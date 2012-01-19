- 2012年01月19日对于未来煤价趋势，煤炭工业协会预计，2012年一季度煤炭市场供需总体将呈现基本平衡、略显宽松的态势。
- 2012年01月19日洪磊表示，养老金入市要坚定不移地去做，现在正处在新的技术革命前沿，危机和希望并存，在这个时候，资本市场最大的功能就是时空互换
- 2012年01月19日泰国内阁秘书长安蓬18日说，普密蓬国王当晚签署御令，批准内阁改组名单，近半数内阁职位易人
- 2012年01月19日中国经济能保持8%以上的增长率，有比较好的财政状况，较高的储备率及足够的投资。加之中国外汇储备大，不用受外部条件限制而投资，因此相信中国经济能够实现软着陆。
- 2012年01月19日IMF预计未来几年全球潜在融资需求约为1万亿美元，IMF将寻求增加资金来源的其他选项。但在与成员国完成必要的协商之前，IMF将不再做进一步表态。
- 2012年01月19日欧盟各成员国代表正在和伊朗方面接触，以期商定下一次会谈日期。俄方坚信核谈判能够重启，但俄方担心，这个过程会受到干扰
- 2012年01月19日达武特奥卢当天访问了位于布鲁塞尔郊区的北约总部。他对记者说，伊朗已宣布愿意恢复谈判，他已就此与欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿进行磋商。
- 2012年01月19日迪吕波则表示，欧洲不能只着眼于严格的预算纪律，注重经济增长、创造就业机会等方面的政策也同样至关重要
- 2012年01月19日鲍里索夫在新闻发布会上说，他建议这些国家多致力于自身的财政赤字和对外债务，少花些精力在德国身上。他说，如果它们这样做了，就不需要请求德国的帮助。
- 2012年01月19日无法对该项目所带来的环境影响进行全面评估。国务卿希拉里·克林顿最终建议拒绝这一项目的申请。在研究国务院的报告之后，他对这一决定表示同意。
- 2012年01月19日2012年的房地产调控政策走向，在保持基调不变的情况下，不排除对限贷政策微调的可能，但限购等政策不太可能放松，因为现在条件不具备，只可能增加而不会减少限购的范围。
- 2012年01月19日截至11月底，中国持有的美债总计11326亿美元，继续位居世界各国及地区之首。其次是日本，去年11月份增持美债599亿美元，达到10389亿美元。英国和石油输出国组织分别位居第三、第四
- 2012年01月19日霍尔木兹海峡是伊朗南部连接波斯湾和阿曼湾的航运要道，世界上近40％的石油和数量可观的天然气由此输往全球各地，对全球石油供应具有战略影响
- 2012年01月19日昨日，中恒集团（600252）交出的年终成绩单让市场大跌眼镜，2011年度公司实现营业收入11.52亿元，归属于上市公司股东净利润4亿元，同比增长0.38%。这与去年年初中恒集团拟定的28亿元营业收入、6亿元净利润的经营目标相距甚远
- 2012年01月19日2012年，绿地将继续密切关注市场趋势，围绕区域、区位、产品、价格等要素选择优质项目，重点关注市场空间大的区域及刚需支撑力强的区位和项目。
- 2012年01月19日要尊重叙利亚人民要求变革和维护自身利益的诉求。要发挥阿盟作用，推动叙利亚问题通过政治和外交手段得到解决。
- 2012年01月19日霍尔木兹海峡是重要的石油通道，这涉及整个人类的利益，在此问题上采取任何极端举措，都违背全世界人民的愿望
- 2012年01月19日刘郑国表示，这起事故，既没有造成人员伤亡，也没有产生环境污染。此外，船厂在建造时为该船买了事故责任险，预计此次事故对武船的整体影响有限。
- 2012年01月19日截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨96.88点，收于12,578.95点，涨幅为0.78%；纳斯达克综合指数上涨41.63点，收于2,769.71点，涨幅为1.53%；标准普尔500指数上涨14.37点，收于1,308.04点，涨幅为1.11%
- 2012年01月19日奥巴马12日向国会提出要求，将联邦政府公共债务上限调高1．2万亿美元。根据白宫发表的声明，美国联邦政府举债总额距现有的15．2万亿美元上限不足1000亿美元
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