- 2012年01月17日基金参与上述8只新股的网下配售整体浮亏逾5000万元
- 2012年01月17日1月份的经济报告同样维持了对世界经济的整体判断基调，即处于“缓慢复苏”阶段。不过，考虑到欧债危机发展形势，报告将欧洲经济的评估下调为“部分出现疲软动向”。
- 2012年01月17日地方债务和房地产市场不是中国将来经济运行最大的风险，但确实要关注它带来的挑战。
- 2012年01月17日在兔年的最后一周，央行终于主动向银行体系注入流动性。央行向公开市场一级交易商启动周二、周四公开市场逆回购需求申报，品种为14天逆回购
- 2012年01月17日截止收盘，沪指暴涨91.07点报2297.27点，涨幅4.18%，成交774.1亿元；深成指涨436.62点报9264.09点，涨幅4.95%，成交609. 6亿元
- 2012年01月17日现在很多人撤出市场，反而是好的投资机会，而且整个房地产市场现金流都比较紧张，也是一个进入的契机。但不能一蹴而就，需要选定比较好的目标。
- 2012年01月17日恒大2011年全年共计实现销售金额803.9亿元，跃居联交所内地房企第一。2012年恒大地产合约销售目标仅为800亿元，相比2011年实际销售额小幅下调。
- 2012年01月17日多数业内人士认为此举将力挫新股询价虚高现象，不过也有人士认为，此举作用极微，应一步采用美国式招标制，让报价机构为自己哄抬报价行为买单
- 2012年01月17日有色金属板块今日表现强势，截止时间13:45分，板块上涨8.7%，板块仅涨停，涨幅居首，个股全线上涨，中金岭南、焦作万方等27个股涨停，个股普遍涨幅均在6%以上
- 2012年01月17日正在出席 “亚洲金融论坛”的香港财经事务及库务局长陈家强1月17日透露，香港有关监管部门正积极研究允许保险公司将保险金及退休金投资于内地资本市场，尤其是持有人民币长期资产
- 2012年01月17日鉴于向欧盟和日本的出口减少，外部需求疲弱，摩根大通预期第1季度国内生产总值同比增长将进一步放缓至7.6%。
- 2012年01月17日2011年，房地产开发企业资金来源83246亿元，比上年增长14.1%，增速比上年回落12.1个百分点。
- 2012年01月17日“大白兔奶糖股权转让？这是没有的事。”16日，光明食品集团的一位内部人士表示，挂牌转让大白兔股权的说法是不正确的，在了解相关报道的来龙去脉后，不排除为此正式作出回应
- 2012年01月17日中国中央政府的国债余额加上地方债务余额占GDP的比重43%左右。朋友们都知道，公认的警戒线是60%，所以中国完全有能力通过各种方式来化解地方债务有可能带来的挑战和风险
- 2012年01月17日国对印度满怀友善之意，我们在一心一意谋求发展自己的同时，真心诚意地致力于发展同印度长期友好合作关系，衷心祝愿印度繁荣富强、人民幸福安康。丝毫不存在所谓中国要“进攻印度”、“打压印度”的问题
- 2012年01月17日1月17日，长安汽车联合景德镇政府发表通告，表示昌河生产资质、生产基地和品牌维持不变
- 2012年01月17日2011年，全国商品房销售面积10.99亿平方米，比上年增长4.9%，增速比上年回落5.7个百分点。商品房销售额59119亿元，增长12.1%，增速比上年回落6.8个百分点。
- 2012年01月17日2011年12月份，全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为98.89，比11月份回落0.98点。
- 2012年01月17日造成“过劳死”的主要原因包括三方面：一是就业市场不规范，“工作时间长是‘过劳死’直接而重要的原因”。其次是薪酬机制不健全。此外，“攀比心理成为潜在的灾难”。
- 2012年01月17日2011年农村居民基尼系数是0.3897，城镇居民基尼系数没有发布。统计局局长马建堂在答记者问时表示，因为感觉靠城镇住户调查计算出来的基尼系数偏低，主要是因为高收入居民难以获取真实的信息。
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