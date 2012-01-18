- 2012年01月18日世行对欧元区今年经济前景尤为悲观，预计将萎缩0.3%，而去年6月，世行预计欧元区经济今年将增长1.8%。世行认为，欧元区主权债务危机加剧所造成的金融动荡已传导至其他发达国家和发展中国家，并正形成“强势逆风”
- 2012年01月18日世行预测，2012年发达国家经济将增长1.4%，增速比去年6月份预测的2.7%下调了1.3个百分点；2013年将增长2%，下调了0.6个百分点
- 2012年01月18日波尔卡里说：“直到欧洲出台真正彻底的解决方案之前，你会发现美国金融市场将出现一种有趣的现象：只要没有来自欧洲的坏消息，市场就试图上攻；但涨一涨，就会被新的有关欧洲的坏消息抑制。”
- 2012年01月18日法国是欧元区内仅次于德国的第二大经济体，也是公认的欧元区核心国家和支柱国家。如今法国失去ＡＡＡ评级，虽然谈不上一大支柱轰然倒塌，但对市场心理的冲击无疑是巨大的，德国或将独力支撑欧债危机
- 2012年01月18日雷诺预测，今年全球汽车市场增长4%，但欧洲市场将萎缩3%，而法国市场将下降7%。面对有可能恶化的经济和金融形势，雷诺表示，集团将继续推进全球化和零排放战略，今年预计将推出9款新车型，其中包括两款电动汽车ＺＯＥ和Ｔｗｉｚｙ
- 2012年01月18日交行唐建伟预计，2012年FDI总额可能在1000亿左右，比今年略有减少，总体仍较平稳
- 2012年01月18日空缺已久的上海证券有限责任公司（简称“上海证券”）董事长一职终于日前落定。据悉，现年59岁的上海国际集团副董事长祝幼一已赴任上海证券，担任董事长一职。此次任免已经获得上海证监局的准予批复，祝幼一也已正式开展工作
- 2012年01月18日托宁-施密特在当天举行的例行记者会上说：“只有外国信用评级机构对丹麦持有高的信用评级，我们才能够维持低利率，确保就业；只有拥有一个健康的经济，才能够不依赖金融市场，因此维持信用评级是我们的首要任务。”
- 2012年01月18日少数发言人在突发事件面前存在着不能够及时回应，特别是不能准确地、实事求是地进行新闻发布的问题和不足，给突发事件的处置造成被动，给政府的形象在一定程度上造成影响
- 2012年01月18日华远地产2011年营业收入259475.4万元，比上年同期增长46%；营业利润为77431.79万元
- 2012年01月18日本来，训练大纲并未规定炮衣叠法，但四连官兵认为把炮衣叠成豆腐块，炮位显得整洁，火炮也方便撤收，便在平时将之作为训练要求，演练中也习惯性地叠起豆腐块
- 2012年01月18日王晨表示，现已在总结经验的基础上提出了互联网用户用真实身份信息注册。现在这种注册在北京、上海、天津、广州、深圳进行试点，然后推广。
- 2012年01月18日由于长时间被困在车内，孩子开始大声哭喊，并且出现了呕吐的情况。在场的很多居民建议车主马上砸开车窗玻璃，以便能迅速打开车门将孩子解救出来，但孩子的外婆显然对此不太愿意，认为车窗坏了开车会很不方便，孩子的母亲只能选择报警
- 2012年01月18日微博客作为一种自媒体，改变了舆论传播的格局，容易使一些非理性的声音和一些负面的舆论、有害的信息迅速传播。比如说淫秽色情、编造谎言、诬陷他人、假冒别人身份等等，现有管理很不适应，对网络信息安全和社会和谐稳定提出新挑战
- 2012年01月18日必须研究现行体制机制中的不合理之处，逐步、坚决地予以改正，使之符合现代执政方式，并为人民群众所赞成。必须“夹着尾巴做官”，使自己的言行经得起人民群众的监督和检查。
- 2012年01月18日谈起东莞涉黄违法时卢伟琪表示，黄赌毒是滋生各种犯罪的重要土壤，市公安局对黄赌毒的打击态度非常坚决。“东莞酒店服务业水平很高，警方决不允许酒店存在色情行业”
- 2012年01月18日2011年GDP增速逐个季度递减，2012年是另一个保八年，未来两年的经济形势，比金融危机的时候更为严重。
- 2012年01月18日王晨强调，中国将始终不渝地坚持对外开放，愿意积极参加有关互联网环球治理的各种交流对话活动，与各国共商互联网的发展大计。
- 2012年01月18日2011年中国利用外资质量稳步提升，全年实际使用外资1160.11亿美元，比2010年增长9.72%，再创历史新高。
- 2012年01月18日最近美国贸易代表办公室再次发布了恶名市场非常规审议报告，将淘宝网再次列入恶名市场名单，商务部对此表示高度关注和严重不满。
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