- 2012年01月20日2月份公开市场央票、正回购到期资金合计仅为120亿元，因此，事实上2月份公开市场已经锁定至少1710亿元资金净回笼
- 2012年01月20日为抗议裁员，汇丰香港的员工在网上发起呼吁，号召同事在大年初四(1月26日)，即春节后香港的首个工作日进行罢工抗议
- 2012年01月20日这是韩美两国自1989年“协作精神”演习后举行的最大规模海军陆战队联合登陆演习。演习计划在庆尚北道浦项附近举行，将有韩国海军陆战队和美国第三海军陆战队所属兵力等1万余人参加。演习内容将包括登陆、渗透、实战射击等
- 2012年01月20日从去年7月份至今，总计有14人向孟昭文竞选委员会捐款，数额总计4725美元
- 2012年01月20日2011年外汇基金的主要投资项目中，债券回报719亿港元，香港股票亏损242亿港元，其他股票亏损122亿港元，外汇亏损91亿港元，其他投资收益共3亿港元。扣除利息及其他支出后，外汇基金去年的净投资收入为223亿港元
- 2012年01月20日31个省区市和新疆生产建设兵团均已建立了联动机制，根据物价上涨情况，启动价格临时补贴发放工作。2011年全年各省区市已累计发放价格临时补贴近100亿元。
- 2012年01月20日他说，美国时下需要一个“强有力的保守派人物领导”。佩里强调，自己当初参加选战是感到“使命召唤”，并以得克萨斯州领导者的身份参选深感自豪
- 2012年01月20日上年同期业绩归属于母公司股东的净利润为人民币175.81亿元，实现基本每股收益人民币0.66元
- 2012年01月20日下周二，雅虎将公布2011财年第四季度财报
- 2012年01月20日据中国太保公告，凯雷集团旗下公司1月18日减持1800万股中国太保H股，使得凯雷集团持有中国太保的股权比例降至5%以下。此次减持后，凯雷集团持有约4.25亿股中国太保H股，持股比例由减持前的5.15%降至4.94%
- 2012年01月20日在证监会本月上旬宣布修订创业板公司年报信息披露准则的大背景下，深交所日前也通过制定备忘录的方式，对创业板公司年度报告披露相关事项作出进一步规范、要求，并对市场关注的分红政策、内幕信息知情人管理等内容予以了细化、明确
- 2012年01月20日2011年，地区生产总值超过万亿元的省份已达23个，广东超过5万亿元，江苏和山东超过4万亿元，浙江、河南、河北、辽宁、四川超过2万亿元。
- 2012年01月20日光大银行发布的2011年度业绩快报称，该行去年营业收入达 460.29亿元，同比增长29.55%
- 2012年01月20日世行发展预测局局长建议，发展中国家应尽早进行脆弱性评估和准备应急预案。具体措施包括，为预算赤字预筹资金，优先安排社会保障和基础设施支出，以确保长期增长；对银行业进行压力测试，以防范爆发国内金融危机。
- 2012年01月20日合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币59.90亿元。每股收益达到人民币1.20元
- 2012年01月20日在当前国内物价上涨压力趋缓的情况下，保增长应成为更重要的目标，到今年二季度这一形势可能更加凸显。2012年财政政策将发生一些重大结构变化，例如，营业税向增值税转型，特别是服务业的营业税向增值税转。
- 2012年01月20日中兴通讯表示，有关该公司在与爱立信的专利诉讼中败诉，并需向对方支付赔偿的传言与事实严重不符。
- 2012年01月20日昨日（1月19日）晚间，深发展A（000001）（000001，SZ）发布公告称，准备吸收合并平安银行，平安银行将被正式注销。平安银行被吸收合并后，深发展将更名为平安银行。深发展从今日起开始复牌。受此利好刺激，深发展高开6.02%报16.74元
- 2012年01月20日消息称，商业银行一季度新增贷款规模同比增幅可以在5%之上。知情人士还称，央行要求今年四个季度的信贷发放规模比例控制为30%、30%、20%、20%
- 2012年01月20日1月20日人民币对美元汇率中间价报6.3138，较前一日6.3173上涨35个基点。
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