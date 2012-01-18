- 2012年01月18日交通部门要监督农村客运经营者严格执行客运班次安排，不得擅自停班、减班、改变运行线路
- 2012年01月18日湖南省公安厅刑侦总队副总队长敖平洋透露，目前案件最大的难点在于，犯罪嫌疑人的反侦查能力强，警方很难发现他的行踪。
- 2012年01月18日受此消息影响，酷6传媒开盘即大涨50%，并不断攀升，最高时至4.04美元，涨幅为192.75%。此后逐步回落至3美元附近，午后有所回升，进行震荡整理，最终收于3.30美元，较上一交易日上涨1.92美元或139.13%，成交量激增。
- 2012年01月18日重庆市市长黄奇帆在昨日表示，今年无论市场怎样变，推进国有企业整体上市的目标和按照上市公司要求深化国企改革的方向不能变；同时，要择机推进一批低成本的并购重组项目；到2015年，全面实现地方适宜上市的的国企全部进入资本市场
- 2012年01月18日协议有效期三年，经双方同意可以展期。央行表示此举旨在加强双边金融合作，促进两国贸易和投资，共同维护地区金融稳定。
- 2012年01月18日据报道，目前临近春节，中央、地级储备均有猪肉投放市场，以稳定春节期间的猪肉价格。分析师认为，生猪存栏量目前处于两年前的高位，随着节后肉类消费的减少，肉价也会有所回落。
- 2012年01月18日核能行业协会相关人士表示，核电要想在实现15%目标的过程中发挥积极作用，就必须加快发展速度，按照15%目标衡量，到2020年，核电装机目标数字应不低于7000万千瓦。
- 2012年01月18日英国财政大臣奥斯本称，伦敦建立人民币离岸中心，将人民币引入全球金融市场当中，不仅能够增强伦敦金融市场的宽度和广度，对中国经济发展也会带来巨大帮助。消息称，中国已表示支持伦敦成为主要离岸人民币交易中心的抱负。
- 2012年01月18日建立长期、稳定、全面的能源合作伙伴关系；中国政府鼓励本国企业更多参与阿联酋交通、通讯、电力等重大基础设施建设
- 2012年01月18日香港交易所1月16日在其网站上挂出《香港交易所登载有关从事餐饮业务的申请人在上市文件中的披露的指引信》。在指引信中，港交所对欲在港IPO的餐饮企业披露文件提出了新的七大要求
- 2012年01月18日中国科学院17日发布《2012年中国经济预测报告》预计，2012年我国GDP增长速度为8.5%，最高点大致不超过9%。同一天，联合国也发布了《2012年世界经济形势与展望》报告，报告预计2012和2013年中国经济增长率将分别放慢到8.7%和8.5%。
- 2012年01月18日希望华商们以中国人的勤劳、勇敢、善良，以优良的产品、工程和服务质量，以互相尊重、以诚相待的精神，为国家赢得朋友，赢得尊严
- 2012年01月18日2012年1月16日，安信信托重组计划的申请被证监会并购重组委否决。对此，安信信托董秘办一位工作人员表示，“被否非常出乎意料，很难接受这种结果，我们不会放弃重组计划。”
- 2012年01月18日分析师认为，节后农产品价格将会出现回落，其中反季节蔬菜会有大的跌幅。而生猪存栏量目前处于两年前的高位，随着节后肉类消费的减少，肉价也会有所回落。临近春节，中央、地级储备均有猪肉投放市场，以稳定春节期间的猪肉价格。
- 2012年01月18日韩国表示，对于美国对伊朗制裁的宗旨表示认同，并表示，将为和平解决伊朗核问题，在最大范围内尽可能进行合作
- 2012年01月18日欧洲国家甚至计划只对伊朗石油出口实施为期3个月的制裁，或打算将开始实施制裁的时间推迟1年
- 2012年01月18日考虑到2月份公开市场到期资金量仅120亿元，而短期内资本流入和外汇占款情况也不乐观，专家预计，央行或在1月底宣布调降存款准备金率50个基点。资金面紧张或将贯穿整个一季度。
- 2012年01月18日受中国第四季度经济增速高于预期的提振，17日纽约市场原油价格上扬
- 2012年01月18日截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨60.01点，收于12,482.07点，涨幅为0.48%；纳斯达克综合指数上涨17.41点，收于2,728.08点，涨幅为0.64%；标准普尔500指数上涨4.58点，收于1,293.67点，涨幅为0.36%。
- 2012年01月18日沙特石油部长纳伊米对美国媒体说，如果西方对伊朗实施石油禁运，沙特有能力每日增产200万桶石油
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