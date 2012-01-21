以色列欢迎欧盟制裁伊朗 2012年01月24日 内塔尼亚胡在当天的利库德党议员会议上说，“今天欧盟向正确方向迈出了一步，虽然现在尚无法预测制裁的效果。”他强调，向伊朗施加压力是必须的，伊朗目前研制核武器的进展“毫无障碍”。

欧盟制裁伊朗刺激国际油价上涨 2012年01月24日 欧盟对伊朗的石油禁运令投资者担心全球石油供应安全会受到影响，因为伊朗一直威胁将关闭石油运输要道霍尔木兹海峡作为报复。

伊朗说欧盟须为新制裁后果负责 2012年01月24日 伊朗谴责欧盟对伊新制裁决定，认为欧盟的决定会给欧洲民众和其他人带来不愉快的后果。声明说，反对独立国家进步会导致当今世界上的复杂问题更加棘手，欧盟要为其不明智的决定和尝试制造紧张的做法导致的后果负责

广西河池市境内龙江河发生镉浓度超标3倍 2012年01月21日 河池市公安消防支队一位负责人介绍，消防官兵通过将编织袋装满氯化铝粉倒入河中，还将氯化铝液体倒入消防水罐车内，再用消防车把液体喷入河内等方式，中和过滤河内超标的镉