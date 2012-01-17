- 2012年01月17日
- 2012年01月17日据悉，该模型大小为原机1/8比例，除送给美国一架外，其余模型还将在市场上售卖，售价约4美元
- 2012年01月17日2011年5月13日8时许，为泄私愤，被告人杨显文趁天祝藏族自治县农村信用联社职工集体学习之际，将事先准备好的10公升汽油倾倒在会议室门口点燃后逃离，共造成10人重伤、16人轻伤、23人轻微伤
- 2012年01月17日江苏警方17日遣返一名在大陆犯罪被判刑已刑满释放的台湾通缉犯。目前，通缉犯刘某已移交给台湾警方，经由南京禄口国际机场遣返台湾。
- 2012年01月17日备受关注的甘肃天祝信用社纵火案17日早在甘肃省武威市中级人民法院宣判，被告人杨显文犯放火罪被判处死刑，缓期二年执行。
- 2012年01月17日据现场初步了解，列车司机蔡崇辉送医不治，车上250名旅客中有23名旅客受伤，旅客多为撞伤、擦伤等轻伤
- 2012年01月17日统计局将2011年第一季度GDP环比增速从2.0%修正至2.1%。当季GDP折合成年率增长8.7%。第二季度GDP环比增速从2.4%修正至2.3%。当季GDP折合成年率增长9.5%。
- 2012年01月17日当地时间8日上午8点20分左右，韩国首尔地方警察局逮捕了37岁的中国男子刘某。该男子向日本驻韩国大使馆内投掷了燃烧瓶，燃烧瓶造成使馆外墙一部分受损，没有造成人员伤亡
- 2012年01月17日2011年6月13日，这份材料在互联网上迅速、广泛的散播，引发投资者恐慌性抛盘，伊利股票在55分钟内由涨停变为跌停。伊利集团随即报案
- 2012年01月17日据客流预测，春节期间，海伦路站附近区间客流将减少40%。因此选择春节期间停运检修，能尽量减少对市民乘客的出行影响
- 2012年01月17日中金公司认为，若存款保险制度得以推行，这意味着利率市场化已经箭在弦上。中金测算得出，在开始五年内，实施存款保险将每年影响银行净利润约1 %，其中对中小银行影响相对较大；而在5 年后，对净利润的影响为0.2%
- 2012年01月17日香港股市午后震荡上行，截至收市，恒指报收19627.75点，上涨615.55点，涨幅为3.24%；国企指数报收10962.42点，上涨472.83点，涨幅为4.51%；红筹指数报收3857.71点，上涨104.58点，涨幅为2.79%。大市全天成交678.8亿港元
- 2012年01月17日分析认为，北京电信的率先破冰，意味着中国电信将大举进攻北京的宽带市场
- 2012年01月17日李登辉分析败选原因表示，政府选在农历年前夕的14日举行大选有问题，学生期末考还没考完，许多中南部民众北上打拚，无法返乡投票
- 2012年01月17日中国互联网络信息中心在报告中称微博已结束爆发式增长，盈利模式仍模糊。
- 2012年01月17日
- 2012年01月17日恒大地产董事局主席许家印预计，今年一季度房地产形势将是低谷，二季度从成交量的角度将逐渐回升，今年下半年将会有所好转
- 2012年01月17日已同意将旗下航空租赁业务出售给由日本三井住友金融集团牵头的财团，交易金额大约为73亿美元
- 2012年01月17日只有外环以外137万元/套的平均值能够达到最新制定的标准，从三个环线的上调幅度中不难看出，内环线内上调得最少
- 2012年01月17日金管局决定将银行的人民币未平仓净额不得超过人民币资产或负债的10%上限提高一倍至20%
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