- 2011年09月20日9月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3880元。
- 2011年09月20日南方基金首席策略分析师杨德龙认为，本次向欧洲银行体系注入美元流动性只是一种资金的跨国拆解行为，而不是直接的印钞，可见在通胀逐渐抬头的背景下，国外央行对出台实质性的“量化宽松”还是比较慎重
- 2011年09月20日“十二五”时期，继续安排退牧还草围栏建设任务5亿亩，配套实施退化草原补播改良任务1.5亿亩，根据各地实际情况配套建设一定规模的人工饲草地和舍饲棚圈
- 2011年09月20日项余遇表示，小依依目前仍然不能自己站起来，不能自己行走，但已经可以在奶奶帮助下站稳了
- 2011年09月20日经过与雷曼欧洲漫长谈判，华安基金与其达成和解协议。华安国际配置的持有人到期可获“保本”，按照原始面值一元美元返还给持有人。同时在1个多月后，中国首只QDII基金华安国际配置将终止运作
- 2011年09月20日因案件审理复杂、受害者生活困难，法院裁定责任单位向原告先行赔付
- 2011年09月20日近期，随着油价走高，走私成品油暴利惊人。据测算，每吨走私成品油与正常贸易进口油的价差在2000元左右。每走私进口1吨柴油，走私分子能获利700—1000元
- 2011年09月20日洛阳电视台新闻频道一名工作人员称，李翔年龄约30岁。生前负责的报道涉及民生、警界等诸多领域，平时为人热情，好打抱不平。李翔的同事说，事发后，大家纷纷猜测，究竟是哪个报道“得罪了人”。但电视台内部已严令“不得外传”
- 2011年09月20日今年以来，沪深两市上市公司共发布高管辞职公告873份，近900人辞去高管职位，尤其是中小板和创业板公司的高管辞职达到高峰。针对持股高管闪电请辞的现象，业内人士指出，减持套现或为其主因
- 2011年09月20日伊拉克战争打响迄今已8年多，但在巴格达，“三步一岗，五步一哨”绝非夸张之词。无处不在的检查站、防爆墙和铁丝网时刻提醒人们，这里仍然是战区，是世界上最危险的城市之一
- 2011年09月20日为帮助纺织工业渡过难关，工信部正制定相关规划。其中产业用纺织品的“十二五”规划有望在10月前后出台
- 2011年09月20日近期重点将是单市场ETF； 研究探索跨市场及跨境ETF产品
- 2011年09月20日以规模提取管理费，与业绩基本无关，公募基金这样“无忧”地走过了十余载，规模十年也扩张200倍，但基民十年收益仅为5.66%
- 2011年09月20日崔津渡介绍，天津市去年地区生产总值达9000多亿元人民币，今年1-8月一般财政预算收入增长已达41.9%。中国银监会经检查认定的天津地方融资平台贷款馀额4100亿元左右
- 2011年09月20日国北车7月时曾调低定向增发价至6.10元.该股周一收报4.49元,过去一个月累计下跌3.648%.
- 2011年09月20日奥巴马当天在白宫发表讲话时呼吁国会两党承担起责任，以解决美国的债务挑战。他说：“这将是（美国）历史上最大规模的开支削减，每个人都必须付出‘公平份额’的代价，包括富人和大公司”
- 2011年09月20日预计希腊经济今年将衰退5.5%，而且2012年将继续衰退，但希腊仍计划在2012年实现30亿欧元的财政盈余
- 2011年09月20日《2011波音飞行员及技术人员展望》报告指出，亚太区在未来20年内，将需要18.2万名新飞行员以及24.7万名新技术人员。其中，中国市场需求缺口最大，预计需要近7.3万名飞行员和10.8万名技术人员
- 2011年09月20日企业对中小企业融资状况的感觉与银行的感觉差异较大。中小企业银行贷款利率上浮幅度普遍加大，民间融资利率更高
- 2011年09月20日空客发布的《2011年至2030年全球市场展望》称，在未来20年中，中国航空市场将保持7.2%的年均增长率，是全球增长最快的市场之一。空客预计，到2030年时美国仍将保持全球最大航空市场地位，中国排名第二，西欧排名第三
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