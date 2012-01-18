- 2012年01月18日有关中日韩自贸协定和中韩自贸协定的商谈都在进行中，争取在今年5月中日韩领导人第五次会议上宣布启动中日韩自贸区谈判。
- 2012年01月18日我们也希望美方在放宽对华高技术产品的出口管制，慎用贸易救济措施，平等对待中国企业到美投资等方面取得实质性进展。
- 2012年01月18日商务部发言人沈丹阳表示，一季度出口形势严峻，但不担心一季度整个出口就逆转或者负增长。他推测，一季度出口还会增长，只是增幅会下降。
- 2012年01月18日武汉土地拍卖会17日落锤，虽然没有知名房地产企业参会，但多个非房地产企业跨行拿地，成为本次拍卖会的最大亮点。业内人士分析，在房企普遍资金紧张的情况下，这类企业资金充裕，而且看好房地产业前景，趁机出手，抄底拿地。
- 2012年01月18日
- 2012年01月18日2012年1月18日，中国人民银行发布2011年社会融资规模统计数据报告，2011年全年社会融资规模为12.83万亿元，比上年同期少1.11万亿元
- 2012年01月18日中国有足够大的反周期干预空间，减少全球经济放缓对中国外需造成的经济下滑的影响，2012年和2013年仍会保持较快增长速度
- 2012年01月18日相比于华夏基金、建信基金等在中恒集团“解约事件”后“人走茶凉”以及华商基金的适度减仓，广发基金逆市加仓行为难免有几分让人无法理解的“许三多式的执着”
- 2012年01月18日原定于2012年1月1日起正式实施的中国银行业新监管标准至今尚未出台。接近监管层人士表示，新监管标准的实施已经获得国务院批准，实施是迟早的事。不过，中国版“巴Ⅲ”的各项监管标准较高，银行业压力很大
- 2012年01月18日谷歌表示公司将在Google.com主页面通过高亮连接的方式，以表达对SOPA提议的不满
- 2012年01月18日各级领导干部要切实负起责任，既要把自己管好，也要把所辖范围的干部管好，这既是责任，也是能力
- 2012年01月18日有些地方的社会矛盾是由于政府在征地过程中没有依法办事，伤害了农民群众的利益引起的。所以，从今年开始，我们要开展农村集体土地的确权办证工作，在法律上确认农民以土地为核心的财产权，不允许随意侵犯
- 2012年01月18日尤其是突破与科学发展、与完善市场经济体制不相适应的政府部门权利和利益格局。我们有很大的决心，同时也要拿出更加具体、更加实在、更加管用的措施。
- 2012年01月18日由于保安在尖沙嘴广东道D&G店外阻止港人拍照，该店连续两个星期日都有大批市民到店外聚集示威、抗议，要求道歉
- 2012年01月18日有缅甸官员透露，克钦族叛军还没有接受政府的和谈建议
- 2012年01月18日4年前竞选时，就以执政8年为目标，之前的4年是“拨乱反正，跟上世界”，现在大致做到
- 2012年01月18日1月18日人民币对美元汇率中间价报6.3205，较前一交易日的6.3250上涨45个基点。
- 2012年01月18日对针对见义勇为的诬陷行为予以明确的法律定位并加大制裁力度，让诬陷者付出相应的经济代价，承担相应的法律责任
- 2012年01月18日2011年最后一个月，70个大中城市中有52个城市的新建商品住宅价格出现环比下滑，16个城市环比持平，仅有贵阳和银川这两个城市微微上涨了0.1%。
- 2012年01月18日从2011年初开始，万科高层人事更迭数起，四名高管相继离职，引发业界震动。2012年1月17日，万科重庆公司总经理邢鹏正式离职。万科称其因个人发展原因辞职，原万科公司万创设计管理中心总经理陈运生目前已经接任邢鹏一职。
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