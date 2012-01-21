苏丹称南苏丹停止石油开采损害两国利益 2012年01月21日 苏丹外交部在一份声明中说，只要南苏丹在石油过境费问题上继续拖延与苏丹达成协议，那么苏丹政府就将继续扣留南苏丹通过苏丹领土出口的部分石油，作为向南苏丹征收石油过境费的一种方式

人社部称养老金暂无入市计划 2012年01月21日 下一步，将考虑开辟一些新的投资运营渠道，研究后在办法中加以明确，但总的原则是要确保基金安全，再考虑实现基金的保值增值，这也是对广大参保者的一种负责任的态度