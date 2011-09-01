- 2011年09月02日2010年来，通货膨胀不断走高，中国政府加强对期货市场的监管
- 2011年09月02日9月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3896元
- 2011年09月02日近日多家主流机构预计，8月CPI涨幅或不超6%，且从通胀即将回落及贷款平均利率已在高位的角度看，再次加息的必要性不大。
- 2011年09月02日农业部将出台一系列促进农业机械化发展的规划。
- 2011年09月02日国家外汇管理局副局长李超表示，尽管今年以来跨境资本净流入增长较为明显，但监管上还没有发现“热钱”大规模流入的迹象。
- 2011年09月02日部分资金紧张的银行为能达到存贷比监管红线，已有停发部分贷款的计划，并提高了房贷利率。
- 2011年09月02日尽管土地成交面积相较去年并未出现太大下滑，但前八个月土地成交金额大滑坡，不足去年全年一半。控政策不松反紧的背景下，土地出让金很难在短期内走出下降通道
- 2011年09月01日中国经济增速连续两个季度有所回落，很大程度是政策主动调控的结果，但仍处在平稳较快增长区间
- 2011年09月01日
- 2011年09月01日中国工资水平过去四年每年增长15%到20%，人民币也已经开始升值。在中国生产产品已经越来越不像过去那样划算了，而现在在美国制造东西似乎也不像原来那样过于昂贵
- 2011年09月01日如果中国允许人民币进一步升值，它的贸易伙伴国竞争力将增强，而中国将获得内部货币稳定
- 2011年09月01日截至7月底，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均实现了在所有政府办基层医疗卫生机构配备使用基本药物，并实行零差率销售
- 2011年09月01日高盛集团一位顶级策略师在写给对冲基金客户的报告中称，目前经济前景惨淡，并称中国的经济增长可能难以持续。
- 2011年09月01日国泰君安首席经济学家李迅雷于9月1日在微博上称，中国重税负与贫富差距扩大是一个悖论。
- 2011年09月01日8月中国官方制造业PMI指数略微高于美银50.7的预期值，但低于市场51.0的预期值。此次公布的PMI数据虽然算不上惊喜，但是在中国增长前景走低的背景下，对市场来说应该是个利好
- 2011年09月01日【《财经》综合报道】据路透社1日消息，中国指数研究院称，8月百城住宅均价与7月基本持平,其中北京等十大城市住宅均价环比下降0.41%,为去年9月以来首次下降. 在十大城市中,重庆(主城区)、天津、深圳、成都、杭州、南京、上海等七个
- 2011年09月01日从9月1日起，国家发改委将降低部分激素、调节内分泌类和神经系统类等药品的最高零售价格，共涉及82个品种、400多个剂型规格，平均降价幅度为14%。
- 2011年09月01日经季节调整的汇丰中国采购经理人指数PMI8月份从49.3回升至49.9。
- 2011年09月01日5年后中国富豪将占亚太10个经济体富豪总数的约50%，所持有资产占总资产的55%。
- 2011年09月01日未来浙江的其他城市，如绍兴、嘉兴等城市的限购令也将以台州为蓝本，或者更加弱化。这绝不能算是一个好榜样。
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