春运11天铁路累计发送旅客6200余万人 2012年01月19日 截至18日春运11天以来，全国铁路累计发送旅客6219.8万人次，同比增长6.7℅。当天，铁路部门加开客车712列。全路运输秩序基本正常

保加利亚举行当选总统宣誓仪式 2012年01月19日 普列夫内利耶夫在宣誓后发表的演说中表示，他将是一位“务实的”总统，他的目标是促进国内各地区发展，使人民生活得更有尊严，让年轻人对国家未来发展前景充满信心

中海油服进水坐底三用船已被扶正 2012年01月19日 14日中午，正处于建造和试验阶段的中海油服“海洋石油682”三用工作船，在检修过程中发生进水坐底事故，船体倾斜。事故未造成人员伤亡，也未造成水体污染