- 2011年09月20日奢侈品生产商普拉达(Prada S.p.a.)周一公布，上半财政年度净利润增长74%，受亚洲（特别是大中华地区）的强劲需求推动。该公司还表示，相信全财年业绩将有良好表现
- 2011年09月20日张春昌估计，椰汁饮品今年可以做到1个亿左右的销售额，明年销售收入可达到2-3亿元，十二五结束后销售收入做到20个亿。
- 2011年09月20日到2013年年底前德比尔斯公司将把旗下钻石贸易公司从伦敦迁往哈博罗内，负责向世界市场销售德比尔斯公司在全球各地生产的毛钻，届时博茨瓦纳有望成为位居世界前列的钻石分拣、加工和贸易中心
- 2011年09月20日国际市场对希腊债务危机的担忧再度加剧，欧美股市19日全线大跌。外界对希腊是否面临财政破产议论纷纷
- 2011年09月20日截至2011年9月5日，共收到社会各界“11·15”火灾捐款5469.92万元，已发放2834.7万元，剩余款项2635.22万元
- 2011年09月20日各省核准风电项目前须先向国家能源局上报核准计划，由国家能源局批复同意之后才可享受国家可再生能源发展基金的电价补贴
- 2011年09月20日场外市场建设方案(即新三板扩容方案)已数易其稿，权威人士预计，最新修改方案有望在国庆节后再度提交审议，最快可能于今年底明年初推行
- 2011年09月20日报道称，载有两名飞行员回国的飞机在的黎波里米提加空军基地降落，利比亚“国家过渡委员会”整队士兵向其行礼，还为两名国家“英雄”献上了鲜花和花环
- 2011年09月20日为提高居民身份证的防伪性能，夯实社会管理的人口信息基础，并进一步严格有关单位对公民个人信息的保密义务和责任，有必要对《中华人民共和国居民身份证法》作出修改
- 2011年09月20日黄金期货周一跌至三周以来最低点，主要原因在于投资者卖出黄金兑现筹码以弥补其他市场的损失
- 2011年09月20日对故意将非精神障碍患者作为精神障碍患者送入医疗机构、医疗机构未以精神健康状况为依据将就诊者诊断为精神障碍患者、司法鉴定人出具虚假鉴定意见等行为，设定了严格的法律责任
- 2011年09月20日继续大力推进保障性安居工程特别是公租房建设，加快实现住有所居的目标。公租房面向城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员，以小户型为主，单套建筑面积以40平方米为主
- 2011年09月19日香港金融管理局19日公布，反映银行平均资金成本的综合利率在8月底为0．33厘，较7月底的0．31厘稍升2个基点
- 2011年09月19日两国政府要用实实在在的行动帮助解决地方合作中遇到的问题，为双方企业具体而务实的合作营造良好的环境，共同推动两国增加就业和经济增长。
- 2011年09月19日天野之弥在当天开幕的国际原子能机构第55届大会上致辞时说，国际原子能机构在监督各国核计划方面发挥着“关键作用”。2009年以后，国际原子能机构对朝鲜核设施的情况“所知甚少”。
- 2011年09月19日9月18日夜10时许，在温州市区江滨西路14中附近，20来岁的市民马文聪驾驶奔驰越野车在停靠时发威打伤路边小店一名18个月的幼女，一名路见不平者拦住逃跑的“奔驰男”，要他“说清楚”。“奔驰男”驾车来回碾压路见不平者致其受伤。目
- 2011年09月19日中国农村人口老龄化程度已达15.4%，比全国13.26%的平均水平高出2.14个百分点，高于城市老龄化程度。
- 2011年09月19日菲律宾总统阿基诺三世的发言人柯罗玛说，领土纷争和及中菲就南海而引发的紧张关系“应该与日本有关”，“像美国一样，日本在南海的和平稳定方面也是利益攸关者。所以，这对两国来说是涉及共同利益的事情。”
- 2011年09月19日9月17日上午，随州一村民郭继明在干活时意外挖出一个编钟，面对文物贩子开出的20万高价收购，他毅然决定将文物免费上缴国家。
- 2011年09月19日利比亚“全国过渡委员会”经过近4小时的协商，仍未能就组建新政府达成最终一致，这加深了外界对于“过渡委”是否有能力最终统一利比亚的怀疑。
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