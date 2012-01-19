纽约泛欧与德意志交易所合并计划获批 2012年01月19日 《财经》综合报道 美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)周三批准了纽约泛欧交易所集团(NYSE Euronext)和德意志交易所(Deutsche Boerse AG)的合并计划，并给欧盟(European Union)就该计划做出最终决定留下空间