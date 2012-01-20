2011年中国城乡居民人均收入中位数为19118和6194元 2012年01月20日 人均收入中位数是指将所有被调查户按人均收入水平从低到高顺序排列，处于最中间位置的被调查户的人均收入。

春节前全国鸡蛋价格逆势下降 2012年01月20日 分地区来看，逾八成省区市鸡蛋价格下降，其中江苏、吉林、重庆价格降幅居前，分别为6．8％、4．6％、4．2％。截至1月20日，全国鸡蛋价格同比下降5．0％

安徽淮南瘦肉精案被告人一审被判3年 2012年01月20日 2009年1月至2010年8月，被告人倪陆昀以每公斤3000元的价格先后30余次从肖兵处购买盐酸克伦特罗700余公斤，通过中铁快运、万隆华宇两家物流公司运抵淮南后，以每公斤3300元到4000元不等的价格进行销售，非法获利30余万元

英特尔和微软季度业绩折射个人电脑市场动向 2012年01月20日 在截至去年年底的上一财季中，英特尔营业收入和净利润分别同比增长21％和6％，微软营业收入和净利润分别同比增长约5％和微跌0．2％

广东鹤山私卖农民集体物业涉案人员被批捕 2012年01月20日 广东江门市所属的鹤山市沙坪街道办事处中东西村，当地数千失地农民赖以生存的数亿元物业资产，仅凭当地有关领导“打招呼”、村干部“研究决定”、镇街办事处主任“同意处置”等安排，就被私自低价变卖。

谷歌去年第四季度业绩低于预期 2012年01月20日 在2011年第四季度，谷歌营业收入总计105.8亿美元，比2010年同期增长25%。其净利润为27.1亿美元，扣除某些一次性费用的每股收益为9.5美元，同比分别增长6.7%和8.6%

伊朗将禁止民众持有未备案外币 2012年01月20日 同一天，伊朗货币里亚尔市场汇率为1美元兑换1.82万里亚尔，再创历史新低。由于官方汇率和市场汇率差异巨大，持有外币的伊朗民众不愿执行央行规定，许多民众考虑设法转移手中持有的外币

北约表示无意军事干涉叙利亚局势 2012年01月20日 为期两天的北约军事参谋长会议当天在布鲁塞尔北约总部闭幕，北约28个成员国和39个伙伴国的代表出席。巴特尔斯在会后举行的新闻发布会上说，与会地中海地区国家对叙利亚局势表示担心，但会议没有讨论军事干涉的问题

美国将简化签证办理手续以吸引更多旅游者 2012年01月20日 美国务院表示，这项措施可为符合以上条件的签证申请者节省时间和费用，鼓励他们继续选择美国作为旅游目的地，同时可节省美国驻外使领馆的资源，以重点做好对首次申请签证外国人士的面签工作