- 2012年01月20日居民医保政策范围内住院医疗费用支付比例普遍达到70%，并用部分新增补助资金，通过购买大病保险等方式，增强保障能力，减轻大病家庭负担
- 2012年01月20日早在春节前，广州楼市已出现了大规模降价的现象，不少楼盘价格已挤掉了相当部分水分，但在业内人士看来，楼市深度调整没有完成，春节楼市并不被看好。
- 2012年01月20日杨一民被检察机关以“受贿”提起公诉，共40余项指控，收受20余个单位或个人的贿赂，受贿金额共计1254900元。
- 2012年01月20日
- 2012年01月20日截至中午收盘，沪指报2304.59点，涨8.51点，涨幅0.37%，成交292.6亿元；深成指报9374.06点，涨73.84点， 涨幅0.79%，成交260.1亿元。
- 2012年01月20日美国总统奥巴马：我们要他们来美国花钱，在奥兰多、在佛罗里达，还有在美国，这将促进我们的商业和观光。
- 2012年01月20日瑞银表示，中国平安翔实的客户资料、广阔的地域以及客户群覆盖将对深发展未来业务，尤其是零售业务提供推动
- 2012年01月20日今年一季度末与二季度初是房地产的高危期，或将出现风险集中爆发、中小房产商资金链断裂的状况，房地产市场面临新一轮洗牌整合。
- 2012年01月20日农民工户籍制度改革是中国改革发展必须跨过的一道“坎”。农民工问题不可以长期存在
- 2012年01月20日初步测算，预计两行2011年净利润同比增长均超过50%
- 2012年01月20日继续扩大社会保险覆盖范围。以非公有制经济组织从业人员、灵活就业人员、农民工和被征地农民为重点，扩大各项社会保险覆盖面。积极稳妥做好外国人参保工作
- 2012年01月20日“中国第一股权诈骗案”主嫌曾汉林一审获刑15年
- 2012年01月20日深圳科技园管理方一方面悍然肢解政府优惠政策，将厂房租金从每平方米不超过40元/月擅自提至60元/月；另一方面又迷信暴力，对不满企业停电，导致企业无法正常经营。
- 2012年01月20日美国驻埃及大使对穆斯林兄弟会在议会大选中获胜表示祝贺，同时强调美国方面愿与埃及人民选择的议会和政府进行合作
- 2012年01月20日
- 2012年01月20日除了巩固银行融资这一渠道，小贷行业还可朝几个方向探索，一是发集合债券融资，二是让优秀的小贷公司上市融资，三是通过股权投资基金的形式融资
- 2012年01月20日2号机组内部依然保持冷停堆状态。内视镜上的温度计测出的内部温度为44.7度，和内部原有计量仪器测定的数值基本一致，由此可以判断计量仪器没有故障
- 2012年01月20日2011年，全国城镇新增就业1221万人，2011年底，城镇登记失业率为4.1%。
- 2012年01月20日个人所得税6054亿元，比上年增加1217亿元，增长25.2%。其中，四季度个人所得税下降5.5%。主要受自9月1日起提高个人所得税工薪所得减除费用标准影响，个人所得税月均减少138亿元，改革实施四个月减轻居民负担550亿元
- 2012年01月20日资金短缺、土地竞拍方式变化、利润缩水等多种因素，让大多房地产企业面临着扩张还是收缩甚或转型的“纠结”，项目转让、并购、转行等现象开始不断出现。专家认为，地产行业也将由过去的快速扩张到调整进入了“限速跑”时代。
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