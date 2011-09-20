沪深证交所继续推动指数化产品研发 2011年09月20日 《财经》综合报道 近期重点将是单市场ETF； 研究探索跨市场及跨境ETF产品

奥巴马推出减赤新方案 2011年09月20日 奥巴马当天在白宫发表讲话时呼吁国会两党承担起责任，以解决美国的债务挑战。他说：“这将是（美国）历史上最大规模的开支削减，每个人都必须付出‘公平份额’的代价，包括富人和大公司”

希腊承诺采取新紧缩措施摆脱债务危机 2011年09月20日 预计希腊经济今年将衰退5.5%，而且2012年将继续衰退，但希腊仍计划在2012年实现30亿欧元的财政盈余

波音预测未来20年中国民航业人才需求超18万 2011年09月20日 《2011波音飞行员及技术人员展望》报告指出，亚太区在未来20年内，将需要18.2万名新飞行员以及24.7万名新技术人员。其中，中国市场需求缺口最大，预计需要近7.3万名飞行员和10.8万名技术人员