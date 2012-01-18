全国铁路检察院将于6月30日前移交地方 2012年01月18日 据了解，随着此次太原铁路检察机关的全面移交，全国各个铁路检察院改革移交工作将在今年6月30日前陆续完成

美国承认雇佣利比里亚前总统作间谍 2012年01月18日 美国前情报部门官员透露说，自20世纪80年代开始，泰勒便受雇于美国国防部，曾向美方提供时任利比亚领导人卡扎菲的消息，以及冷战期间苏联对非洲国家的影响等

伊朗称核专家遭暗杀不影响伊重启核谈判意愿 2012年01月18日 伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国六国2011年1月22日在土耳其最大城市伊斯坦布尔举行核谈判。由于双方在铀浓缩等问题上存在根本分歧，会谈未取得实质性成果

世卫组织执委会提名现任总干事陈冯富珍为下任人选 2012年01月18日 世卫组织将在2012年5月下旬举行的第65届世界卫生大会上投票选举新一任总干事。新任总干事的任期为2012年7月1日至2017年6月30日

我国政务微博数量超过5万个 2012年01月18日 他表示，现在各级党政机关及公职人员开设的微博客帐户已经有5万多个，成为党和政府联系人民群众的新渠道，也成为我国政务公开的新亮点

中国航天科技集团2012年将发射21箭30星 2012年01月18日 2011年，航天科技集团科研生产任务顺利完成，重大工程任务成绩辉煌。宇航系统完成了19箭22星（船、器）的研制发射任务，长征系列运载火箭创造了年度发射次数的新纪录