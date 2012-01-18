- 2012年01月18日阿联酋对此表示，愿意帮助韩国，重要的是具体的协商和落实方法。鉴于阿联酋与韩国的关系，必要时将优先向韩国供应石油。
- 2012年01月18日韩国央行周三称，已经获得中国合格境外机构投资者(QFII)的牌照，将投资中国证券市场，并将逐渐加大人民币资产投资。
- 2012年01月18日调查人员认定，这起事故的起因是人为疏忽，游轮在经过吉利奥岛附近海域时严重偏离航线，导致触礁事故。已被警方拘捕的船长弗朗切斯科·斯凯蒂诺17日在格罗塞托省法院受到预审
- 2012年01月18日拉尼娜现象可以改变人类流感病毒的主要宿主——候鸟的迁徙模式，影响它们在迁徙途中的健康和种群混合，进而影响到彼此间的基因交换，导致某些更危险的流感新毒株出现
- 2012年01月18日据测算，12月70个大中城市新建住宅销售价格同比涨幅较上月2.2%放缓，为连续第五个月涨幅放缓，且以全年最低涨幅收尾。业内称，2012年调控延续，资金紧张的开发商将加大降价力度，房价料将加速下滑。
- 2012年01月18日如果不改革朝鲜经济显然要崩溃，但改革将引发朝鲜政权崩溃的危机
- 2012年01月18日岳阳市汇辰房地产开发有限公司董事长白洪光1月14日晚在温州市区百里路一大厦内用钢丝绳上吊自杀，结束了年仅42岁的生命。周德文称，自杀应该与其企业资金链断裂有关，春节前是中小企业主跑路自杀的高发期。
- 2012年01月18日三国一致认为，朝鲜重返谈判、通过对话改善同美日韩关系的道路是开放的
- 2012年01月18日1月17日，招商银行（600036.SH/3968.HK，下称招行）发布的公告称，该行已分别收到银监会和中国人民银行相关批复，获准在银行间债券市场公开发行不超过200亿元金融债，募集资金全部用于发放小微企业贷款
- 2012年01月18日沈丹阳称，中方敦促美方对中国知识产权保护工作做出更全面、更客观、更公正的评价，为双方在知识产领域的后续合作创造良好的环境和氛围。
- 2012年01月18日截至目前，中山市房地产信息发布网并未出现单价高于5800元/平方米的新售楼盘项目。超出限价范围的楼盘依然不能实行网签。中山市房地产交易中心工作人员确认，“限价令”至今依然执行。
- 2012年01月18日由于公务员工作的特殊性和种种考虑，许多公务员在带薪年休假上有许多顾虑。有些公务员一怕给领导留下工作不求上进的印象，二是担心单位大部分人包括领导都没去休假，如果自己要求休假，往往心中不安
- 2012年01月18日上周，北京市商品住宅的整体成交均价仅为16176元/平方米，创下本轮房价下降以来的最低值。数据显示，春运启动后，开发商选择在此时“过冬”，新盘市场出现了“0”供应的局面。
- 2012年01月18日清科研究中心认为，监管层2012年将继续收紧IPO政策，不断完善我国资本市场运作规范。同时，针对证监会有意简化审批程序，促进企业融资效率，清科研究中心认为，这一表态并不意味着IPO的发行节奏将明显加快
- 2012年01月18日得益于其他收入（主要为利息收入）和所得税收益的弥补，新东方该季度最终取得了330万美元净利润
- 2012年01月18日银率网发布房贷市场2011年度分析报告，2012年货币政策将从稳健向适度宽松作出微调，但全面放松并无可能。短期内房贷金融调控政策导向不会松动，停止向第三套购房者发放按揭贷款、上浮二套房首付及利率将长期执行。
- 2012年01月18日在证监会鼓励现金分红的大背景下，上述三家公司最新年报中对此均作出了积极响应。南洋科技继2010年度推出“10转10派2”高送转方案后，公司在今日所发年报中再度提出“10转5派2”的高分配预案
- 2012年01月18日亚洲是我国吸收外资增长主要来源地区，欧美对华投资有所下降
- 2012年01月18日
- 2012年01月18日监管层除了适当加快审批QFII(合格境外机构投资者)机构资格的节奏之外，还将推动QFII总体额度上限的增加。目前QFII机制的审批额度上限是300亿美元，新增的QFII额度有望在此基础上再上一个很大的台阶
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