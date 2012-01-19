瑞典代表团赴华商谈收购萨博事宜 2012年01月19日 代表团成员包括萨博公司所在的瑞典西约塔兰地区政府高官、特罗尔海坦市市长安妮卡·文纳布卢姆等政界人士。据悉，文纳布卢姆将向中方表达特罗尔海坦市政府对青年汽车集团收购萨博的期望和支持。双方可能于19日和20日举行会谈

欧航集团总裁认为法国评级下调对空客影响不大 2012年01月19日 加卢瓦当天接受法国一家电台采访时说，欧航集团及其子公司对银行信贷的依赖性并不大。如果欧洲主权债务危机造成信贷成本上升，则有可能对集团一些供应商带来负责影响，但也“不会太严重”