意大利触礁游轮遇难者升至11人 船长受法院预审 2012年01月18日 调查人员认定，这起事故的起因是人为疏忽，游轮在经过吉利奥岛附近海域时严重偏离航线，导致触礁事故。已被警方拘捕的船长弗朗切斯科·斯凯蒂诺17日在格罗塞托省法院受到预审

美研究认为全球流感大流行或与拉尼娜现象有关 2012年01月18日 拉尼娜现象可以改变人类流感病毒的主要宿主——候鸟的迁徙模式，影响它们在迁徙途中的健康和种群混合，进而影响到彼此间的基因交换，导致某些更危险的流感新毒株出现