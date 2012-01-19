制裁伊朗触动多国神经 2012年01月19日 印度也表示对西方的单方面制裁不买账。印度外交部日前表示，虽然美国宣布对伊朗实施制裁，但印度仍将继续从伊朗进口石油

2012年北京继续实施机动车尾号限行措施 2012年01月19日 2011年，北京市地铁、公交车等公共交通工具日均运送乘客1964万人次，公共交通出行比例由去年的40%上升至42%，小汽车出行比例首次下降

美防长称美军已为应对海湾紧急事态做好充分准备 2012年01月19日 帕内塔还证实，美国与以色列已经决定将原定于今春举行的代号为“严峻挑战-12”的联合防空演习推迟到年底举行，原因是以方需要更多时间进行筹备。他否认美以推迟演习的决定与美伊关系紧张有关