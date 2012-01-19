- 2012年01月19日美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)周三批准了纽约泛欧交易所集团(NYSE Euronext)和德意志交易所(Deutsche Boerse AG)的合并计划，并给欧盟(European Union)就该计划做出最终决定留下空间
- 2012年01月19日以往春节聚会期间过度劝酒引发了很多事故，既有酒后驾驶发生交通事故的，也有饮酒过度酒精中毒甚至致人死亡的，劝酒者在事后均承担了相应的赔偿责任
- 2012年01月19日货币基金最近一周的平均7日年化收益率呈现出小幅上涨的趋势，2012年1月12日的货币基金平均7日年化收益率为4.21%，13日上升到4.3%，15日和16日进一步上升到4.33%和4.44%，17日的平均7日年化收益率上升到4.5%以上，达到4.55%
- 2012年01月19日截止午间收盘，沪指报2286.89点，涨20.51点，涨幅0.90%，成交量358亿元；深成指报9267.91点，涨152.64点，涨幅1.67%，成交量295.1亿元
- 2012年01月19日目前，我国农村仍有2000万以上的贫困残疾人。由于残疾影响、受教育程度偏低、缺乏技能、机会不均等、扶贫资金投入不足等原因，残疾人仍是贫困人口中贫困程度最重、扶持难度最大、返贫率最高、所占比例较大的特困群体
- 2012年01月19日业界普遍预计，2012年金价将继续攀升，多数受访者预计最高可能达到每盎司2000美元左右
- 2012年01月19日1月17日23时许，广州白云区金沙街礼传二街发生一宗抢劫案，三名嫌疑人在驾驶摩托车逃跑过程中被一小学老师驾车追赶。两车碰撞后，摩托车上劫匪一人当场身亡，两人受伤
- 2012年01月19日国内企业和个人更愿意持有外汇资产。持有主体不同了，其对外汇资产的风险承受力和投资决策自然也会发生调整。
- 2012年01月19日风电行业持续低迷致使风电轴承利润大幅缩水，国家宏观调控致使相关配套行业需求下滑
- 2012年01月19日基于贸易顺差和资本项目顺差在2012年都将有所回落，人民币升值压力已大幅减轻。
- 2012年01月19日负面消息不断的中恒集团再次被砸至跌停，公司已连续两天跌停
- 2012年01月19日今年一季度，我国外贸形势依然比较严峻，但也有很多有利条件，比如人力资源优势、政策稳定优势、产业配套优势等等。
- 2012年01月19日盼大家共同努力，为民众兴利除弊
- 2012年01月19日19日早盘开盘后，中恒集团（600252）直接封于跌停，截至10:28，报8.59元，这也是该股连续第二个交易日跌停
- 2012年01月19日近期各国数据良好，中国公布良好数据，虽然受全球金融危机影响，但中国GDP数值依然保持在9.2。亚洲市场受到提振。在国际评级机构标普降级EFSF之后，德国公布靓丽经济数据，市场情绪得到缓和
- 2012年01月19日重庆市小动物保护协会会长陈明才表示，“通过检查和统计，九成小狗都有不同程度的伤。”这些伤大部分都是小狗们被集中关在货车上时引起的挤压伤，很多都出现了骨折等症状，12只小狗不幸死亡。
- 2012年01月19日主要调控思路建议包括，适当调整新建住房购买的行政调控手段，如针对住房交易的区域性、人群结构、套型结构特点，研究差别化“限购”措施的可行性。支持居民合理住房消费，抑制投资性购房的措施等。
- 2012年01月19日在重度污染条件下，健康人运动耐受力降低，有明显强烈症状，提前出现某些疾病。建议老年人和病人应当留在室内，避免体力消耗，一般人群应避免户外活动
- 2012年01月19日泛海建设在业绩预告中称，公司在报告期内预计实现净利润约22300万元，比上年同期增长81.53%；基本每股收益约0.068元。中航地产称，公司在报告期内预计实现归属于上市公司股东的净利润为42000万元-55000万元，同比上升56%-104%。
- 2012年01月19日随着春节临近，资金面紧张以及企业年终奖集中发放，银行再掀揽存热潮
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富