三年来全国发现小金库逾6万个 金额超300亿元 2012年01月17日 “小金库”专项治理工作三年来，共追究相关责任人10429人；建立和完善管理制度39.64万个；涉及金额中，已纠正违规资金235.23亿元，其余违规资金正在纠正之中

包头自焚富豪金利斌非法吸储案一审宣判 单位及12名被告获刑 2012年01月17日 今年4月13日，包头市发生一起汽车被烧毁案，车内发现一具被烧毁遗体。经公安机关ＤＮＡ鉴定，死者为金利斌，系惠龙公司、内蒙古福禾豆业有限责任公司法定代表人，其在包头拥有多家企业