世行大幅下调今明两年全球经济增长预测 2012年01月18日 世行预测，2012年发达国家经济将增长1.4%，增速比去年6月份预测的2.7%下调了1.3个百分点；2013年将增长2%，下调了0.6个百分点

美国金融市场未受欧洲降级消息影响 2012年01月18日 波尔卡里说：“直到欧洲出台真正彻底的解决方案之前，你会发现美国金融市场将出现一种有趣的现象：只要没有来自欧洲的坏消息，市场就试图上攻；但涨一涨，就会被新的有关欧洲的坏消息抑制。”