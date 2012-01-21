20日纽约市场国际油价跌破每桶100美元 2012年01月21日 美国石油学会20日发布报告称，美国2011年原油需求较上年大幅下滑，降幅近10年来最大。报告显示，美国2011年全年原油需求下降1．2％，至平均每天1890万桶，原油产量增长2．5％，至每天560万桶