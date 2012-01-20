比轻轨更环保和经济的中低速磁悬浮列车在湖南下线 2012年01月20日 这种新型“磁悬浮”设计最高时速100公里、最大载客量约600人。在轨测试表明，列车没有轮、轨摩擦，运行起来非常宁静。特殊的“抱轨”设计，能最大限度降低列车脱轨和侧翻风险

200年全国城镇新增就业1221万人 2012年01月20日 城镇失业人员再就业553万人，完成全年500万人目标的111％。就业困难人员实现就业180万人，完成全年100万人目标的180％。