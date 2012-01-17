匈牙利就巴罗佐宣布对匈采取法律行动作出反应 2012年01月18日 最近，欧盟一直在就匈牙利几项有争议的法律进行审查。上月中旬，由于欧盟和国际货币基金组织认为匈牙利即将通过的新《中央银行法》危及央行的独立性，于是提前中断与匈牙利就贷款问题进行的非正式会谈

杨致远辞去雅虎公司全部职务 2012年01月18日 博斯托克在新闻公报中感谢杨致远对雅虎的贡献，表示汤普森将领导雅虎开发出创新产品和迷人的用户体验。他重申雅虎的未来是光明的

范龙佩敦促西班牙尽快进行劳动力市场改革 2012年01月18日 欧盟的任务是制定目标，而如何运作以保证在2012年完成削减赤字的目标是西班牙的事。他还呼吁所有的机构都“参与到这个行动中来”，共同努力完成实现增长、减少赤字和创造就业的目标。

德国议员舒尔茨当选欧洲议会新议长 2012年01月17日 欧洲议会议员由欧盟成员国选民直接选举产生，任期5年；议长、副议长及各专门委员会主席等领袖在议会全体会议上选出，任期两年半。欧洲议会成立于1958年，是欧盟的监督和咨询机构

两院院士评选出2011年中国十大科技进展新闻 2012年01月17日 4月19日，由中国科学院电工研究所承担研制的中国首座超导变电站在甘肃白银市正式投入电网运行。这也是世界首座超导变电站，标志着我国在国际上率先实现完整超导变电站系统的运行

两院院士评2011年世界十大科技进展新闻揭晓 2012年01月17日 美国研制出世界上第一束生物激光。美国波士顿市哈佛医学院的物理学家研制出世界上第一束生物激光。科学家推测，这种生物激光能够在新型传感器或光基治疗中找到应用

四部门要求加强对欠薪案件查处力度 2012年01月17日 要定期组织召开联席会议，互通查处违法犯罪行为以及劳动保障监察执法与刑事司法衔接工作的有关情况，研究解决衔接工作中存在的问题，提出加强衔接工作的措施，切实打击拒不支付劳动报酬的犯罪行为

空中客车去年飞机订单及交付量均创历史新高 2012年01月17日 空客总裁兼首席执行官托马斯·恩德斯在当天的新闻发布会上说，空客2011年取得迄今最高的交付率。他说，2012年空客将交付飞机570架，包括30架军用飞机

全国公路17日客运量接近8000万人次 2012年01月17日 1月8日春运启动以来，全国公路运输平稳有序，安全生产形势稳定，服务质量稳步提升。春运前9天，道路运输客运量保持高位运行，全国共完成道路旅客运输量6.76亿人次，同比增长9.7%，日均发送旅客7511万人次

最高检出台规定加强刑事申诉案件公开审查 2012年01月17日 2000年5月最高检曾经出台过《人民检察院刑事申诉案件公开审查程序规定（试行）》。此后全国各级检察机关积极开展刑事申诉案件公开审查工作，刑事申诉案件结案率和息诉率得到提高，取得了良好的法律效果和社会效果

2011年度中国科学十大进展今日公布 2012年01月17日 2001至2010年，我国基础研究投入总量超过1600亿元，年均增长超过20%，基础研究发展进入到一个重要的跃升期，具有重大原创性的研究成果不断涌现