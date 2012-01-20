- 2012年01月20日人均收入中位数是指将所有被调查户按人均收入水平从低到高顺序排列，处于最中间位置的被调查户的人均收入。
- 2012年01月20日分地区来看，逾八成省区市鸡蛋价格下降，其中江苏、吉林、重庆价格降幅居前，分别为6．8％、4．6％、4．2％。截至1月20日，全国鸡蛋价格同比下降5．0％
- 2012年01月20日2009年1月至2010年8月，被告人倪陆昀以每公斤3000元的价格先后30余次从肖兵处购买盐酸克伦特罗700余公斤，通过中铁快运、万隆华宇两家物流公司运抵淮南后，以每公斤3300元到4000元不等的价格进行销售，非法获利30余万元
- 2012年01月20日在截至去年年底的上一财季中，英特尔营业收入和净利润分别同比增长21％和6％，微软营业收入和净利润分别同比增长约5％和微跌0．2％
- 2012年01月20日广东江门市所属的鹤山市沙坪街道办事处中东西村，当地数千失地农民赖以生存的数亿元物业资产，仅凭当地有关领导“打招呼”、村干部“研究决定”、镇街办事处主任“同意处置”等安排，就被私自低价变卖。
- 2012年01月20日中国华融资产管理公司(下称“中国华融”)透露，其公司总裁赖小民在一次内部会议上透露，国务院已经正式批准同意中国华融转型改制实施方案
- 2012年01月20日房地产业占GDP的比重从2010年的5.8%下降到2011年的5.3%。去年保障房投资完成了479亿元，占上海市住宅开发投资的比重达到34.3%。
- 2012年01月20日下调理由是预期绿城未来12个月流动资金仍弱
- 2012年01月20日在2011年第四季度，谷歌营业收入总计105.8亿美元，比2010年同期增长25%。其净利润为27.1亿美元，扣除某些一次性费用的每股收益为9.5美元，同比分别增长6.7%和8.6%
- 2012年01月20日国际金融危机后果由经济和金融领域向社会和政治领域蔓延，世界经济难有起色，在一些国家，因社会动荡而引发的暴力事件和武装冲突可能增加。国际社会进入需要变革的时代
- 2012年01月20日地方政府性债务偿债首个“洪峰”安然通过了2011年。而在今年，政府负有偿还责任的债务、政府负有担保责任的债务与其他相关债务三类共计1.84万亿元的债务，已让2012年成为今后地方政府偿债最为关键的一年。
- 2012年01月20日同一天，伊朗货币里亚尔市场汇率为1美元兑换1.82万里亚尔，再创历史新低。由于官方汇率和市场汇率差异巨大，持有外币的伊朗民众不愿执行央行规定，许多民众考虑设法转移手中持有的外币
- 2012年01月20日恒生银行发布的金市研究报告显示，去年国际金价整体升幅超过10%，今年依然看好黄金走势，估计金价有望突破2000美元
- 2012年01月20日为期两天的北约军事参谋长会议当天在布鲁塞尔北约总部闭幕，北约28个成员国和39个伙伴国的代表出席。巴特尔斯在会后举行的新闻发布会上说，与会地中海地区国家对叙利亚局势表示担心，但会议没有讨论军事干涉的问题
- 2012年01月20日美国务院表示，这项措施可为符合以上条件的签证申请者节省时间和费用，鼓励他们继续选择美国作为旅游目的地，同时可节省美国驻外使领馆的资源，以重点做好对首次申请签证外国人士的面签工作
- 2012年01月20日去年第四季度对冲基金行业净流出资金约1.27亿美元。这是2009年第二季度金融危机高峰期以来，冲基金行业首次出现资金净流出
- 2012年01月20日受此消息影响，李宁今日早间复牌后曾一度涨逾11.31%至7.48港元/股
- 2012年01月20日瑞银预计，政策放松将从二季度开始提振投资和实体经济活动
- 2012年01月20日本周欧元兑美元连续一周反弹，势头强劲，目前正处于希腊债务谈判的重要关头，欧元区能否止住危机脚步就在此一举。意大利和西班牙的国债发售已经交了及格的答卷。欧债危机的转变现在只看希腊
- 2012年01月20日《每日工业报》当天援引一位匿名人士的消息报道，青年汽车集团将为收购萨博出价约50亿瑞典克朗（约合7.4亿美元），并计划投资另外50亿瑞典克朗用于在萨博旗下的“凤凰”平台上研发新车型
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富