- 2012年01月19日业内人士表示，目前餐饮业的成本压力仍不敢轻言已见顶
- 2012年01月19日以儿童色情为例。制作、传播和拥有儿童色情产品在美国都是犯罪行为，不属于宪法第一修正案保护言论自由的对象。在互联网出现之前，联邦通信委员会禁止广播电视行业在白天少年儿童收听收看时段播出带有脏话和淫秽内容的节目
- 2012年01月19日居高不下的失业率、持续发酵的欧债危机和过早的财政紧缩政策，使全球经济在2011年后半年增长减速，世界进入新一轮经济衰退可能性增大。
- 2012年01月19日香港交易及结算所称，拟在年内与上海证券交易所和深圳证券交易所成立一家合资公司。
- 2012年01月19日自2000年普京担任俄总统之后，俄罗斯取得了有目共睹的成就。眼下虽然普京的支持率远不及几年前70%的高位，但他仍是最受民众欢迎的政治家，最终获胜几无悬念
- 2012年01月19日德国联邦政府发言人斯特芬·赛贝特日前表示，欧洲金融稳定工具目前有足够能力完成向希腊提供第二轮救助计划的任务，并不需要额外增加救助基金规模，目前形势下应该力求保持稳定，避免市场上出现恐慌
- 2012年01月19日环保部门相关负责人表示，与10日那次雾霾污染主要集中在北京南部的天气过程相比，此次雾霾污染全市分布较均匀，各监测站的空气质量都受到严重影响
- 2012年01月19日世界最大的互联网百科网站——维基百科以及美国几十家商业和非营利性网站，18日通过黑屏、暂停服务或敦促用户反对美国国会法案的方式，表达了对美国国会两院正在审议的两项反网络盗版法案的抵制
- 2012年01月19日预计全年贷款约8万亿元，相比2011年略有增长
- 2012年01月19日全球知名金融机构哈利法克斯公司发布的最新数据显示，去年底英房地产市场的表现让人失望。2011年12月份英国房价下降0.9%，这主要是由于居民收入增长赶不上通胀率以及经济环境的不断恶化
- 2012年01月19日目前，大多数金融机构均调高了2012年美国经济增长预期，令投资者信心倍增。美银美林证券预测，美国经济2012年增长率有望达到3.5%。高盛的报告显示，美国经济今年四个季度的增长率将分别为0.5%、1.5%、2%和2.5%
- 2012年01月19日1月18日，广东省统计局发布，去年广东人均GDP跨越7000美元，达到中上等收入国家或地区水平。
- 2012年01月19日认定王秀芝腿伤系许云鹤驾车行为所导致，许云鹤的驾车行为与王秀芝的损害之间存在因果关系。许云鹤主张王秀芝是自行摔伤，自己是停车救助的理由不能成立
- 2012年01月19日2011年城镇居民人均可支配收入32903元，比上年增长13.2%；扣除价格因素后，实际增长7.2%。
- 2012年01月19日检讨明年配额，并打击“闯关”到公立医院急症室临盆；与内地政府合作，打击中介公司及接载没预约内地孕妇的跨境车辆；加强在关口截查没有预约的内地孕妇，尽快把她们遣返内地
- 2012年01月19日2011年北京商品房销售降温，全年销售商品房1440万平方米，比上年下降12.2%。
- 2012年01月19日全年共销售机动车79.7万辆，比上年下降44.3%。其中新车40万辆，下降56.3%；旧车39.8万辆，下降23%。
- 2012年01月19日全年居民消费价格比上年上涨5.6%，涨幅比1-11月回落0.1个百分点。
- 2012年01月19日按2010年世界银行划分世界上不同国家和地区的贫富程度标准来看，北京实现的人均GDP12447美元已经接近富裕国家地区的水平
- 2012年01月19日初步核算，2011年北京地区实现生产总值16000.4亿元，按可比价格计算，比上年增长8.1%。
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