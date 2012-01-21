- 2012年01月21日国家外汇管理局统计数据显示，2011年12月银行代客结汇为1425亿美元，银行代客售汇为1578亿美元，银行代客结售汇逆差为153亿美元。
- 2012年01月21日春节俗称“过年”，春节的历史很悠久，有关春节的来历也有多种说法，其中被公众广泛接受的是，公元前2000多年的一天，舜继天子位，带领着部下人员，祭拜天地。从此，人们就把这一天当作岁首
- 2012年01月21日自去年底楼市转冷以来就很少在土地拍卖市场露面的福星惠誉、金地、保利等大型房企，此次集体上阵，投下62.62亿元一举拿下5宗地块。
- 2012年01月21日意大利总理蒙蒂当天表示，意大利经济长期受到市场竞争缺乏、基础设施落后以及官僚体系冗繁三大因素制约，新的改革方案将致力于促进经济增长，打击各行业存在的特权现象，帮助年轻人就业
- 2012年01月21日2011年全年，恒大集团累计实现合约销售额803.9亿元，完成全年销售计划114.8%。其在2012年销售目标为800亿元，比2011年同期增长约14%。恒大集团董事局主席许家印表示，这个指标是科学合理的。考虑了整个经济环境和房地产形势。
- 2012年01月21日根据电梯使用状况，要求维保单位增加维护保养频次。加密维护保养频次。运营单位应积极引入视频监控装置对设备运行进行全过程监控
- 2012年01月21日
- 2012年01月21日银行开具的汇款（存款）凭条和工商银行自动柜员机（ATM）出具的存款凭条可作为合法上交“红包”款项的有效证明
- 2012年01月21日政制及内地事务局局长谭志源表示，新建议方案既合法、合情又合宪，且不会损害市民的选举权及被选举权，虽然不能百分之一百堵塞现有的法律漏洞，但相信可减低议员滥用选举程序的意欲
- 2012年01月21日
- 2012年01月21日
- 2012年01月21日2011年，银行代客累计结汇15979亿美元，累计售汇12300亿美元，银行代客累计结售汇顺差3678亿美元
- 2012年01月21日国家外管局最新公告称，分别于2012年1月11日和1月20日，累计批出6亿美元QFII额度
- 2012年01月21日在被问及理由时(可多选)，69.4%的人称，这样可以结束病人家人的痛苦，65.8%的人认为这样可以结束病人的痛苦
- 2012年01月21日有消息称，这位雅虎的功勋员工离职是因为对信任CEO，前Paypal首席执行官斯科特·汤普森不满
- 2012年01月21日希拉里说，伊朗现在面临一个选择：要么重返谈判桌前，要么面对“不断增长的压力和孤立”。她说：“我想强调的是，我们并不寻求冲突，我们坚定认为伊朗人民应有一个更美好的未来。”
- 2012年01月21日巴民族权力机构主席发言人阿布·鲁代纳当天发表声明，强烈谴责以色列针对巴议会领导人的这一“强盗”行为，要求以方立即释放杜韦克。
- 2012年01月21日
- 2012年01月21日中国银监会批准了兰州银行发行50亿元小微企业专项金融债券。公告称，此次债券募集资金将全部用于甘肃省小型、微型企业贷款
- 2012年01月21日2011年5月4日，朝中社报道说，朝鲜扣留涉嫌制造毒品和伪钞的2名日本人，并驱逐了1名涉案日本人
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