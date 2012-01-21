- 2012年01月24日内塔尼亚胡在当天的利库德党议员会议上说，“今天欧盟向正确方向迈出了一步，虽然现在尚无法预测制裁的效果。”他强调，向伊朗施加压力是必须的，伊朗目前研制核武器的进展“毫无障碍”。
- 2012年01月24日欧盟对伊朗的石油禁运令投资者担心全球石油供应安全会受到影响，因为伊朗一直威胁将关闭石油运输要道霍尔木兹海峡作为报复。
- 2012年01月24日伊朗谴责欧盟对伊新制裁决定，认为欧盟的决定会给欧洲民众和其他人带来不愉快的后果。声明说，反对独立国家进步会导致当今世界上的复杂问题更加棘手，欧盟要为其不明智的决定和尝试制造紧张的做法导致的后果负责
- 2012年01月24日欧盟成员国将冻结伊朗中央银行在欧盟的资产，同时确保合法交易在被严格监管的情况下能够继续进行
- 2012年01月24日为保护成员国及相关企业的既得利益，决议规定那些“已签署的合同”可被执行至今年7月1日。欧盟将于今年5月1日开始审查对伊朗石油制裁相关措施的实施情况
- 2012年01月23日制造业务委托中国大陆和台湾地区等海外工厂生产，日立总部只维持研发和销售业务
- 2012年01月22日运动训练基地的肉类需要主动提交国家兴奋剂检测中心进行检测。会议没有下达不让运动员吃猪肉的硬性要求。
- 2012年01月21日要加强和改善宏观调控，继续保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定；着力推进改革开放，把保障和改善民生放在更加突出的位置
- 2012年01月21日
- 2012年01月21日因雪天道路湿滑，翻入山沟。消防官兵已经救出18名受伤人员
- 2012年01月21日梁振英强调法治精神是香港核心价值。他同时表示，不需要过份解读个别人的言论或行为。
- 2012年01月21日香港人不是狗，法治是香港的核心价值，香港人绝大多数自觉性守法，值得尊重，亦表达了香港人的素质，他不会用这些言论描绘任何一种人。每一个人要为自己的说话负责，作为大学教授，应有教授的品格。
- 2012年01月21日今天的抗议行动持续了几乎一整天。抗议者的诉求集中在反对执行法拍屋，导致无力偿还贷款的居民失去家园
- 2012年01月21日河池市公安消防支队一位负责人介绍，消防官兵通过将编织袋装满氯化铝粉倒入河中，还将氯化铝液体倒入消防水罐车内，再用消防车把液体喷入河内等方式，中和过滤河内超标的镉
- 2012年01月21日帕内塔表示，美国仍然面临包括来自朝鲜、中东、网络空间、核扩散和亚洲“崛起中大国”的“威胁”
- 2012年01月21日虽然有些服务需获取用户的位置信息等，但有些信息和软件提供的服务无关
- 2012年01月21日新加坡银行公会还要求银行在2014年之前，在所有提款卡上加上智慧型EMV晶片
- 2012年01月21日滚动播报的20日上午8时至21日上午7时的“车公庄站”ＰＭ2.5研究性数据，从数据上看浓度非常低，最低小时浓度为每立方米0.003毫克，最高小时浓度为每立方米0.062毫克，出现在20日13时
- 2012年01月21日2011年，太原市商品房可售面积持续上升，而成交面积、套数均有所下降，全年商品房库存持续上升。有关人士表示，2011年太原市执行严格的楼市限购政策是商品房库存持续上升的重要原因。
- 2012年01月21日美国国际贸易委员会宣布，从中国进口的糠醇在可预见的时间内仍将给美国相关产业造成持续损害。因此，目前执行的反倾销税依然有效。目前，美国对从中国进口的糠醇征收43.54%至50.43%的反倾销税。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富