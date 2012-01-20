- 2012年01月20日我们的企业不简单，我们的人民不简单，我们的国家不简单，我们应该珍惜这来之不易的好形势，一定要对中国的发展有信心，继续努力，把工作做得更好
- 2012年01月20日东阿阿胶(000423)今日披露，根据阿胶市场实际销售情况，综合考虑经销商渠道物流、人工成本及管理成本上升，产业链质量保护等因素，公司决定公告之日起上调阿胶零售指导价10%
- 2012年01月20日金融危机之前，美国每周首次申请失业救济人数在28万至35万之间，金融危机期间这一数字大增，2009年3月达到峰值65．9万
- 2012年01月20日注册用户的数量对于搜索行业领头羊谷歌旗下的社交网络而言是一个十分重要的衡量指标
- 2012年01月20日目前是加快转变经济发展方式的好时期，各级政府应该转变过度依赖于出口和粗放的发展模式，提供更好的环境，使经济回到加快增长的轨道上来，企业需要创新商业模式。
- 2012年01月20日去年12月份美国新房开工量经季节调整按年率计算为65．7万套，少于去年11月份修正后的68．5万套。与2010年同期的52．6万套相比，当月新房开工量大幅增加了24．9％
- 2012年01月20日两个“一字”跌停，两天百万手砸盘。在农历春节前的最后几天行情中，中恒集团的股价颓势应是独一无二的。对于2011年第四季度的经营情况，中恒集团今日的公告做了详细阐述，并对导致亏损的问题进行一一剖析
- 2012年01月20日数据显示，12月份能源价格经季节调整后环比下降1．3％，食品价格环比微涨0．2％。2011年全年，美国消费价格指数未经季节调整的涨幅为3％
- 2012年01月20日央行连续4日逆回购似是变相“降准”，为市场补充流动性。澳新银行大中华区经济研究总监刘利刚分析称，由于市场短期流动性问题已得到改善，央行在节前降准的可能性已经很低
- 2012年01月20日英国在核对入境者身份方面做得很好，通过对比国际刑警组织数据库中的指纹信息，可以有效地防止恐怖分子进入英国。
- 2012年01月20日爱尔兰政府落实财政整固计划的力度较强，超额完成了2011年财政整固目标，缩减银行规模、提高银行实力的工作也取得了不少成效。另外，促进经济增长与创造就业的改革方案也在落实之中
- 2012年01月20日当摄影技术从“胶卷时代”大踏步进入“数字时代”之时，柯达表现得犹豫、踌躇、迟钝，而对手却已经开始狂奔。等到苹果等高端智能手机登上舞台的时候，柯达早已脆弱得不堪一击。
- 2012年01月20日港交所IPO集资额已连续3年位列全球榜首，而2012年上市申请势头也继续保持强劲。港交所行政总裁李小加表示，截至2012年1月1日，共有115份上市申请正在审理或已获批准，等待在港交所上市
- 2012年01月20日政府提出的修改法律条款的建议主要包括明确界定“严重武器犯罪”的行为，例如将在学校和公共场所持有武器以及未经申报擅自从欧盟国家携武器入境和持火器对准他人等行为定为犯罪行为，还包括收紧对武器贸易商的许可审批等
- 2012年01月20日Wind资讯统计，截至昨日，披露业绩快报的上市公司已达84家。其中，归属于上市公司股东净利润同比增长的有57家，约占披露总数的三分之二。而净利润同比增幅超过30%的为29家
- 2012年01月20日此次发布的电子教科书平台可以让小学和中学的学生以触控的方式轻松地在苹果平板电脑IPAD上阅读教科书、看3D动画、互动视频，并且实时更新教科书的内容，中学电子教科书的定价将不会高于14.99美元。
- 2012年01月20日继盛京银行、大连银行、吉林银行后，另一家地处东北的城商行也跻身城商行“千亿阵营”。截至2011年末，锦州银行实现资产总额1061亿元，比年初增长125亿元，提前半年实现千亿资产的目标
- 2012年01月20日可统计的979只基金去年四季度合计亏损1225.90亿元，环比三季度亏损额缩半，全年合计亏损额已接近5000亿元
- 2012年01月20日2011年全国土地成交面积仅比2010年增加2.4%，增幅显著放缓，土地流拍不断增多，而保障房尚未能大量推出。调控持续，增量放缓，去库存加速，因此2013年或出现一个供应的缺口，地产业也会重现生机。
- 2012年01月20日业内人士表示，这是由于此前重庆啤酒的管理层主要由二股东重庆啤酒（集团）派驻，嘉士伯香港本次主动要求聘请会计师事务所对重庆啤酒2011年度内部控制进行审计，极可能是为了独立核算自身在投资重庆啤酒过程中的投资损失，颇有查账
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