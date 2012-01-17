- 2012年01月17日“小金库”专项治理工作三年来，共追究相关责任人10429人；建立和完善管理制度39.64万个；涉及金额中，已纠正违规资金235.23亿元，其余违规资金正在纠正之中
- 2012年01月17日刘玉浦说，“你让我认认真真天天去挑许勤的毛病，挑政府的毛病，那他就没法干了。首先的前提是，人大及其常委会一定要理解一府两院，一定要通过你的监督，关心他，支持他，让他放手工作，放手发挥自己的权力，为老百姓办实事。”
- 2012年01月17日报道说，过去30多年的大量研究表明，轻率的表扬对学生无益，反而会干扰他们的学习。“我们倾向于认为能将自尊拱手交给孩子，”斯坦福大学心理学家卡萝尔·德韦克表示，“但常常事与愿违。”
- 2012年01月17日今年4月13日，包头市发生一起汽车被烧毁案，车内发现一具被烧毁遗体。经公安机关ＤＮＡ鉴定，死者为金利斌，系惠龙公司、内蒙古福禾豆业有限责任公司法定代表人，其在包头拥有多家企业
- 2012年01月17日关于中伊关系，同世界上许多国家一样，中国和伊朗保持着正常的国家关系。中伊在政治、经贸和人文领域的合作进展顺利
- 2012年01月17日公司预计2011年度净利润约5.64—6.27亿元，同比增长约80%—100%；基本每股收益约2.35—2.61元，同比增长约75%—95%。
- 2012年01月17日去年11月10日，师宗县私庄煤矿发生特大煤与瓦斯突出事故，已确认造成43人遇难，其中8人至今仍然被埋井下
- 2012年01月17日广东省妇幼保健院副院长王颀表示，“医生工资应该比市内平均工资高5到10倍，这样医生才能有尊严地活着”。
- 2012年01月17日
- 2012年01月17日今日受大盘行情井喷影响，金融股和资源股集体领涨。在涨幅榜上，航运股出现急剧拉升涨停
- 2012年01月17日“我个人很不乐意，不喜欢被人称作商人，因为我觉得我不是商人。别人认为我有钱就是商人，我觉得这是对我最大的侮辱。我是企业家，还是一个非常有理想的企业家。”
- 2012年01月17日马英九胜选后提出未来两岸政策三原则，分别是：先经济后政治、迫切的优先、容易的优先。
- 2012年01月17日1月16日晚10时，地铁2号线崇文门站外，一位六旬男子倒在路边身亡。据警方透露，老人是中刀身亡，目前正在调查中。
- 2012年01月17日对评级持非常批判的态度，因为评级机构总是为了能够无中生有的做出一些姿态的表示。
- 2012年01月17日“环五环优质医疗资源带”包括将达到三级医院水平的10个远郊区县医院、亦庄开发区医院和将在郊区新建的大医院
- 2012年01月17日方案指出，国家饮用水卫生监督监测的范围和内容包括：国家饮用水卫生监测网络；核电站周边饮用水放射性监测以及农村饮用水安全工程水质监测
- 2012年01月17日目前甬台温高速宁波段车辆流量很大，要完全疏通还需一段时间。宁波境内各个高速进口出现大量车子排队滞留现象
- 2012年01月17日一位围观者告诉记者，死亡的男子在胡同口被刺，身上、手臂中了多刀，凶手刺完人后向西逃窜，边上的路人报了警，而几位目击者已被警察带走协助调查
- 2012年01月17日出租汽车驾驶员存在不按照规定携带从业资格证，拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶行为的，处50元以上200元以下罚款
- 2012年01月17日“有人说，马去是用屁股想出来的名字，哈哈哈对了，我还真是坐在马桶上想出来的。”
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