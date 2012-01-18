- 2012年01月18日RIM的股价因一篇有关该公司考虑全部和部分出售给三星电子的博客报道而上涨8%。
- 2012年01月18日与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有52个，持平的城市有16个。与上年同月相比，价格下降的城市有9个，比11月份增加了5个。涨幅回落的城市有55个。另外，51个城市二手房住宅价格环比下降。
- 2012年01月18日吕钱浩指出，中兴目前在美国的市占率相对较低，中国市场则占中兴智能手机出货量约35%至40%，今年两者都会是集团智能手机增长的引擎。
- 2012年01月18日政府在保障义务教育、基本医疗、基本住房、基本养老、低保等基本需求方面负有责任，要在经济发展中切实把这些基本需求保障好
- 2012年01月18日中国科学院教授董纪昌认为，已有的房地产行政政策不会放松，将进一步遏制房价过快上涨。另外，房产税征收也将对平抑房价起到积极作用。
- 2012年01月18日尽管居民收入增加、城镇化规模加大、土地价格推动等长期性因素会支撑房价保持上涨，但市场供需状况和政策因素将会促使房价涨幅继续回落
- 2012年01月18日中登公司日前发布的统计月报数据显示，截至2011年底，持仓的A股账户数仅占有效账户总数的41.27%，处于一年来最低水平。值得注意的是，去年12月保险类投资者新开户数出现激增，月内新开户数达10个
- 2012年01月18日最新有报道称，富士康和和硕将会联手从3月初开始供应首批“iPad 3”。目前外界普遍预期，下一代iPad将支持最新高分辨率的Retina显示屏，与iPhone和iPod touch目前所用的显示屏一致。还有传言称，苹果将会继续以更低价格销售iPad2。
- 2012年01月18日吸收社会公众资金222480.69万元，至今造成约7亿元不能归还
- 2012年01月18日统计显示，至去年11月底，香港人民币存款已达6273亿元，同比增长约一倍。与此同时，香港也已成为支持人民币贸易结算和支付的重要枢纽。2011年香港银行办理的人民币跨境贸易结算总额相当于内地对外贸易以人民币结算总额的八成以上。
- 2012年01月18日中国证监会公告显示，2012年1月5日,江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称“海达股份”)IPO申请获得通过。目前，海达橡塑虽然过会，但是来自媒体的调查报道显示，海达股份还存在诸多问题，未来发展遭遇质疑
- 2012年01月18日
- 2012年01月18日1月13日是苹果的最新智能手机iPhone 4S在中国的首发日。苹果位于北京三里屯的零售店，因与排队购机的黄牛发生争执而临时取消了销售计划，这招致一些排队者通过向苹果零售店投掷鸡蛋来发泄不满
- 2012年01月18日据一位知情人透露，目前，顺丰构建的名称为“顺丰宝”的支付工具已开始在内部运营。甚至有互联网人士猜测，顺丰速运今后若将支付、便利店、快递和电子商务进行融合，将形成前所未有的电子商务体验。
- 2012年01月18日14家基金公司旗下约200只基金率先公布2011年四季报。从基金操作动向上看，不少基金在四季度已加大对大盘蓝筹股的配置比例，并缩减了在中小市值股上的头寸。对2012年市场走向谨慎中偏乐观
- 2012年01月18日在“铁骑大军”高峰期间，每天由警车开路，集中护送摩托车队过境，很多外来务工人员表示之所以青睐摩托车返乡，一是春运高峰期，很难买到返程车票；二是车费太贵，划不来。
- 2012年01月18日英国财政大臣奥斯本表示，英方愿与中方就事关两国经济和全球经济的重大问题加强沟通协调。英国是一个开放经济体，真诚欢迎来自中国的投资，期待中国企业投资英国基础设施。
- 2012年01月18日实际上，在关于基础养老金市场投资运作的设想方案中，上述养老保险公司人士的愿望仅是三方(人社部、全国社保基金理事会和地方基金经办管理机构)中地方提出的方案。上述方案的基本思路是，由省级基金管理机构作为委托人
- 2012年01月18日信实电信在2007年印度股市繁荣达到顶峰时发行的外币可转换债券，计划到期时转换为公司的股份。2011年3月，信实电信的净债务达到71.9亿美元。
- 2012年01月18日交通部门要监督农村客运经营者严格执行客运班次安排，不得擅自停班、减班、改变运行线路
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