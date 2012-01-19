- 2012年01月20日地方养老金入市运作即将拉开帷幕。分析人士表示，已获准转交全国社会保障基金理事会运作的地方养老金及随后有望投资运作的各地基本养老金将参考社保基金投资，主要投资标的有三大类，包括股票、债券和实业投资
- 2012年01月20日北京时间1月20日凌晨，彭博社头条刊文《美国股市迎来25年最好开局》
- 2012年01月20日重庆啤酒（600132.SH）今日发布2011年度业绩预减公告，预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度接近50%左右
- 2012年01月20日截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨45.03点，收于12,623.98点，涨幅为0.36%；纳斯达克综合指数上涨18.62点，收于2,788.33点，涨幅为0.67%；标准普尔500指数上涨6.46点，收于1,314.50点，涨幅为0.49%
- 2012年01月20日要求坚决落实《北京市微博客发展管理若干规定》，坚决落实真实身份信息注册和上网信息先审后发制度
- 2012年01月19日重庆啤酒(600132)1月19日晚间公告称，经公司财务部门初步测算，预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度接近50%左右
- 2012年01月19日索爱总裁兼首席执行官贝尔特·努德贝里在年报中说，第四季度业绩大幅下滑的主要原因包括行业内竞争激烈、宏观经济形势不佳以及泰国洪灾导致手机部件供应不足等
- 2012年01月19日截至18日春运11天以来，全国铁路累计发送旅客6219.8万人次，同比增长6.7℅。当天，铁路部门加开客车712列。全路运输秩序基本正常
- 2012年01月19日普列夫内利耶夫在宣誓后发表的演说中表示，他将是一位“务实的”总统，他的目标是促进国内各地区发展，使人民生活得更有尊严，让年轻人对国家未来发展前景充满信心
- 2012年01月19日该支队共有450名配备了精良通讯器材和抓捕工具的成员，其主要职责是打击街头盗抢等犯罪活动，保障民众安全。
- 2012年01月19日这些涉案债权人中没有副科级以上的领导干部，只有极少数为政府机关工作人员。
- 2012年01月19日分品种来看，尖椒、菜椒、茄子、四季豆、苦瓜、生菜价格涨幅较大，分别为104.0%、102.1%、71.3%、63.9%、44.0%、43.8%
- 2012年01月19日深发展吸收合并平安银行，在平安银行股份有限公司因本次吸收合并注销后，公司的中文名称由深发展变更为平安银行股份有限公司获董事会同意
- 2012年01月19日梁闽春称，他确系14岁参加工作，15岁入党，然而却是因为“特殊的年代”才导致了他“特殊的经历”。
- 2012年01月19日中央组织部新闻发言人证实，广东省委常委、统战部部长周镇宏涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务，现正在按程序办理
- 2012年01月19日14日中午，正处于建造和试验阶段的中海油服“海洋石油682”三用工作船，在检修过程中发生进水坐底事故，船体倾斜。事故未造成人员伤亡，也未造成水体污染
- 2012年01月19日银川市中级人民法院一审认定，被告人马彦生利用担任固原市中级人民法院院长和自治区高级人民法院副院长的职务便利，收受他人贿赂220余万元，已构成受贿罪。同时，一审法院采信了公诉机关认定的被告人马彦生具有自首情节
- 2012年01月19日27岁的山东农民石柏魁涉嫌盗窃故宫博物院展品被提起公诉，北京市第二中级人民法院已受理此案
- 2012年01月19日务院国资委对“7.23” 甬温线特别重大铁路交通事故中国通号相关责任人员进行了处理，并对中国通号领导班子进行了调整
- 2012年01月19日深发展（000001）和中国平安（6001318）同时公告，深发展董事会审议通过深发展吸收合并平安银行方案并同意两行签署吸收合并协议。完成吸收合并后，平安银行将予以注销，深圳发展银行有限公司将更名为平安银行股份有限公司
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