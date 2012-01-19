- 2012年01月19日6位股民请求证监会查处信达证券发布虚假研究报告的举报信已得到回应。代理律师北京问天律师事务所张远忠律师昨日证实，北京证监局近日以信访回函的方式确认受理了这一举报
- 2012年01月19日去年12月份欧洲银行在香港的贷款总量环比下跌6%，目前欧洲银行占香港贷款总额比例也已经从去年下半年的20%左右下降到不足10%。香港金管局还表示，欧洲银行已减少参与亚洲业务
- 2012年01月19日斯凯蒂诺说，“我根本没想逃跑，我当时正帮助一些乘客将救生艇放下海面。但是过程中机械除了问题，救生艇卡住了，我们不得不用力拖拽。然而机器突然间又启动了，我不慎翻入了救生艇内。”
- 2012年01月19日据统计，中国2006年至2010年全部工业增加值年均增速为11.3%，2010年当年工业增加值较上年同期增长12.1%。目前我国尚未公布2011年全部工业增加值增速数据，已公布的2011年规模以上工业增加值较上年同期增长13.9%。
- 2012年01月19日在过去13年间，这种工业盐被分销给数十家冰岛的食品加工商，主要客户为肉类企业、鱼肉加工企业和面包店，但不直接上架销售给消费者。冰岛最大乳品生产商“冰岛乳业”17日已下令紧急下架5种乳品。
- 2012年01月19日宁夏中房集团的“中房·东城人家”每平方米直降1220元，以3915元的底价启售，降幅近22%。该集团举行媒体见面会称，去年12月，宁夏中房集团在售楼盘成交量为零，降价行为是顺应房地产市场变化趋势的结果。
- 2012年01月19日2011年末，从兴业信托公布的44只阳光私募去年四季度管理报告来看，41%的阳光私募仓位超过七成，其中接近满仓操作者更是近三分之一
- 2012年01月19日这是伊士曼-柯达第二次起诉三星电子侵犯其一项专利，此次涉及的是数码相机图像预览技术方面的专利。三星电子曾支付5.5亿美元和解此前的一桩诉讼，当时伊士曼-柯达指控三星电子侵犯其一项手机方面的专利。
- 2012年01月19日预期之中的新一轮量化宽松以及中国等新兴经济体的稳健需求前景，仍有望令大宗商品市场趋于上涨
- 2012年01月19日工信部表示，自2009年1月发放三张3G运营牌照至今，3G网络投资、基站规模已超额完成企业三年规划目标，3G用户发展目标基本完成。
- 2012年01月19日有四只债券将于1月20日在该所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，并可进行质押式回购
- 2012年01月19日下一步，案件结果将移交最高人民法院复核。吴英辩护律师表示，已经和吴英的家属商议，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，在最高人民法院核准期间，仍然会进行抗诉，把辩护意见反映上去，作最后的努力
- 2012年01月19日1月19日人民币对美元汇率中间价与上一交易日相比升32个基点，这也是人民币对美元中间价连续第三个交易日上升。
- 2012年01月19日分析人士认为，2012年寿险业银保渠道仍将受压，再加上资本市场改善空间有限，保费收入增长缺乏动力
- 2012年01月19日中国消费者在未来两年购买不动产的意愿为16%，比2010年调查报告的22%明显下降；中国消费者依旧保持着对储蓄的热衷。收入减少的压力并没有导致减少储蓄。中国消费者会将30%的月收入纳入储蓄，在所有受访国家消费者中最高。
- 2012年01月19日在这32家上市公司中，减持多为发行1亿股以下的中小盘股，非主板上市公司达到25家，中小盘股多为民营企业，而去年经济环境不佳，加之财政政策偏紧，因此企业自身发展遇到瓶颈，导致不少公司现金流吃紧
- 2012年01月19日比上年同期少1.11万亿元，主要因银行承兑汇票、人民币贷款、信托贷款、非金融企业股票融资大幅少增。但企业债、委托贷款大幅多增。调控政策和监管政策造成了其结构的变化。
- 2012年01月19日房地产宏观调控政策在2012年不会有什么放松。有关部门正在研究替代政策，比如用税收替代限购。
- 2012年01月19日知情人士称，各方或在2月中旬就此达成协议。
- 2012年01月19日据证监会最新公布的基金申请受理和审核情况公示，2012年开年后3只基金获批。这3只基金分别为金鹰旗下的核心资源股票型基金、长信旗下的可转债债基以及南方旗下的金利定期开放债券型基金
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