- 2012年01月19日代表团成员包括萨博公司所在的瑞典西约塔兰地区政府高官、特罗尔海坦市市长安妮卡·文纳布卢姆等政界人士。据悉，文纳布卢姆将向中方表达特罗尔海坦市政府对青年汽车集团收购萨博的期望和支持。双方可能于19日和20日举行会谈
- 2012年01月19日加卢瓦当天接受法国一家电台采访时说，欧航集团及其子公司对银行信贷的依赖性并不大。如果欧洲主权债务危机造成信贷成本上升，则有可能对集团一些供应商带来负责影响，但也“不会太严重”
- 2012年01月19日中海油服表示，2012年公司已新增两个深水钻井船和3个新增海外项目，使得钻井船总数达到34个
- 2012年01月19日首先要让小型微型企业从正规渠道得到资金，生存下来；还要小型微型企业让以合理的价 格“用得起”资金。
- 2012年01月19日即使像德国、英国、法国这样的欧洲大国债务也在不断增加，这意味着欧洲各国将在今后数年内以减少债务为目标，施行紧缩政策，对于瑞典这一经济发展较大程度依靠出口的国家而言，“其经济、住房市场和就业将长期受到影响”
- 2012年01月19日2011年中金公司实现净利润2.7亿元，较2010年的9.1亿元，下滑幅度高达70.3%；营业利润3.33亿元，同比下降72%
- 2012年01月19日数据显示，当月中国持有美国国债1.1326万亿美元，低于10月份的1.1341万亿美元，仍为美国最大债权国。美国国第二大债权国日本11月份继续增持美国国债，当月持有的美国国债为1.0389万亿美元，高于10月份的9790亿美元
- 2012年01月19日据阿联酋《国民报》报道，阿联酋马斯达尔清洁能源公司宣布，由其负责建设的阿联酋太阳能发电站1号机组工程目前正进行招标，目前已有包括中国尚德太阳能电力公司在内的多家公司参与竞标
- 2012年01月19日截至收盘，沪指报2296.07点，涨1.31%，成交638.9亿；深成指报9300.22点，涨2.03%，成交519.8亿。
- 2012年01月19日据了解，出事的那辆车从陕西西安出发到宣城途经的1000多公里路程中，只在河南安阳和安徽的2个服务区停留过，休息时间总共不超过1小时，并且事故现场没有任何刹车和转向的痕迹，事故的发生很可能与疲劳驾驶有关系
- 2012年01月19日1月19日发布的SHIBOR较18日大幅下降，隔夜、1周、两周、1月四个产品分别下降166.92、188.83、220.16、165.14个BP，除1月的其他三个品种一律回落至6.0-6.7%区间。
- 2012年01月19日就这样，两人的“战略同盟关系”越发牢固，敖兴满也借此逐渐“收复失地”，继续对重庆地下毒品市场垄断掌控，直到2009年“打黑除恶”风暴来袭
- 2012年01月19日我之所以一再强调改革，不仅进行经济体制改革，还要进行政治体制改革，最重要的就是政府要倾听群众意见和呼声。任何动荡都有内因和外因，但内因还是主要的。对于一个负责任的政府来说，就是要坚定、勇敢地担当起责任，而且不谋私利
- 2012年01月19日陈姓嫌疑人亲属与陈姓嫌疑人近1个小时谈判，陈姓嫌疑人主动向车外丢出匕首，向警方投降，被劫持的7岁女孩安然无恙。 据悉，陈姓嫌疑人为莆田籍
- 2012年01月19日对案件特别是群体性申请或上访案件，要及时受理或处理，优先安排解决。按照有关规定减免申请执行费、实际执行支出等费用
- 2012年01月19日
- 2012年01月19日规划禁止未经评估和无害化治理的污染场地进行土地流转和开发利用，经评估认定对人体健康有严重影响的污染场地，应采取措施防止污染扩散
- 2012年01月19日一些本不该政府干预但政府却干预了，这样不仅提高了经济运营成本，也为腐败创造了条件。
- 2012年01月19日扶持大型医疗器械龙头企业成为重点任务，《规划》表示，“十二五”期间科技进步和示范应用带来的新增医疗器械产值将达2000亿元，形成8-10家产值超过50亿元的大型医疗器械产业集团，出口额占国际市场总额比例将提高到5%以上。
- 2012年01月19日71.0%的人认为君子人格可以重构国民道德与价值观，54.8%的人相信它可以提升国民精神境界，53.7%的人认为它有利于纠正社会不正之风，49.3%的人认为它可以增强中华民族凝聚力和创造力
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