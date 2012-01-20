柯达需6月底前拿出拍卖数码专利计划才能获得花旗破产贷款 2012年01月20日 据法院文件称，伊士曼-柯达公司(Eastman Kodak Co.)为获得9.5亿美元破产贷款，需要在6月底之前拿出拍卖数字影像专利组合的计划

泰国承认巴勒斯坦为独立国家 2012年01月20日 1988年11月，巴勒斯坦在阿尔及利亚宣布，在巴土地上建立以耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。截至目前，巴勒斯坦国共得到至少125个国家的承认