％，但农林渔业产值减少1．0％，建筑业产值减少5．6％
- 2012年01月26日欧元区并没有从2007年以来的危机中充分吸取教训。欧元区虽然采取措施，对在金融系统中占据重要地位的大银行加强监管，但仅靠这些措施远远不够，不足以稳定整个金融体系
- 2012年01月25日自2011年7月达到该工程项目的验收目标后，中国实验快堆就一直处于冷停堆工况，没有运行
- 2012年01月25日由于今年在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛(WEF)恰逢中国农历新年，中国打破了30年的传统，首次不派高层官员出席
- 2012年01月25日美国总统奥巴马在24日晚发表的任内第三份国情咨文中五次提到中国，与前两份国情咨文相比，奥巴马提及中国的次数逐年上升，口气也发生明显变化，其中对华贸易态度明显趋于强硬，但有关措辞却第一时间遭到在华有生意的美国商界领袖反驳
- 2012年01月25日设立“巴菲特规则”，要求年收入超过100万美元的家庭缴纳至少30%的联邦所得税。此外，年收入达到这一数目的家庭将不得享受抵押贷款利息、医疗保健、退休以及子女抚养等方面的税收减免。慈善捐赠将仍可抵减所得税
- 2012年01月25日市住建委称，本市正加快建设租赁信息平台，届时，市民登录网站即可查询到经过房管部门核验的真实可靠的房源租赁信息；中介公司和有出租、承租房屋意向的个人都可以在平台上发布信息；同时，租赁双方可直接在网络上签订合同，还可以办
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