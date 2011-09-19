德比尔斯公司两年内将全球销售部门迁往博茨瓦纳 2011年09月20日 到2013年年底前德比尔斯公司将把旗下钻石贸易公司从伦敦迁往哈博罗内，负责向世界市场销售德比尔斯公司在全球各地生产的毛钻，届时博茨瓦纳有望成为位居世界前列的钻石分拣、加工和贸易中心

香港综合利率8月份升2个基点 2011年09月19日 香港金融管理局19日公布，反映银行平均资金成本的综合利率在8月底为0．33厘，较7月底的0．31厘稍升2个基点