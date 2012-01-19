- 2012年01月19日据证监会最新公布的基金申请受理和审核情况公示，2012年开年后3只基金获批。这3只基金分别为金鹰旗下的核心资源股票型基金、长信旗下的可转债债基以及南方旗下的金利定期开放债券型基金
- 2012年01月19日
- 2012年01月19日受节日效应的影响，猪肉价格还将会在高位运行一段时间，春节过后，市场上的猪肉价格将会有小幅下降。
- 2012年01月19日为进一步规范创业板公司业绩预告、业绩快报的披露行为，深交所已于本月出台创业板信息披露业务第11号备忘录，从多个角度对创业板公司的业绩预告、业绩快报进行了规范要求，其中对业绩变动范围的从严规定，将大大提高上市公司业绩预告
- 2012年01月19日而在终端运营方面，李刚表示，对于中高端智能机，中国联通已成为苹果公司全球iPhone销量排名第二的合作伙伴；对于中低端智能机，中国联通通过“新定义千元智能机”项目运作，去年年底的出货量已突破1000万台。
- 2012年01月19日印尼的审慎财政管理使得该国的赤字率处在非常低的水平，并有效地削减了政府的负债率。印尼目前的赤字率已经低于许多高主权信用等级的国家
- 2012年01月19日从纳入统计范围的29家基金公司旗下367只基金情况看，2011年四季度相关整体亏损418.13亿元，偏股型基金成为拖累“创收”的最大因素，股票型基金和混合型基金合计亏损441.35亿元
- 2012年01月19日去年1-12月，我国国有企业累计实现营业总收入367855亿元，同比增长21.5%；累计实现净利润16932.6亿元。实现利润增幅较大的行业为：化工、建材、电子、有色、烟草。实现利润同比降幅较大的行业为：交通、钢铁、医药、电力。
- 2012年01月19日绿城发言人表示，确有低价售予张家盟一套住宅，但公司无意图换取利益，无论是绿城或宋卫平，均未受相关部门起诉
- 2012年01月19日人称“欧洲股神”的富达基金明星基金经理安东尼波顿，近一年却在中国折翼，管理的中国基金劲蚀逾两成。波顿昨日会见传媒，亲承自己犯错，将熊市误认为只是短期调整，终导致大幅损手。不过，他认为错只在于管理上的失误
- 2012年01月19日所募集9亿元资金将全部用于北京海淀区苏家坨、马坊新村人才公租房及环保园人才公租房两个保障房项目的建设。
- 2012年01月19日上周基金日均开户数为5550.6户，较前一周增长8.89%
- 2012年01月19日随着昨日沪深两市48家上市公司公布了2011年全年业绩预告，两市已有1170家上市公司披露了业绩预告。其中，利润预增的有809家，占已经预告上市公司的69%，预计企业利润减少的企业有286家，占已经预告上市公司的24%
- 2012年01月19日作为国内同轴电缆的主要生产、供应商，浙江盛洋科技股份有限公司(下称“盛洋科技”)正在为踏入资本市场做最后的冲刺，但其“负成长性”恐成为IPO征途的硬伤
- 2012年01月19日中海油首席财务官钟华在电话会议上表示，2011年中海油的油气产量预计为331百万~332百万桶油当量，完成了年度产量目标。钟华说，2012年的净产量目标为330百万至340百万桶油当量。
- 2012年01月19日目前全国试点覆盖面已达到60％以上，参保人数超过3亿人，近1亿城乡老年居民按月领取养老金
- 2012年01月19日来自银行间市场的消息称，央行18日下午针对个别大银行进行了规模约2000亿元的逆回购操作。市场人士预计，19日央行将在公开市场进行较17日规模更大的逆回购操作
- 2012年01月19日上海已制定了以“企业据实申请、财政分类扶持、资金及时预拨”为主要内容的过渡性财政扶持政策的具体实施办法。目前已有12万户企业经确认纳入上海此次“营改增”试点范围，其中一般纳税人约3.5万户，小规模纳税人8.5万户。
- 2012年01月19日中国证券登记结算公司最新发布的数据显示，2011年12月，虽然市场中的股改限售解禁股份整体减持规模相比以往有所下降，但持有限售股数量占公司股本比例小于5%的“小非”股东套现规模则持续加大，整个12月共计减持1.81亿股
- 2012年01月19日国与国的合作，只有互利才能持久。中阿经济互补性强，发展经贸合作的前景广阔。我们要相互扩大市场开放，充分发挥各自的比较优势，进一步增加双边贸易规模
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