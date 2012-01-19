- 2012年01月19日曾汉林被称为中国大陆“重大经济犯罪通缉犯”之一，中国公安部“10大诈骗通缉嫌犯”之一
- 2012年01月19日民生银行今天发布2011年业绩预增情况，公告称该公司2011年归属于母公司股东净利润为175.81亿元，同比增长50%；实现基本每股收益0.66元
- 2012年01月19日王德全的病情为刀口沿食指根部手掌和中指第二节关节切入，切入深度约为整个手指的三分之二，两根手指血管和神经均被切断，伤情较为严重。
- 2012年01月19日国务院国资委对“7.23” 甬温线特别重大铁路交通事故中国通号相关责任人员进行了处理，并对中国通号领导班子进行了调整。
- 2012年01月19日1月18日，在深圳龙岗区布龙公路布吉康达尔客运站门口，一名30多岁的男子因买不到回家过年的票萌生自杀念头，后从7米多高的人行天桥上跳下，摔成重伤。
- 2012年01月19日中国与伊朗开展的石油贸易是正常的贸易活动。同伊朗进行石油贸易的绝不仅是中国，正如同利比亚进行石油贸易的也不仅是中国一样。正当的经济贸易应当受到保护，否则世界经济秩序会发生混乱。
- 2012年01月19日对官员配偶、子女均已移居国(境)外的，原则上不得担任党政正职和重要敏感岗位的领导职务。
- 2012年01月19日从2011年12月到2012年1月，中金航运指数回落9%。中海集运、中国远洋和中远航运分别下跌4.4%、11.5%、7.1%
- 2012年01月19日华鑫证券保荐人岳远斌内幕交易三爱富股票案，决定对其处以20万元罚款及5年市场禁入
- 2012年01月19日永辉超市2011年仅12月新开门店达17家，占全年总开店数量的35%。券商分析师预计开店密集导致费用率居高，从而致净利润低于市场预期
- 2012年01月19日业内人士表示，如果大成基金后续风控还是做不好，那么所谓的大成优选合同的创新之处给投资者带来的利好作用太微不足道了
- 2012年01月19日剥夺他们的儿童监护权的是挪威一家福利院，其认为这对夫妇用手喂养孩子，以及与孩子同睡一张床的做法非常不恰当，因为这在挪威看来，“是如同噩梦一样的情景”。
- 2012年01月19日我们主张国与国之间的矛盾和分歧应该通过对话和谈判来解决，一味制裁、施压，甚至以武力相威胁，不仅不利于问题的解决，而且会导致局势的进一步恶化
- 2012年01月19日印度也表示对西方的单方面制裁不买账。印度外交部日前表示，虽然美国宣布对伊朗实施制裁，但印度仍将继续从伊朗进口石油
- 2012年01月19日2011年，北京市地铁、公交车等公共交通工具日均运送乘客1964万人次，公共交通出行比例由去年的40%上升至42%，小汽车出行比例首次下降
- 2012年01月19日帕内塔还证实，美国与以色列已经决定将原定于今春举行的代号为“严峻挑战-12”的联合防空演习推迟到年底举行，原因是以方需要更多时间进行筹备。他否认美以推迟演习的决定与美伊关系紧张有关
- 2012年01月19日张宇表示，郑洁今天表现得很耐心、而且失误不多，心态很稳定。他说：“应该说这还是今年冬训的效果比较好，而且心态很重要，我跟她说，放开打，赢了咱赚钱，输了回家过年。”
- 2012年01月19日1月19日，神州租车向美国SEC递交上市申请，拟融资3亿美元，摩根大通担任主承销商。这是自SEC去年11月批准最新的中国企业赴美上市规则之后，首家递交赴美上市申请的中国企业
- 2012年01月19日上调至买入评级的为建行、中行、民生、中信，上调重庆农商行评级至长线买入，维持工行、招行、农行长线买入评级。对相关公司的目标价也做了上调
- 2012年01月19日等119赶到场，大火已经向东烧过了三分之二面积的工棚，期间至少发生了一次爆炸(原因不明)，碎片漫及约10层楼高度。
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