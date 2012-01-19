瑞典代表团赴华商谈收购萨博事宜 2012年01月19日

上海为增值税改革试点推出系列过渡财政扶持措施 2012年01月19日 上海已制定了以“企业据实申请、财政分类扶持、资金及时预拨”为主要内容的过渡性财政扶持政策的具体实施办法。目前已有12万户企业经确认纳入上海此次“营改增”试点范围，其中一般纳税人约3.5万户，小规模纳税人8.5万户。