IMF称需最多增资5000亿美元以应对危机 2012年01月19日 IMF预计未来几年全球潜在融资需求约为1万亿美元，IMF将寻求增加资金来源的其他选项。但在与成员国完成必要的协商之前，IMF将不再做进一步表态。

俄罗斯外长说伊朗已准备好重启六方会谈 2012年01月19日 欧盟各成员国代表正在和伊朗方面接触，以期商定下一次会谈日期。俄方坚信核谈判能够重启，但俄方担心，这个过程会受到干扰

土耳其表示愿意主办下一轮伊核问题谈判 2012年01月19日 达武特奥卢当天访问了位于布鲁塞尔郊区的北约总部。他对记者说，伊朗已宣布愿意恢复谈判，他已就此与欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿进行磋商。

德国拒绝在欧债危机中向他国提供更多帮助 2012年01月19日 鲍里索夫在新闻发布会上说，他建议这些国家多致力于自身的财政赤字和对外债务，少花些精力在德国身上。他说，如果它们这样做了，就不需要请求德国的帮助。

奥巴马否决加拿大石油管道项目 因无法评估环境影响 2012年01月19日 无法对该项目所带来的环境影响进行全面评估。国务卿希拉里·克林顿最终建议拒绝这一项目的申请。在研究国务院的报告之后，他对这一决定表示同意。

北约表示不会介入霍尔木兹海峡局势 2012年01月19日 霍尔木兹海峡是伊朗南部连接波斯湾和阿曼湾的航运要道，世界上近40％的石油和数量可观的天然气由此输往全球各地，对全球石油供应具有战略影响

调控引发房地产行业转型 上海龙头房企主攻刚需项目 2012年01月19日 2012年，绿地将继续密切关注市场趋势，围绕区域、区位、产品、价格等要素选择优质项目，重点关注市场空间大的区域及刚需支撑力强的区位和项目。