18日大宗商品表现分化 工业品全线收涨 2012年01月18日 18日大宗商品表现分化。工业品企稳，价格全线收涨；而农产品大部分商品价格收跌。这也推动跟踪商品综合表现的商品指数微涨收红

舜地企业集团非法吸收公众存款案一审81被告获刑 2012年01月18日 以非法吸收公众存款罪，职务侵占罪，故意销毁会计凭证、会计账簿罪，判处被告人孙立朋有期徒刑20年；以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪，判处被告人宋志萍有期徒刑13年

国务院办公厅批准惠州市城市总体规划 2012年01月18日 通知要求，重视城乡统筹发展。在《总体规划》确定的2672平方公里城市规划区范围内，实行城乡统一规划管理。合理控制城市规模。到2020年，中心城区城市人口控制在98万人以内，城市建设用地控制在105平方公里以内

美国大型银行或需每年进行压力测试 2012年01月18日 这项提议是执行《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法案》的部分具体措施

伊朗确认国际原子能机构代表团月底访伊 2012年01月18日 美国国务卿希拉里·克林顿10日谴责伊朗决定在福尔多铀浓缩厂开展铀浓缩活动，认为此举与伊朗承担的国际义务背道而驰