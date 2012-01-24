国际货币基金组织指出全球金融稳定风险加大 2012年01月25日 欧元区债务危机升级的影响还将“外溢”到发展中国家和发达国家，而这其中有些国家本身就面临着国内整顿财政的挑战。“外溢”效应包括美国等国银行对欧元区银行的风险敞口加大以及新兴经济体宏观经济前景恶化等

IMF下调中国以及周边地区经济增速预期 2012年01月25日 《财经》综合报道 国际货币基金组织(International Monetary Fund，简称IMF)大幅下调了中国及周边地区的经济增长预期。该机构警告称，受欧元区债务危机影响，经济下行风险加剧

埃及军方宣布25日起结束全境紧急状态 2012年01月25日 1981年埃及前总统萨达特遇刺后，埃及实施紧急状态法，此后紧急状态法曾多次延长有效期

欧盟委员预计欧盟经济上半年将陷入温和衰退 2012年01月25日 在债务危机的拖累下，欧元区主要国家法国、意大利等国去年第四季度的经济增长已经陷入停滞或衰退。欧元区第一大经济体德国也未能在债务危机中独善其身

国际金融协会认为今年新兴经济体私人资本净流入将大幅缩减 2012年01月25日 私人资本流入由外国直接投资、证券投资、商业银行和非银行资本流入组成。国际金融协会认为外国直接投资和证券投资变化不大，但商业银行资本流入和非银行资本流入将大幅缩减

欧盟希望二十国集团扩大IMF救助基金 2012年01月25日 欧盟委员会已提议扩大欧盟“防火墙”的总体规模，该“防火墙”将包括拥有2500亿欧元可用资金的欧洲金融稳定工具、拥有5000亿欧元放贷规模的欧洲稳定机制以及来自国际货币基金组织的部分资金

标普下调四家法国金融机构长期信用评级 2012年01月25日 如果法国政府不作出在出现系统性风险时进行救助承诺的话，法国巴黎银行、兴业银行、农业信贷银行和人民银行－储蓄银行集团评级被下调的幅度有可能更大

15名菲律宾渔民遭武装人员枪杀 2012年01月24日 菲律宾南部棉兰老地区暴力事件频发，活跃在这一地区的阿布沙耶夫武装曾参与制造一系列恐怖袭击和绑架活动

美国欢迎欧盟禁止进口伊朗石油 2012年01月24日 欧盟新举措与美国已经采取的制裁措施以及美国总统奥巴马去年年底授权采取的新制裁举措相一致，美国禁止外国企业与作为伊朗石油收入主要渠道的伊朗中央银行发生交易，有助于削弱伊朗通过石油出口获取收益的能力

德国总理拒绝目前扩大欧洲稳定机制规模 2012年01月24日 目前的欧洲金融稳定工具还有2300亿欧元的借贷能力，有足够的行动能力。此外，欧洲央行去年12月向银行提供近5000亿欧元三年期低息贷款。德国原则上一直是全力以赴，拯救欧元。

伊朗货币里亚尔对美元汇率创新低 2012年01月24日 德黑兰外汇交易网站Mesghal提供的数据显示，当天通过钱庄交易的汇率市场上，里亚尔对美元的收盘价为2.1万里亚尔兑1美元，较上一交易日1.9万里亚尔兑1美元下跌10.5％，并首次跌破2万里亚尔兑1美元大关

伊朗称欧盟对伊新制裁将重创欧洲经济 2012年01月24日 阿拉格奇说，欧盟对伊朗的新制裁决定说明，欧盟在听从美国的命令，欧洲国家经济将因此遭受重创。他表示，欧盟必须展示出解决伊核问题争端的良好意愿，而非采取破坏自身经济的做法