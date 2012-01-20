美国首次申请失业救济人数降至近四年来最低 2012年01月20日 金融危机之前，美国每周首次申请失业救济人数在28万至35万之间，金融危机期间这一数字大增，2009年3月达到峰值65．9万

美国去年12月份消费价格指数环比持平 2012年01月20日 数据显示，12月份能源价格经季节调整后环比下降1．3％，食品价格环比微涨0．2％。2011年全年，美国消费价格指数未经季节调整的涨幅为3％

三方调查小组认可爱尔兰财政整固进展 2012年01月20日 爱尔兰政府落实财政整固计划的力度较强，超额完成了2011年财政整固目标，缩减银行规模、提高银行实力的工作也取得了不少成效。另外，促进经济增长与创造就业的改革方案也在落实之中

百年柯达寻求破产重组 胶片霸主难挡数码风潮 2012年01月20日 当摄影技术从“胶卷时代”大踏步进入“数字时代”之时，柯达表现得犹豫、踌躇、迟钝，而对手却已经开始狂奔。等到苹果等高端智能手机登上舞台的时候，柯达早已脆弱得不堪一击。

瑞典政府建议修改法律严管武器 2012年01月20日 政府提出的修改法律条款的建议主要包括明确界定“严重武器犯罪”的行为，例如将在学校和公共场所持有武器以及未经申报擅自从欧盟国家携武器入境和持火器对准他人等行为定为犯罪行为，还包括收紧对武器贸易商的许可审批等