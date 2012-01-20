- 2012年01月20日近期有报道称，在金融风暴中全面崩溃，最终靠英国政府融资救助才得以避免倒闭的苏格兰皇家银行，即将发放给其首席执行官超过100万英镑（约155万美元）的年度业绩奖金
- 2012年01月20日财报显示，去年第四季度摩根士丹利净亏损2.27亿美元，摊薄后每股净损失0.14美元，其中包括与债券保险公司ＭＢＩＡ的和解费用损失17亿美元
- 2012年01月20日美国银行实现季度盈利主要受到资产出售的推动，其通过减持中国建设银行股票以及其它一系列证券交易获得税前收益53亿美元。此外，美国银行第四季度坏账准备金为29亿美元，同比下降43%
- 2012年01月20日2011年，个人所得税6054亿元，增长25.2%，个税改革实施四个月减轻居民负担550亿元。
- 2012年01月20日截止收盘，沪指涨23.32点报2319.43点，涨幅1%，成交629.1亿元；深成指涨165.93点报9466.14点，涨幅1.78%，成交516亿元。
- 2012年01月20日去年上海房地产业实现增加值为人民币1019.68亿元，比上年下降2.4%。占上海全年生产总值的比重从上年的5.8%下降到5.3%。全年上海证券交易所股票成交额23.76万亿元，比上年下降21.9%。
- 2012年01月20日去年四季度，北京甲级写字楼吸纳量达7.5万平方米，全市甲级写字楼销售价格环比增长8.59%，达到了5.98万元/平方米。
- 2012年01月20日重庆最大的楼盘之一：重庆奥林匹克花园的销售人员竟然为购房者开假离婚证明，假社保证明等相关证件，骗取银行贷款。
- 2012年01月20日2011年，上海市人均GDP约1万2千美元，达到中等富裕国家的水平；居民可支配收入取得绝对正增长
- 2012年01月20日屈宏斌表示，尽避工业增加值在12月超预期反弹，投资和出口的持续放缓意味著在未来几个月经济增长仍将面临诸多挑战，而制造业很可能要面对去库存的压力。期待出台更多的宽松政策进而稳定经济增长。
- 2012年01月20日人社部将按照国务院的部署，会同财政部等有关部门，在确保基金安全的前提下，研究实现养老基金保值增值的具体办法。下一步，将考虑开辟一些新的投资运营的渠道
- 2012年01月20日目前信贷松动的积极效应仍未在中小企业上充分体现出来，未来政策趋松或将缓解中小企业融资压力并为汇丰PMI小幅上扬提供动力
- 2012年01月20日成为免签地区后，台湾民众可以免签入境美国停留90天，从事商务及旅游
- 2012年01月20日罗范椒芬还说，中央政府希望今次选举，在公平、公开、公正的情况下，讲理念拚政纲
- 2012年01月20日统计数据显示北京房价出现下降原因在于，统计的对象是“新建普通住房”。“新建普通住房”由“新建普通商品住房”与“新建保障房”构成。
- 2012年01月20日吕秀莲强调，坦白讲，从败选后到昨天为止，民进党都还没认真展开检讨工作，个别放话也不算是检讨，所以蔡英文有必要在任内进行完整的系列检讨
- 2012年01月20日自从开展农民工工资支付情况专项检查和节前“清欠”攻坚以来，已为129万名农民工补发被拖欠工资及赔偿金29.42亿元
- 2012年01月20日
- 2012年01月20日宁夏银川市中级人民法院对自治区高级人民法院原副院长马彦生受贿案作出一审判决，判处被告人马彦生有期徒刑13年，并处没收个人财产20万元，追缴全部违法所得
- 2012年01月20日购地支出增长放缓拉低房地产投资增速，通胀下行也放大了名义增速的降幅。
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