- 2012年01月21日政论中表示，金正恩在就读金日成军事综合大学时便显示出军事元老也自叹不如的名将资质，他带头指挥人造卫星发射、核试验等提高国家威力的作战，令敌人为之丧胆
- 2012年01月21日客服人员表示，苹果公司无权干涉授权经销商的报价
- 2012年01月21日苏丹外交部在一份声明中说，只要南苏丹在石油过境费问题上继续拖延与苏丹达成协议，那么苏丹政府就将继续扣留南苏丹通过苏丹领土出口的部分石油，作为向南苏丹征收石油过境费的一种方式
- 2012年01月21日美国称，Megaupload及其姐妹网站通过犯罪活动获利超过1.75亿美元，给版权所有者造成了逾5亿美元的损失
- 2012年01月21日部分基金高管顶级年终奖可达千万级，行业普遍缩水两三成、平均水平或达6位数，而一些小基金公司却可能发不出年终奖
- 2012年01月21日中国自主研发、首台即将投入商业运营的中低速磁浮列车，20日正式下线。此次下线的磁浮列车采用三节编组，最高运行时速为每小时100公里，列车最大载客量约600人
- 2012年01月21日任命陈雨露为中国人民大学校长（副部长级）；张杰继续担任上海交通大学校长；杨卫继续担任浙江大学校长
- 2012年01月21日许云鹤表示正在准备相关材料，将向天津市高级人民法院申诉
- 2012年01月21日深圳发展银行行长理查德·杰克逊表示，深发展吸收合并平安银行并更名为平安银行后，不会导致降薪和裁员，最多只是数量有限的人员进行岗位调整
- 2012年01月21日鸿海集团董事长郭台铭日前抱怨，管理100万员工不容易，但英文翻译中却使用“100万动物(a million animals)”的字眼。对此富士康回应，郭台铭并未蓄意贬低富士康员工为“动物”，对于任何感到被冒犯的人表示歉意
- 2012年01月21日中国目前拥有两架空客A380，均为南方航空公司运营，共同执行北京—广州和北京—上海往返航班
- 2012年01月21日欧盟正在准备针对伊朗采取迄今最强硬的行动，通过同时制裁伊朗的石油和金融业来切断伊朗核计划所需的资金
- 2012年01月21日鹤峰县人民法院审理认为，任中海、谭发明在办理原利川市都亭办事处党委书记、主任冉建新涉嫌受贿一案中，实施了刑讯逼供行为，构成刑讯逼供罪，依法判处被告人任中海有期徒刑三年，被告人谭发明有期徒刑一年
- 2012年01月21日高管还表示，“如果继续流血，都要撑不住了。我们公司一垮掉，势必在行业内引发骨牌效应”，“我们担心出现连锁反应，现在整个行业都非常紧张”
- 2012年01月21日中石化将从2016年起每年从APLNG采购760万吨的液化天然气，中石化对APLNG的持股比例将从15%增至25%
- 2012年01月21日不能使用学校所在省(区、市)以外的地域名，农、林、师范院校更名不得“去农林师范化”。
- 2012年01月21日东证负责退市事项的机构当天举行临时理事会，商议奥林巴斯以往隐瞒亏损的行为是否违反上市准则。理事会最终裁定，尽管奥林巴斯前总裁菊川刚等多名高管卷入此案，但并不是公司集体行为，恶劣程度尚不足以勒令退市
- 2012年01月21日下一步，将考虑开辟一些新的投资运营渠道，研究后在办法中加以明确，但总的原则是要确保基金安全，再考虑实现基金的保值增值，这也是对广大参保者的一种负责任的态度
- 2012年01月21日驾驶员安全气囊中的转向簧圈接触组件可能在长期使用中出现磨损，此时仪表盘上的安全气囊警示灯会开启。这一潜在隐患将导致车祸发生时，驾驶员安全气囊无法正常工作，影响行车安全
- 2012年01月21日投资者目前密切关注希腊债务谈判的进展情况，市场预计希腊政府将最终与其债权人达成一致协议，以避免该国陷入债务违约，但债权人可能要承受高达70％的债券减值损失
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富