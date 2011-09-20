- 2011年09月20日上周北京商品房住宅均价为20829元/平方米，环比之前一周的22082元/平方米降了1253元，下滑幅度达5.7%，但住宅库存量已经达到了11.27万套，达到了最近两年的最高点
- 2011年09月20日总社加上8处制造及研发据点共80部服务器和个人电脑遭殃，涉及最尖端的潜舰、导弹、核电站等信息。据报攻击很可能与间谍活动有关
- 2011年09月20日国家质检总局称，自9月20日起至9月30日，将面向全社会开展“质量强国网上问计求策活动”，欢迎关注质量的广大人民群众、网友积极建言献策。
- 2011年09月20日巴拉圭动物质量和卫生局负责人卡洛斯·西蒙说，此次出现口蹄疫的牧畜场位于巴拉圭中部圣佩德罗地区。卫生检疫部门17日接到当地出现疑似口蹄疫的报告后立即展开调查，并确认了相关疫情
- 2011年09月20日德意志银行今天宣布任命萨文德·辛(Satvinder Singh)为信托和证券服务部(TSS)全球主管，该部门是世界领先的资本市场投资及其他类型融资工具的服务商，并提供托管、清算及其他相关服务
- 2011年09月20日联合国秘书长发言人内西尔基说，潘基文重申了其对解决巴以双方问题的支持，并强调希望“确保国际社会和巴以双方在一个合理、平衡的框架下寻求恢复和谈出路”
- 2011年09月20日北京市将打造成具有国际影响力的、24小时跨市场衍生品交易中心
- 2011年09月20日在华县防汛指挥部，县防汛办副主任刘奇玉说，从9月16日到18日，华县降雨量达到了70毫米，境内南山6条支流流量达到120一150立方米每秒，属近年来罕见
- 2011年09月20日法郎区是对货币原先与法国法郎挂钩，后改为与欧元挂钩的经济体的统称，包括法属波利尼西亚、法属新喀里多尼亚以及法属瓦利斯群岛和富图纳群岛，中非经货共同体6个成员国，西非经济货币联盟8个成员国和科摩罗
- 2011年09月20日标普认为，意大利经济增长乏力，而议会内部的意见分歧将限制政府应对国内外经济挑战的能力
- 2011年09月20日国工业和制造业巨头西门子公司首席执行官彼得・勒舍尔接受德国《明镜》周刊记者采访时说，西门子打算退出核工业领域
- 2011年09月20日中国铁矿石价格指数由“国产铁矿石价格指数”和“进口铁矿石价格指数”两个各分项指数组成，均以1994年4月份价格为基数(100点)
- 2011年09月20日因服务态度欠佳被网友戏称为“发飙女警”的义宁派出所户政员蒋某在9月19日被辞退。江西省修水县警方表示，蒋某系聘用人员，并非在编警察
- 2011年09月20日曹国伟近日表示，公司正在开发相关系统，以简化内容管控，降低这个极具人气的社交媒体工具对社会稳定构成的风险
- 2011年09月20日非传染性疾病主要包括心血管病、糖尿病、癌症和慢性呼吸道疾病，通常称为慢性或生活方式相关疾病。2008年全球有3600万人死于非传染性疾病，占该年全球5700万死亡总人数中的63%
- 2011年09月20日蒙古在矿产方面引入战略投资者的原则，除需要后者协助矿业项目的运营外，还要协助进行相关基础设施的建设
- 2011年09月20日上周受到中秋节期间欧美股市重挫的影响，沪深两市大幅下跌，尽管此后全球五大央行联手向欧元区银行体系注资的消息促使欧美股市一度反弹，却并没有带动A股市场的转好
- 2011年09月20日吴昆玉说，国民党2008年获得重新执政的机会，也获得“立法院”四分之三绝对多数席次，全台县市长席次也过半，可是仍有许多问题未解决，而这也是选民愿意支持宋楚瑜参选的原因
- 2011年09月20日“利比亚，我的祖国……”在利比亚首都的黎波里的一所小学里，学生们动情地唱着爱国歌曲。由于没有课本，唱歌成了他们在校学习时的一项重要内容
- 2011年09月20日泛蓝的团结攸关台湾未来的走向。2000年台湾地区领导人选举的伤痛，大家记忆犹新；希望国、亲两党从大处着眼，坐下来好好沟通，化解歧见，为台湾民众谋福祉
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