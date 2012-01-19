美国与时俱进的互联网监管 2012年01月19日 以儿童色情为例。制作、传播和拥有儿童色情产品在美国都是犯罪行为，不属于宪法第一修正案保护言论自由的对象。在互联网出现之前，联邦通信委员会禁止广播电视行业在白天少年儿童收听收看时段播出带有脏话和淫秽内容的节目

德国呼吁淡化降级风潮 2012年01月19日 德国联邦政府发言人斯特芬·赛贝特日前表示，欧洲金融稳定工具目前有足够能力完成向希腊提供第二轮救助计划的任务，并不需要额外增加救助基金规模，目前形势下应该力求保持稳定，避免市场上出现恐慌

大雾继续盘踞 京城空气质量严重超标 2012年01月19日 环保部门相关负责人表示，与10日那次雾霾污染主要集中在北京南部的天气过程相比，此次雾霾污染全市分布较均匀，各监测站的空气质量都受到严重影响

美国反网络盗版法案波澜迭起 2012年01月19日 世界最大的互联网百科网站——维基百科以及美国几十家商业和非营利性网站，18日通过黑屏、暂停服务或敦促用户反对美国国会法案的方式，表达了对美国国会两院正在审议的两项反网络盗版法案的抵制

2012年英国房市将持续低迷 2012年01月19日 全球知名金融机构哈利法克斯公司发布的最新数据显示，去年底英房地产市场的表现让人失望。2011年12月份英国房价下降0.9%，这主要是由于居民收入增长赶不上通胀率以及经济环境的不断恶化