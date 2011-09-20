巴拉圭现口蹄疫 暂停牛肉出口 2011年09月20日 巴拉圭动物质量和卫生局负责人卡洛斯·西蒙说，此次出现口蹄疫的牧畜场位于巴拉圭中部圣佩德罗地区。卫生检疫部门17日接到当地出现疑似口蹄疫的报告后立即展开调查，并确认了相关疫情

阿巴斯说巴勒斯坦将于9月23日正式递交入联申请 2011年09月20日 联合国秘书长发言人内西尔基说，潘基文重申了其对解决巴以双方问题的支持，并强调希望“确保国际社会和巴以双方在一个合理、平衡的框架下寻求恢复和谈出路”

陕西渭河下游6条支流出现倒灌 华县7万余人紧急撤离 2011年09月20日 在华县防汛指挥部，县防汛办副主任刘奇玉说，从9月16日到18日，华县降雨量达到了70毫米，境内南山6条支流流量达到120一150立方米每秒，属近年来罕见

法郎区呼吁二十国集团征收国际金融交易税 2011年09月20日 法郎区是对货币原先与法国法郎挂钩，后改为与欧元挂钩的经济体的统称，包括法属波利尼西亚、法属新喀里多尼亚以及法属瓦利斯群岛和富图纳群岛，中非经货共同体6个成员国，西非经济货币联盟8个成员国和科摩罗