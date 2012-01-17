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2012年01月18日
最近，欧盟一直在就匈牙利几项有争议的法律进行审查。上月中旬，由于欧盟和国际货币基金组织认为匈牙利即将通过的新《中央银行法》危及央行的独立性，于是提前中断与匈牙利就贷款问题进行的非正式会谈
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2012年01月18日
博斯托克在新闻公报中感谢杨致远对雅虎的贡献，表示汤普森将领导雅虎开发出创新产品和迷人的用户体验。他重申雅虎的未来是光明的
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2012年01月18日
欧盟的任务是制定目标，而如何运作以保证在2012年完成削减赤字的目标是西班牙的事。他还呼吁所有的机构都“参与到这个行动中来”，共同努力完成实现增长、减少赤字和创造就业的目标。
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2012年01月17日
1月15日下午13时左右，承德县刘杖子乡北台村村长放火烧乡政府，造成乡政府25间办公室被烧毁，乡长和乡党委书记被刺伤。目前，当地警方已将涉案嫌疑人北台村村长刑事拘留。
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2012年01月17日
人力资源和社会保障部17日曝光了6起“拒不支付劳动报酬罪”典型案例，以震慑犯罪分子，维护劳动者合法权益
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2012年01月17日
预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长65%以上。
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2012年01月17日
欧洲议会议员由欧盟成员国选民直接选举产生，任期5年；议长、副议长及各专门委员会主席等领袖在议会全体会议上选出，任期两年半。欧洲议会成立于1958年，是欧盟的监督和咨询机构
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2012年01月17日
今年工行将在保持信贷适度、均衡增长的同时，突出支持先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业、文化产业融资等“四大新市场”，重点发展贸易融资、中小企业贷款、个人消费贷款等“三大战略领域”
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2012年01月17日
司去年全年实现净利润73560万元，与同期相比增长1499.48%，是截至目前A股披露年报中净利润增幅最大的上市公司。
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2012年01月17日
该公司去年实现营业利润-901.3万元，归属于上市公司股东的净利润2130.89万元，较2010年523.94万元的亏损幅度进一步扩大
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2012年01月17日
4月19日，由中国科学院电工研究所承担研制的中国首座超导变电站在甘肃白银市正式投入电网运行。这也是世界首座超导变电站，标志着我国在国际上率先实现完整超导变电站系统的运行
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2012年01月17日
美国研制出世界上第一束生物激光。美国波士顿市哈佛医学院的物理学家研制出世界上第一束生物激光。科学家推测，这种生物激光能够在新型传感器或光基治疗中找到应用
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2012年01月17日
要定期组织召开联席会议，互通查处违法犯罪行为以及劳动保障监察执法与刑事司法衔接工作的有关情况，研究解决衔接工作中存在的问题，提出加强衔接工作的措施，切实打击拒不支付劳动报酬的犯罪行为
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2012年01月17日
空客总裁兼首席执行官托马斯·恩德斯在当天的新闻发布会上说，空客2011年取得迄今最高的交付率。他说，2012年空客将交付飞机570架，包括30架军用飞机
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2012年01月17日
1月8日春运启动以来，全国公路运输平稳有序，安全生产形势稳定，服务质量稳步提升。春运前9天，道路运输客运量保持高位运行，全国共完成道路旅客运输量6.76亿人次，同比增长9.7%，日均发送旅客7511万人次
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2012年01月17日
当前东亚地区的劳工市场依然看好，2011年国内需求强劲带动制造业和服务业的就业人数继续增加。但是，失业率可能由于来自发达国家的需求下降而面临上升的风险
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2012年01月17日
发展中国家和转型经济体预计将继续充当世界经济的发动机。在基准预测中，其2012年和2013年的平均增长率将分别达到5.4%和5.8%，但这个增长速度远低于2010年的7.1%
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2012年01月17日
2000年5月最高检曾经出台过《人民检察院刑事申诉案件公开审查程序规定（试行）》。此后全国各级检察机关积极开展刑事申诉案件公开审查工作，刑事申诉案件结案率和息诉率得到提高，取得了良好的法律效果和社会效果
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2012年01月17日
2001至2010年，我国基础研究投入总量超过1600亿元，年均增长超过20%，基础研究发展进入到一个重要的跃升期，具有重大原创性的研究成果不断涌现
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2012年01月17日
据气象部门预测，1月18日至22日，全国将出现较大范围的雨雪天气，请广大旅客出行前密切关注天气变化情况，提前做好防雪防寒准备