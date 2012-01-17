日本政府月度经济报告下调出口形势判断基调 2012年01月17日 1月份的经济报告同样维持了对世界经济的整体判断基调，即处于“缓慢复苏”阶段。不过，考虑到欧债危机发展形势，报告将欧洲经济的评估下调为“部分出现疲软动向”。

香港正积极研究将保险金及退休金投资内地资本市场 2012年01月17日 《财经》综合报道 正在出席 “亚洲金融论坛”的香港财经事务及库务局长陈家强1月17日透露，香港有关监管部门正积极研究允许保险公司将保险金及退休金投资于内地资本市场，尤其是持有人民币长期资产