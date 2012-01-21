我国传统春节已有4000多年历史 2012年01月21日 春节俗称“过年”，春节的历史很悠久，有关春节的来历也有多种说法，其中被公众广泛接受的是，公元前2000多年的一天，舜继天子位，带领着部下人员，祭拜天地。从此，人们就把这一天当作岁首

武汉多家大牌房企抄底城中村地块拍卖会 2012年01月21日 自去年底楼市转冷以来就很少在土地拍卖市场露面的福星惠誉、金地、保利等大型房企，此次集体上阵，投下62.62亿元一举拿下5宗地块。

意大利政府公布经济自由化改革方案 2012年01月21日 意大利总理蒙蒂当天表示，意大利经济长期受到市场竞争缺乏、基础设施落后以及官僚体系冗繁三大因素制约，新的改革方案将致力于促进经济增长，打击各行业存在的特权现象，帮助年轻人就业