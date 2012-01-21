- 2012年01月21日美国石油学会20日发布报告称，美国2011年原油需求较上年大幅下滑，降幅近10年来最大。报告显示，美国2011年全年原油需求下降1．2％，至平均每天1890万桶，原油产量增长2．5％，至每天560万桶
- 2012年01月21日在包括法国在内的欧洲地区，1月18日起，Classic和Vintage系列皮包的售价已经上调了7%到10%左右
- 2012年01月21日美国国际贸易委员会当天宣布，从中国进口的糠醇在可预见的时间内仍将给美国相关产业造成持续损害。因此，目前执行的反倾销税依然有效。
- 2012年01月21日两行没有重合支行的工作人员不受影响，在四家重合支行中，与银行业务息息相关的岗位人员不会做出调整，而一些不以业务作为薪酬考核标准的相应岗位会进行调整，但该类型岗位数量有限
- 2012年01月21日现在在网上购买而到苏宁门店自行取货的大多是体积小的产品，比如数码相机和手机等，对于冰箱、电视等大体积的产品，仍然是送货上门，网购也不能在门店挑选产品，调换、退货等都还是要走网购系统
- 2012年01月21日2011年9月1日，东星航空总裁助理兰剑敏以家属身份代替兰世立举行新闻发布会，举报武汉市常务副市长袁善腊大肆收取索取巨额贿赂，包养多名情人，将政府巨额资金借给黑社会发放高利贷，中饱私囊等
- 2012年01月21日2011年，全国汽车市场增速呈现缓慢平稳下行态势，但销量仍超过1800万辆
- 2012年01月21日市环保局相关负责人表示，此次发布综合观测实验室的研究性监测数据，只能代表其所在地(海淀区车公庄西路14号 )这一点位的PM2.5浓度水平。通过该点位的监测情况，可以大致反映出PM2.5的变化趋势，但不能代表全市情况，仅供市民参考
- 2012年01月21日
- 2012年01月21日受去年二手房成交量大降四成的影响，我市3000多家各类房产中介店已减少至2500余家，关门的多数为没有资质的小中介。
- 2012年01月21日国家统计局发布的数据显示，2011年12月全国70个大中城市中，新建商品住宅、二手住宅价格环比下降或持平的范围继续扩大。专家们表示，2012年，楼市调控政策将继续，力度不会放松。
- 2012年01月21日对参与违法建设的房地产开发企业，在未完成整改前限制企业网签，一年内依法暂停新的房地产开发项目审批。
- 2012年01月21日近期，由于多家国有大银行因资金紧张和风险考量收紧了担保贷款业务，个别银行甚至暂停了与一些民营担保公司的合作，广州一家担保公司顿时陷入资金链可能随时断裂的危机中。
- 2012年01月21日2011年，武汉商品房销售均价为6878.23元/平方米，同比上涨4.83%，完成2011年度武汉楼市调控目标。
- 2012年01月21日近日，美国商务部宣布，将对中国出口美国应用级风电塔筒进行反补贴和反倾销调查。中国机电进出口商会负责人1月20日表示，对此表示强烈不满，并已于2011年12月底开始组织行业开展有关的应对工作。
- 2012年01月21日2011年，甘肃省兰州市预计生产总值可达1360亿元，增长15%。
- 2012年01月21日1月20日，北京鑫业利达市政工程有限公司以8.78亿元的底价，拿下北京房山一块居住用地。
- 2012年01月21日预计北京的限购政策仍将持续，因为目前限购一旦放开房价将出现报复性反弹。
- 2012年01月21日中国的房价有泡沫，远离了均衡点。
- 2012年01月21日中国有送礼文化，中国企业家通过送礼加深了对奢侈品的了解。
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