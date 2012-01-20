- 2012年01月20日由瑞典地方政府官员、萨博汽车公司工会代表和下级供应商代表等组成的代表团18日启程前往中国，双方可能于19日和20日举行会谈。特罗尔海坦市市长文纳布卢姆将向中方表达特罗尔海坦市政府对青年汽车集团收购萨博的期望和支持。
- 2012年01月20日《人民日报》时评重温邓小平南方谈话 称：在经济发展的同时，不同利益群体的分化也开始出现。中国国民的幸福感还有待进一步提升，甚至在一些地方、一些阶层还有许多怨气
- 2012年01月20日1月21日，北京至成都L277次，北京至宜昌东L187次，北京至南昌L271次有余票。
- 2012年01月20日银监会将允许商业银行将超额的坏账准备金计入风险资本缓冲，同时，还会下调部分贷款的风险资产权重，将个人经营性贷款的风险权重从100%下调至75%，将小微企业贷款的风险权重从75%下降到50%
- 2012年01月20日据法院文件称，伊士曼-柯达公司(Eastman Kodak Co.)为获得9.5亿美元破产贷款，需要在6月底之前拿出拍卖数字影像专利组合的计划
- 2012年01月20日由特大型房地产企业利嘉集团投建的武荆高速公路，作为湖北省招商引资重点建设项目，在建成通车一年半后，因业主单位迟迟不按合同结算巨额工程款，导致数千农民工工资被拖欠，欠薪额高达亿元以上。
- 2012年01月20日1月20日、21日，互联网售票和电话订票预售期延长至14天(含当天)。1月20日发售2月2日之前(含2日)的车票。1月21日发售2月3日之前(含3日)的车票
- 2012年01月20日谷歌第四财政季度利润增长6.3%，其收入增幅则为2011年最低。该公司当季的每股收益和收入均不及预期
- 2012年01月20日柯达中国区相关负责人称，此举所影响的只是位于美国的柯达公司，柯达欧洲和柯达亚太区没有任何影响
- 2012年01月20日为减少旅客通过电话订票后乘车人有效证件原件与取票地不在一地、无法在规定时限内取票而造成的不便，旅客电话订票成功后，乘车人本人或其亲戚朋友可持乘车人有效身份证件原件或复印件办理取票
- 2012年01月20日美国柯达公司昨日宣布，该公司与其子公司已根据美国《破产法》第11章向纽约一家破产法院提交破产保护申请。花旗集团将提供9.5亿美元18个月期的信贷支持，柯达预计在2013年完成其美国业务的重组
- 2012年01月20日北京时间1月20日凌晨消息，纽交所管理公司宣布，柯达公司(代码EK)普通股已不适合继续交易，交易将立即停止。周四柯达仅短短交易9分钟，从周三收盘价55美分直线跌至36美分，维持此价格至北京时间22:39戛然而止
- 2012年01月20日1988年11月，巴勒斯坦在阿尔及利亚宣布，在巴土地上建立以耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。截至目前，巴勒斯坦国共得到至少125个国家的承认
- 2012年01月20日中国证监会19日通报了4起证券市场违法违规行为，分别是九龙山国旅等在限制期内短线交易行为，岳远斌内幕交易行为，领先集团、光华基金会单位内幕交易行为
- 2012年01月20日2011年12月份以来，全国蔬菜价格整体呈现涨势，近日涨速明显加快。与2011年12月1日相比，2012年1月19日，13个主要监测品种全国平均价涨幅已超过40.0%，21种监测蔬菜全国平均价涨幅超过35.0%。
- 2012年01月20日目前，大约有60件“窃听门”诉讼官司指向新闻集团，其中有36起受害者同意和解。一般和解费用在3万英镑至6万英镑之间，《华尔街日报》称好莱坞演员裘德洛获得的和解费用为13万英镑外加相关法律费用。
- 2012年01月20日从国际上一般经验来看，进入这一阶段，经济发展速度会出现放缓趋势，GDP增速比“十一五”平均增速下滑两个百分点以上，但仍属于较快增长速度。
- 2012年01月20日国家食品药品监管局有关负责人提醒消费者，彩色平光隐形眼镜与用于矫正视力的隐形眼镜一样，属于较高风险的医疗器械产品，使用不当有可能造成对眼睛的伤害，请慎重选择、使用
- 2012年01月20日银行业改革红利正在加速消失，不良资产反弹可能性增大，当前这种拼规模、拼份额的粗放经营模式无法持续
- 2012年01月20日房地产调控使商品房销量同比下降12%，但同时北京市加大了保障房建设，销量同比增长51%。调控对经济的影响，比预期要低，大致只影响0.5%。
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