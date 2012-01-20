- 2012年01月21日只能说全球发达国家经济进入低谷。中国不是低谷，还有8%以上的增长，但要关注对中国的影响。一是防通胀，二是调结构
- 2012年01月21日2011年12月，我国财政支出达到19974亿元，是7月财政支出6950亿元的2.87倍，接近全年收入的1/5，占全年财政支出比例超过18%。
- 2012年01月21日香港特区政府入境事务处处长陈国基20日在记者会上表示，若有无预约内地孕妇企图“闯关”进入香港，入境处一旦发现此类情况，将会把“闯关”孕妇遣返回内地。
- 2012年01月21日在民营企业国际并购的带动下，2011年浙江全省实际对外直接投资额突破21亿美元，继2010年之后再次居大陆省市区第一。
- 2012年01月21日除台湾、香港、澳门以外，我国地区生产总值去年超过万亿元的省份达到23个。广东省成为首个5万亿元俱乐部成员，而江苏、山东也突破4万亿元。
- 2012年01月21日2011年全年澳门的综合消费物价平均指数（cpi）为110．3，年通胀率为5．81％。
- 2012年01月20日中石化增持澳大利亚APLNG股份至25%、同时增购后者LNG至760万吨/年
- 2012年01月20日这种新型“磁悬浮”设计最高时速100公里、最大载客量约600人。在轨测试表明，列车没有轮、轨摩擦，运行起来非常宁静。特殊的“抱轨”设计，能最大限度降低列车脱轨和侧翻风险
- 2012年01月20日华北中南部、黄淮、江淮、江南等地的部分地区将出现入冬以来气温最低值
- 2012年01月20日根据增购协议，自2016年起，中石化将对APLNG产自澳大利亚昆士兰州出产的液化天然气增加330万吨/年采购量，至760万吨/年，为期20年
- 2012年01月20日针对近日媒体报道的“武荆高速欠薪2亿”事件，1月20日下午中国网络电视台记者先后联系湖北省政府、钟祥市政府等相关部门，欲了解该事件的后续处理情况，在辗转联系了数个部门后，均得到对此事“尚不知情”的回复。
- 2012年01月20日2011年底，全国城镇职工基本养老、城镇基本医疗、失业、工伤、生育保险参保人数分别达2．8亿人、4．7亿人、1．4亿人、1．8亿人、1．4亿人
- 2012年01月20日城镇失业人员再就业553万人，完成全年500万人目标的111％。就业困难人员实现就业180万人，完成全年100万人目标的180％。
- 2012年01月20日从明天18时起，从北京西站、北京站乘车的旅客，只需通过安检便可进站，但上车前仍需经过人工验票才能乘车。
- 2012年01月20日公司面临着环渤海地区包括大连港、营口港、秦皇岛港、天津港、烟台港等五个枢纽港口的竞争
- 2012年01月20日珠海港已经收到当地工商管理部门出具的股东变更后的企业法人营业执照
- 2012年01月20日受到金价下跌影响，黄金珠宝子行业销售增速出现放缓迹象
- 2012年01月20日受欧美经济低迷影响，作为国际货运量吞吐量位居首位的国内机场，公司尽管客运出现上升，国际货运却出现下滑
- 2012年01月20日中恒集团关于业绩快报的说明，以及部分机构的坚守，让公司股价在连遭两个跌停后终于打开跌停板
- 2012年01月20日重点企业拿地总量下跌五成，拿地成本，楼板价基本同2010年持平。2011年重点企业新增土地金额的TOP3分别为万科集团、中海地产、保利地产
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