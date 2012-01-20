韩美拟举行23年最大规模登陆军演 近1万人参加 2012年01月20日 这是韩美两国自1989年“协作精神”演习后举行的最大规模海军陆战队联合登陆演习。演习计划在庆尚北道浦项附近举行，将有韩国海军陆战队和美国第三海军陆战队所属兵力等1万余人参加。演习内容将包括登陆、渗透、实战射击等