英国首相卡梅伦重申限制企业高管薪酬 2012年01月20日 近期有报道称，在金融风暴中全面崩溃，最终靠英国政府融资救助才得以避免倒闭的苏格兰皇家银行，即将发放给其首席执行官超过100万英镑（约155万美元）的年度业绩奖金

美国银行去年扭亏为盈实现净利14亿美元 2012年01月20日 美国银行实现季度盈利主要受到资产出售的推动，其通过减持中国建设银行股票以及其它一系列证券交易获得税前收益53亿美元。此外，美国银行第四季度坏账准备金为29亿美元，同比下降43%