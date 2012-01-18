- 2012年01月18日继续扩大和深化三农金融事业部改革试点，以“村村通”和惠农卡为重点，继续增强农村基础金融服务能力，继续搞活县支行，提升县域市场竞争力
- 2012年01月18日吴英父亲接受记者采访时表示非常愤怒和伤心，辩护律师杨照东也表示非常失望，但是他们正在商议做最后的努力。
- 2012年01月18日截至去年12月末，西藏分行累计投放农户贷款37.5亿元，同比增长4.3亿元，现有余额58.4亿元，较2011年初增加8.9亿元，增长18%
- 2012年01月18日2012年国家信用风险的焦点地区仍集中在以欧元区为主的发达国家，欧元区债务危机发展进入了决定未来走向的关键时刻
- 2012年01月18日18日大宗商品表现分化。工业品企稳，价格全线收涨；而农产品大部分商品价格收跌。这也推动跟踪商品综合表现的商品指数微涨收红
- 2012年01月18日为支持未来增长、加大深水和非常规能源的勘探开发力度，2012 年中海油的資本支出预计将达93-110亿美元
- 2012年01月18日该船只是出现船体倾斜，并未沉没，施救工作仍在继续。
- 2012年01月18日浙江省高级人民法院经公开开庭审理认为，一审判决认定被告人吴英犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。吴英集资诈骗数额特别巨大，给国家和人民利益造成了重大损失，犯罪情节特别严重，应依法严惩
- 2012年01月18日现场为一名12岁男童，右眼爆竹伤，轻度视力下降，已送密云县医院得到有效救治。
- 2012年01月18日谢文认为，此次杨致远宣布辞职更大的意义在于，让国内的互联网公司特别是主打门户模式的公司意识到创新转型的重要性，“如果不抓紧创新、转移到Web2.0的模式上来，中国的门户网站也将步雅虎后尘走向没落。”
- 2012年01月18日日前，美国一名登山爱好者被暴风雪困在山区中两天，凭借着焚烧纸币取暖等自救措施，幸运地存活了下来。
- 2012年01月18日以非法吸收公众存款罪，职务侵占罪，故意销毁会计凭证、会计账簿罪，判处被告人孙立朋有期徒刑20年；以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪，判处被告人宋志萍有期徒刑13年
- 2012年01月18日通知要求，重视城乡统筹发展。在《总体规划》确定的2672平方公里城市规划区范围内，实行城乡统一规划管理。合理控制城市规模。到2020年，中心城区城市人口控制在98万人以内，城市建设用地控制在105平方公里以内
- 2012年01月18日1-12月，国有企业累计实现营业总收入367855亿元，同比增长21.5%；1-12月，国有企业累计实现利润总额22556.8亿元，同比增长12.8%
- 2012年01月18日中登公司最新数据显示，上周(1月9日-1月13日)，深沪两交易所新增基金开户数2.7753万户，日均开户数为0.555万户，环比前一周(日均0.509万户)增长9.03%
- 2012年01月18日今日早间澳大利亚公布两组经济数据：1月墨尔本信心指数，前期值为94.7，结果值为97.1；1月西太平洋信心指数（月率）前期值为-8.3，结果值为+2.4。这两项信心指标数据不仅支撑了行情的继续上涨，同时刺激了市场的活跃度。在过去的两个月里，澳洲联储连续降息50点，直至将基准利率降至目前的4.25水平。市场得到有效提振
- 2012年01月18日这项提议是执行《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法案》的部分具体措施
- 2012年01月18日美国国务卿希拉里·克林顿10日谴责伊朗决定在福尔多铀浓缩厂开展铀浓缩活动，认为此举与伊朗承担的国际义务背道而驰
- 2012年01月18日麦当劳表示，迫于食品及其他成本增长的压力，麦当劳从1月12日起调整了部分食品价格，此次涨价的幅度0.5元至2元之间。而调价后，原15元起超级午餐、6元起超级早餐，以及7元起麦乐茶点优选仍将继续销售
- 2012年01月18日17日，奥林巴斯宣布，根据审计师责任调查报告，已向5名现任和前任公司主审计师提起总额10亿日元（约合1304万美元）索赔诉讼
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