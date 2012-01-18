- 2012年01月18日中共党员要保持纯洁性，做到“以人格支持官德”，“用人品塑官品”。
- 2012年01月18日据了解，随着此次太原铁路检察机关的全面移交，全国各个铁路检察院改革移交工作将在今年6月30日前陆续完成
- 2012年01月18日美国前情报部门官员透露说，自20世纪80年代开始，泰勒便受雇于美国国防部，曾向美方提供时任利比亚领导人卡扎菲的消息，以及冷战期间苏联对非洲国家的影响等
- 2012年01月18日今年要保持保险业务平稳增长，防止出现系统性、区域性风险
- 2012年01月18日认为邓小平提出的“以经济建设为中心”的路线是“见物不见人”，把邓小平放在科学发展观的对立面，这样就大错特错了。
- 2012年01月18日去年香港银行业贷款总额增加20.2%，低于2010年的28.6%增幅；住宅按揭贷款增加8%，低于2010年的15.3%增幅；信贷增长步伐自去年7月起放缓
- 2012年01月18日中国经济能保持8%以上的增长率，有比较好的财政状况，较高的储备率及足够的投资。加之中国外汇储备大，不用受外部条件限制而投资，因此相信中国经济能够实现软着陆
- 2012年01月18日伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国六国2011年1月22日在土耳其最大城市伊斯坦布尔举行核谈判。由于双方在铀浓缩等问题上存在根本分歧，会谈未取得实质性成果
- 2012年01月18日世卫组织将在2012年5月下旬举行的第65届世界卫生大会上投票选举新一任总干事。新任总干事的任期为2012年7月1日至2017年6月30日
- 2012年01月18日继续受加强规范监管的影响，2012年信托贷款、委托贷款、承兑汇票等融资难有明显扩大，银行贷款占整个社会融资规模的比重将继续小幅上升
- 2012年01月18日他表示，现在各级党政机关及公职人员开设的微博客帐户已经有5万多个，成为党和政府联系人民群众的新渠道，也成为我国政务公开的新亮点
- 2012年01月18日王晨说，同包括发达国家在内的绝大多数国家一样，中国依照法律管理互联网。这方面有关的中国法律是公开透明的，目的是为了维护国家信息安全、维护人民根本利益、维护互联网繁荣发展
- 2012年01月18日王晨表示，这种现象进一步告诉我们，建立党委、政府新闻发布制度任务艰巨，要继续大力推进
- 2012年01月18日坚决落实银监会党委的决策部署，严控重点风险，守住风险底线，严防系统性和区域性金融风险，引导银行业积极服务实体经济
- 2012年01月18日央行行长周小川在会议上强调，要加强对贯彻落实中央经济工作会议、全国金融工作会议以及人民银行工作会议情况的监督检查，确保中央经济金融重大决策部署贯彻实施
- 2012年01月18日2011年，航天科技集团科研生产任务顺利完成，重大工程任务成绩辉煌。宇航系统完成了19箭22星（船、器）的研制发射任务，长征系列运载火箭创造了年度发射次数的新纪录
- 2012年01月18日卡塔尔国位于海湾西岸的卡塔尔半岛上，与阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯接壤。首都为多哈。国土面积约11521平方公里，人口约170万。居民大多信奉伊斯兰教，多数属逊尼派中的瓦哈比教派。阿拉伯语为官方语言，通用英语
- 2012年01月18日在机场，温家宝发表了书面讲话。他说，建交24年来，中卡两国在政治、经贸、能源、文化等各领域开展了卓有成效的合作，在国际和地区事务中保持良好的沟通与协调
- 2012年01月18日中国银行已有24家海外机构为客户办理了跨境人民币结算业务，其中，中银香港以参加行身份共办理业务5500多亿元，其他海外机构办理4300多亿元
- 2012年01月18日中方呼吁叙利亚有关各方全面配合阿盟调解努力，立即停止暴力，尽快开启包容性政治进程，加快推进改革，早日化解危机
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