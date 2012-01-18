中阿央行签署双边本币互换协议 规模达350亿元 2012年01月18日 协议有效期三年，经双方同意可以展期。央行表示此举旨在加强双边金融合作，促进两国贸易和投资，共同维护地区金融稳定。

伊朗称欧盟未准备好对伊实施石油禁运 2012年01月18日 欧洲国家甚至计划只对伊朗石油出口实施为期3个月的制裁，或打算将开始实施制裁的时间推迟1年

国际油价再度突破每桶100美元 2012年01月18日 受中国第四季度经济增速高于预期的提振，17日纽约市场原油价格上扬