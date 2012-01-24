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2012年01月25日
美国总统奥巴马24日向美国国会发表了上任以来的第三份国情咨文。有美国媒体此前分析说 ，奥巴马不仅通过这份国情咨文向国会阐明其今后四年的执政方向，而且还要趁机赚取选民支持
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2012年01月25日
日本财务省分析认为，主要是受到了东日本大地震的影响，以及日元汇率高企的打击。进口增加最多的是石油和液化天然气。
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2012年01月25日
欧元区债务危机升级的影响还将“外溢”到发展中国家和发达国家，而这其中有些国家本身就面临着国内整顿财政的挑战。“外溢”效应包括美国等国银行对欧元区银行的风险敞口加大以及新兴经济体宏观经济前景恶化等
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2012年01月25日
发展中经济体经济将在今明两年分别增长5．4％和5．9％，比上次预测值分别下调了0．7和0．6个百分点。其中，中国经济将在今明两年分别增长8．2％和8．8％，比上次预测值分别下调了0．8和0．7个百分点
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2012年01月25日
国际货币基金组织(International Monetary Fund，简称IMF)大幅下调了中国及周边地区的经济增长预期。该机构警告称，受欧元区债务危机影响，经济下行风险加剧
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2012年01月25日
1981年埃及前总统萨达特遇刺后，埃及实施紧急状态法，此后紧急状态法曾多次延长有效期
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2012年01月25日
在债务危机的拖累下，欧元区主要国家法国、意大利等国去年第四季度的经济增长已经陷入停滞或衰退。欧元区第一大经济体德国也未能在债务危机中独善其身
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2012年01月25日
私人资本流入由外国直接投资、证券投资、商业银行和非银行资本流入组成。国际金融协会认为外国直接投资和证券投资变化不大，但商业银行资本流入和非银行资本流入将大幅缩减
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2012年01月25日
欧盟委员会已提议扩大欧盟“防火墙”的总体规模，该“防火墙”将包括拥有2500亿欧元可用资金的欧洲金融稳定工具、拥有5000亿欧元放贷规模的欧洲稳定机制以及来自国际货币基金组织的部分资金
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2012年01月25日
如果法国政府不作出在出现系统性风险时进行救助承诺的话，法国巴黎银行、兴业银行、农业信贷银行和人民银行－储蓄银行集团评级被下调的幅度有可能更大
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2012年01月25日
苹果周二发布2012财年第一季度财报。苹果CFO彼得·奥本海默(Peter Oppenheimer)周二在分析师电话会议上表示，苹果第一财季季末现金余额已经达到976亿美元，而零售店单店单季收入也已经达到1710万美元
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2012年01月25日
经过行政调解，农业部、中国海洋石油总公司(以下简称“中国海油”)、康菲石油中国有限公司(以下简称“康菲公司”)以及有关省人民政府就解决蓬莱19-3油田溢油事故渔业损失赔偿和补偿问题，达成一致意见
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2012年01月24日
有大量用户投诉，点击这些搜索引擎出现的网站后，很难找到实际的网站内容，点开后就会发现大量的广告，甚至会有大量的弹出广告导致用户的浏览器运行缓慢
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2012年01月24日
菲律宾南部棉兰老地区暴力事件频发，活跃在这一地区的阿布沙耶夫武装曾参与制造一系列恐怖袭击和绑架活动
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2012年01月24日
国际原子能机构去年11月发布的报告说，至少在2003年年底前，伊朗曾“有组织、系统性地”从事“与核爆炸装置有关的”活动，但报告未就伊朗是否试图制造核武器给出明确结论。伊朗坚称自己并无秘密研制核武器计划
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2012年01月24日
欧盟新举措与美国已经采取的制裁措施以及美国总统奥巴马去年年底授权采取的新制裁举措相一致，美国禁止外国企业与作为伊朗石油收入主要渠道的伊朗中央银行发生交易，有助于削弱伊朗通过石油出口获取收益的能力
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2012年01月24日
目前的欧洲金融稳定工具还有2300亿欧元的借贷能力，有足够的行动能力。此外，欧洲央行去年12月向银行提供近5000亿欧元三年期低息贷款。德国原则上一直是全力以赴，拯救欧元。
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2012年01月24日
德黑兰外汇交易网站Mesghal提供的数据显示，当天通过钱庄交易的汇率市场上，里亚尔对美元的收盘价为2.1万里亚尔兑1美元，较上一交易日1.9万里亚尔兑1美元下跌10.5％，并首次跌破2万里亚尔兑1美元大关
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2012年01月24日
阿拉格奇说，欧盟对伊朗的新制裁决定说明，欧盟在听从美国的命令，欧洲国家经济将因此遭受重创。他表示，欧盟必须展示出解决伊核问题争端的良好意愿，而非采取破坏自身经济的做法
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2012年01月24日
法、德、英三国不能接受伊朗拥有核武器的事实，“要求伊朗领导人立即暂停敏感的核项目活动”。只要伊朗严肃承诺就核问题进行深层谈判，谈判的大门始终敞开着。